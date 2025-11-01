Triển lãm chuyên ngành làm đẹp và chăm sóc sức khỏe diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh

Diễn ra trong 3 ngày từ 30/10 đến 01/11/2025 tại TP.Hồ Chí Minh, với sự tham gia của hơn 150 doanh nghiệp và thương hiệu hàng đầu đến từ Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan, cùng nhiều quốc gia khác, Triển lãm K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2025 mang đến không gian trưng bày đa dạng với hàng ngàn sản phẩm và công nghệ tiên tiến trong ngành làm đẹp và chăm sóc sức khỏe...

Sáng ngày 30/10/2025, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2025 chính thức khai mạc, đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của sự kiện làm đẹp quốc tế lớn nhất cuối năm.

Triển lãm diễn ra trong 3 ngày từ 30/10 đến 01/11/2025, với sự tham gia của hơn 150 doanh nghiệp và thương hiệu hàng đầu đến từ Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan, cùng nhiều quốc gia khác, mang đến không gian trưng bày đa dạng với hàng ngàn sản phẩm và công nghệ tiên tiến trong ngành làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Sự kiện đặc biệt này sẽ mở cửa miễn phí cho tất cả khách tham quan, tạo cơ hội tuyệt vời để khám phá những xu hướng mới nhất và tìm hiểu về các sản phẩm đột phá từ các thương hiệu quốc tế.

Ngay trong ngày đầu tiên, triển lãm đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan và người mua chuyên ngành, khởi đầu cho chuỗi hoạt động giao thương, trải nghiệm và kết nối sôi động. Triển lãm năm nay dự kiến thu hút hơn 10.000 khách tham quan và người mua chuyên ngành đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Hoa Kỳ, Ấn Độ, Malaysia, Singapore… Đây là diễn đàn giao thương quốc tế quan trọng, nơi các doanh nghiệp cập nhật xu hướng, giới thiệu sản phẩm mới và tìm kiếm cơ hội hợp tác chiến lược.

Tại không gian trưng bày hơn 5.000m2, khách tham quan có cơ hội tiếp cận hàng ngàn sản phẩm và công nghệ mới nhất trong ngành làm đẹp: từ mỹ phẩm chăm sóc da, sản phẩm tóc, móng, thiết bị thẩm mỹ, thực phẩm làm đẹp, đến các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Đặc biệt, chương trình “Find Your Best Color” - hoạt động tư vấn hoàn toàn miễn phí, giúp khách tham quan xác định tông màu cá nhân phù hợp, từ đó lựa chọn được phong cách trang điểm, trang phục và phụ kiện tôn da nhất. Chương trình được tổ chức bởi VSTlab, đơn vị hàng đầu tại Hàn Quốc có hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích màu cá nhân sẽ mang đến những trải nghiệm trực quan và hữu ích cho người yêu thích làm đẹp.

Khu vực K-Beauty Photo Zone với hoạt động chụp 1 ảnh 4 khung phong cách Hàn Quốc, cùng chương trình Gift Card Event nhận về phiếu mua hàng Lotte Mart giá trị cũng hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị.

Triển lãm năm nay còn thu hút hơn 10 KOL nổi tiếng trong lĩnh vực làm đẹp nổi bật như Đăng V Beauty với hơn 200 nghìn người theo dõi, hứa hẹn mang đến những chia sẻ thú vị và trải nghiệm trực tiếp về các xu hướng làm đẹp đang thịnh hành. Thông qua các chương trình giao lưu và hoạt động trải nghiệm tại sự kiện, khách tham quan có thể chọn theo dõi và tìm hiểu sâu hơn các lĩnh vực mình quan tâm, từ chăm sóc da, trang điểm, làm tóc, đến công nghệ làm đẹp và sức khỏe.

Tại triển lãm năm nay, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc bày tỏ sự quan tâm đặc biệt và thể hiện mong muốn mạnh mẽ trong việc tìm kiếm cơ hội hợp tác, kết nối với các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sức khỏe.

Đáng chú ý, với sự hỗ trợ tích cực từ các Bộ, Hiệp hội và Quỹ hợp tác của Chính phủ Hàn Quốc, sự kiện năm nay đã thu hút hàng trăm doanh nghiệp Hàn Quốc sang Việt Nam trưng bày, giới thiệu sản phẩm và công nghệ mới nhất, góp phần mở rộng hợp tác thương mại song phương và thúc đẩy hoạt động xuất khẩu.

Việt Nam hiện đang trở thành đối tác thương mại trọng điểm của Hàn Quốc tại khu vực Đông Nam Á, với tiềm năng phát triển vượt bậc trong lĩnh vực làm đẹp và tiêu dùng cao cấp.

Thông qua sự kiện này, Ban tổ chức mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc đẩy mạnh xuất khẩu, đồng thời giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ, sản phẩm và xu hướng toàn cầu, hướng đến mối quan hệ hợp tác bền vững và đôi bên cùng phát triển.

Sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn nổi bật của ngành làm đẹp Việt Nam năm 2025, mở ra cơ hội hợp tác quốc tế, giao thương và phát triển bền vững cho các