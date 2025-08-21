TP.HCM bổ sung 48 dự án được phép bán nhà cho người nước ngoài

Đây là bước đi quan trọng nhằm mở rộng thị trường bất động sản, gia tăng thanh khoản và thu hút nguồn nhân lực quốc tế chất lượng cao đến sinh sống, làm việc tại thành phố…

Ủy ban nhân dân TP.HCM vừa công bố danh sách 48 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện bán cho tổ chức và cá nhân nước ngoài.

Trong số 48 dự án được công bố, có 39 dự án do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư, tập trung tại Khu A - Đô thị mới Nam TP.HCM (phường Tân Hưng, Tân Mỹ). 3 dự án khác trong cùng khu vực, do Công ty CP Phát triển Phú Hưng Thái – liên doanh giữa Phú Mỹ Hưng và ba tập đoàn Nhật Bản gồm Daiwa House Group, Nomura Real Estate, Sumitomo Forestry Group cũng được đưa vào danh mục. Điều này cho thấy Phú Mỹ Hưng tiếp tục giữ vai trò trọng điểm trong định hướng phát triển nhà ở phục vụ nhu cầu quốc tế.

Ngoài Nam Sài Gòn, một số chủ đầu tư khác như Tập đoàn Đất Xanh được phép triển khai bán hàng tại dự án The Privé (CC1 và CC5) ở phường Bình Trưng, với diện tích gần 43.000 m2, Công ty TNHH Capitaland - Thiên Đức có ba dự án tại phường Cát Lái, gồm Vista Verde (lô Y2), dự án lô Y1 và Define (lô Z2). Trong khi đó, Công ty TNHH CVH Mùa Xuân được phê duyệt một dự án khu nhà ở tại phường Bình Trưng Đông.

Các chuyên gia đánh giá, việc mở rộng danh mục dự án cho phép bán nhà cho người nước ngoài không chỉ tạo thêm động lực cho thị trường bất động sản, mà còn góp phần thu hút và giữ chân đội ngũ chuyên gia, kỹ sư quốc tế.

Trong bối cảnh TP.HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế, thương mại tự do và phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, nhu cầu về không gian sống chất lượng cho lực lượng lao động nước ngoài ngày càng cấp thiết. Việc bổ sung thêm các dự án đủ điều kiện được kỳ vọng sẽ nâng cao sức cạnh tranh và vị thế của TP.HCM trên bản đồ đầu tư toàn cầu.

Trước đó, Ủy ban nhân dân TP.HCM từng công bố danh sách 17 dự án được phép bán cho người nước ngoài, trong đó có một số dự án nổi bật như City Garden (CTCP City Garden), Dragon Village (CTCP Bất động sản Dragon Village) hay Celadon City (CTCP Gamuda Land)...

Theo Luật Nhà ở 2023 và Nghị định 95/2024 của Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu nhà ở tại Việt Nam khi có giấy phép hoạt động hợp pháp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đồng thời, quyền sở hữu bị giới hạn tại các dự án không thuộc khu vực quốc phòng - an ninh, với tỷ lệ không quá 30% số căn hộ trong một tòa chung cư (hoặc khối riêng biệt), và không quá 250 căn nhà riêng lẻ tại khu vực có quy mô dân số 10.000 người.