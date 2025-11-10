TP. Hồ Chí Minh sắp vận hành trung tâm tài chính quốc tế

Sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết và Chính phủ ban hành nghị định, TP. Hồ Chí Minh đang gấp rút chuẩn bị để vận hành Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) trong tháng 12/2025…

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 diễn ra trực tuyến với các địa phương vào ngày 8/11 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết thành phố đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị về tổ chức, nhân sự, sẵn sàng đưa IFC vào hoạt động. Dự kiến, việc công bố và vận hành sẽ diễn ra trong tháng 12 tới.

Phát biểu sau phần báo cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết trong tháng 11, Chính phủ sẽ ban hành các nghị định liên quan đến Trung tâm Tài chính Quốc tế, do đó TP.HCM cần khẩn trương hoàn tất mọi điều kiện để sẵn sàng ra mắt trung tâm.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh TP.HCM và Đà Nẵng phải trực tiếp tham gia xây dựng nội dung các nghị định, bởi đây là hai địa phương được giao triển khai thực tế, tránh tình trạng văn bản ban hành nhưng vẫn còn vướng mắc khi thực hiện. “Phải bảo đảm nghị định sau khi ký sẽ không phát sinh trở ngại, có thể đưa vào vận hành ngay,” Phó Thủ tướng yêu cầu.

Theo kế hoạch, Trung tâm Tài chính TP.HCM sẽ chính thức vận hành từ năm 2025 và hoàn thiện trong vòng 5 năm. Dự án được quy hoạch tại phường Sài Gòn, Bến Thành (quận 1 cũ) và khu đô thị Thủ Thiêm, trong đó giai đoạn đầu ưu tiên phát triển khu lõi rộng 9,2ha tại Thủ Thiêm – nơi đặt trụ sở các cơ quan quản lý, giám sát và tài phán chuyên ngành tài chính. Tổng vốn đầu tư sơ bộ cho toàn bộ dự án ước tính khoảng 172.000 tỉ đồng, tương đương 7 tỉ USD.

Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) được đặt ở TP. Hồ Chí minh, được kỳ vọng trở thành “bệ phóng” thu hút dòng vốn toàn cầu, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế và vị thế sánh ngang các trung tâm tài chính lớn trong khu vực.

Theo bà Alexandra Smith, Tổng lãnh sự Anh tại TP. Hồ Chí Minh, các mốc thời gian mà Việt Nam đặt ra cho IFC gồm ở TP.HCM và Đà Nẵng là khá tham vọng. Tuy nhiên, bà tin tưởng các động thái nhanh và kịp thời trong thời gian qua cùng với sự tham gia của nhiều đối tác quốc tế, IFC sẽ phát triển theo đúng tiến trình.

"Mặc dù các mốc thời gian là rất tham vọng, nhưng chúng ta thấy rằng các chủ đề và ý tưởng liên quan đang liên tục được thảo luận, mục tiêu được đặt ra và Việt Nam sẽ phát triển với nhịp độ thực tế", bà Smith nói.

Đại diện Chính phủ Anh cho biết, vừa qua Chính phủ Anh và Bộ Tài chính Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm tiếp tục hợp tác xây dựng IFC. Phía Anh khẳng định sẽ hỗ trợ Việt Nam áp dụng hệ thống thông luật Anh (English Common Law) trong hoạt động của trung tâm tài chính là một trong những yếu tố chung của các IFC hàng đầu thế giới. Điều này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp Anh và quốc tế yên tâm hơn khi hợp tác, đầu tư vào Việt Nam trong môi trường pháp lý quen thuộc và minh bạch.

Đồng thời phía Anh cho biết việc nâng cấp quan hệ song phương giúp mở rộng cơ hội hỗ trợ Việt Nam phát triển IFC, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp hai nước, trao đổi chuyên gia và chia sẻ kinh nghiệm trong quản trị tài chính.