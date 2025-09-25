IFC đầu tư 200 triệu USD vào LG Innotek Hải Phòng

Ngày 24/9, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) cho biết đã rót khoản ngân sách 200 triệu USD vào Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng (LGITVH).

Với khoản đầu tư từ IFC, LGITVH dự kiến sẽ xây dựng nhà máy thứ ba nhằm mở rộng năng lực sản xuất mô-đun camera cho điện thoại thông minh. Dự án này sẽ chuyển đổi hoạt động của các nhà máy LGITVH thành một tổ hợp công nghiệp chế tạo toàn diện, tăng cường hợp tác với các nhà cung ứng trong nước để đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu, đồng thời thúc đẩy gia tăng giá trị nội địa và phát triển lực lượng lao động có tay nghề cao.

Trong bối cảnh ngành điện tử của Việt Nam vẫn đang đối mặt với những thách thức như phụ thuộc vào linh kiện nhập khẩu, chủ yếu phục vụ khâu lắp ráp cuối cùng, và giá trị gia tăng nội địa còn hạn chế, dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần đa dạng hóa danh mục sản phẩm, nội địa hóa nguồn nguyên liệu đầu vào, cũng như ứng dụng các quy trình sản xuất phức tạp, qua đó nâng cao sức cạnh tranh của toàn ngành.

“Khoản vay từ IFC sẽ giúp nâng cao đáng kể khả năng cạnh tranh toàn cầu của LG Innotek, đồng thời tăng cường năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm của LGITVH,” ông Ji-hwan Park, Giám đốc Tài chính kiêm Phó Chủ tịch cấp cao của LG Innotek, chia sẻ. “Quan hệ đối tác này được kỳ vọng sẽ là bước tiến quan trọng trong việc nâng cao trình độ quản lý về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) của LG Innotek. Đặc biệt, bằng cách tận dụng mạng lưới và chuyên môn toàn cầu của IFC, chúng tôi đặt mục tiêu mở rộng năng lực sản xuất tuân thủ các tiêu chuẩn ESG, đồng thời củng cố vị thế của mình trên thị trường quốc tế.”

Dự án cũng được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới, cả trực tiếp và gián tiếp, trên toàn bộ chuỗi giá trị của LGITVH, bao gồm các lĩnh vực như hậu cần, vận tải, đóng gói và các ngành liên quan khác.

Khoản vay này được triển khai dưới hình thức khoản vay gắn với mục tiêu phát triển bền vững nhằm khuyến khích LG Innotek cắt giảm phát thải khí nhà kính theo lộ trình phát triển bền vững của doanh nghiệp. IFC cũng sẽ hỗ trợ LGITVH xây dựng và triển khai khuôn khổ thực hiện khoản vay gắn với mục tiêu phát triển bền vững.

LG Innotek đặt mục tiêu tất cả các nhà máy sử dụng 100% điện tái tạo vào năm 2030 và đạt mức trung hòa carbon vào năm 2040. Đối với Việt Nam, một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu, các công cụ tài chính sáng tạo như SLL đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững và tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.

“Với sự hỗ trợ từ IFC, việc mở rộng quy mô sản xuất của một trong những nhà sản xuất điện tử công nghệ cao hàng đầu Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển quan trọng cho ngành công nghiệp chế tạo tại Việt Nam,” ông Carsten Mueller, Giám đốc phụ trách Ngành Công nghiệp, Nông nghiệp và Dịch vụ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của IFC, nhận định. “Khoản đầu tư này sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm việc làm có tay nghề cao, đồng thời nâng cao giá trị gia tăng và độ phức tạp trong quy trình sản xuất của ngành điện tử, qua đó củng cố vị thế của ngành trên thị trường toàn cầu. Khoản vay gắn với mục tiêu phát triển bền vững của IFC hướng tới việc tạo ra hiệu ứng lan tỏa, thu hút thêm các nhà đầu tư và nhà sản xuất khác, thúc đẩy hình thành các chuỗi cung ứng xanh hơn, đồng thời xây dựng lực lượng lao động có trình độ cao, đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất bền vững với giá trị gia tăng cao”.