Khi tiết trời lạnh khô, nên bổ sung gì cho da?

Trong những ngày hanh khô, làn da dễ bị mất nước, trở nên khô ráp và thiếu sức sống. Đây là lúc serum dưỡng da trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da hàng ngày...

Với khả năng thẩm thấu sâu và cung cấp dưỡng chất cần thiết, serum không chỉ giúp cải thiện độ ẩm mà còn mang lại làn da mịn màng, rạng rỡ. Việc lựa chọn serum dưỡng da phù hợp không chỉ giúp bảo vệ làn da khỏi tác động của thời tiết khắc nghiệt mà còn mang lại vẻ đẹp tự nhiên và khỏe mạnh.

Hiện các sản phẩm trên thị trường rất đa dạng, việc tìm kiếm một loại serum đáp ứng nhu cầu cá nhân có thể là một thách thức. Tuy nhiên, bằng cách hiểu rõ về thành phần và công dụng của từng sản phẩm, bạn có thể dễ dàng tìm thấy người bạn đồng hành lý tưởng cho làn da của mình.

Dưới đây những loại serum dưỡng da tốt nhất cho mùa hanh khô theo khảo sát từ chương trình Tin Dùng Việt Nam.

EUCERIN HYALURON-FILLER FIRST SERUM MOISTURE BOOSTER

Eucerin Hyaluron-Filler First Serum Moisture Booster được xem là bước đột phá trong chu trình cấp ẩm và chống lão hóa. Đây là dòng tinh chất đầu tiên giúp đánh thức làn da sau bước làm sạch, với công thức tạo được lớp màng giữ ẩm tức thì trên bề mặt da, thẩm thấu sâu để làm đầy nếp nhăn từ bên trong và duy trì độ ẩm lâu dài.

Kết cấu dạng gel trong suốt, mỏng nhẹ, thấm nhanh không gây bết dính, thích hợp sử dụng cả sáng và tối cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm. Sản phẩm không chứa hương liệu, không gây mụn, đã được kiểm nghiệm da liễu và lâm sàng với kết quả cho thấy 100% người dùng cảm nhận da ẩm mượt và căng bóng chỉ sau 2 tuần.

Với công thức tối giản và được kiểm nghiệm da liễu, dòng serum này thể hiện định hướng đặc trưng của Eucerin – phát triển các giải pháp chăm sóc da dựa trên bằng chứng khoa học, đáp ứng nhu cầu của người dùng về hiệu quả, độ an toàn và khả năng tương thích sinh học cao.

SKIN1004 MADAGASCAR CENTELLA HYALU-CICA BLUE SERUM

Trong các dòng sản phẩm của thương hiệu SKIN1004, Madagascar Centella Hyalu-Cica Blue Serum là một trong những “ngôi sao sáng” được yêu thích nhất. Sản phẩm này được xem như “chai serum xanh” giúp làn da cân bằng giữa hai yếu tố: cấp ẩm sâu và làm dịu tức thì.

Với công thức kết hợp độc quyền giữa chiết xuất rau má Madagascar và phức hợp Hyalu-Cica (hyaluronic acid và centella asiatica), tinh chất này giúp củng cố hàng rào bảo vệ da, làm dịu vùng da nhạy cảm đồng thời giữ ẩm lâu dài.

Ngoài ra, sự góp mặt của ceramide NP, niacinamide và adenosine giúp cải thiện độ đàn hồi, làm sáng da và hỗ trợ tái tạo tế bào da mới. Kết cấu của tinh chất mỏng nhẹ, dễ thẩm thấu, không gây nhờn rít, phù hợp với khí hậu nóng ẩm và mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Với những ai tìm kiếm một sản phẩm chăm sóc da thiên nhiên, lành tính, có thể dùng quanh năm mà không lo kích ứng, “chai serum xanh” của SKIN1004 là lựa chọn đáng thử.

VICHY MINERAL 89

Chỉ gồm khoảng 11 thành phần, trong đó chứa 89% nước khoáng cô đặc, serum Vichy Mineral 89 giúp tăng cường hàng rào bảo vệ da, làm dịu và chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường. Kết hợp với đó là Hyaluronic Acid (HA) - thành phần cấp ẩm nổi bật, giúp giữ nước trong da, mang lại làn da căng mọng, mềm mại và tràn đầy sức sống.

Ngoài ra, Vichy Mineral 89 có kết cấu dạng gel trong suốt, mỏng nhẹ, thấm nhanh, không gây bết dính hay nặng mặt. Sản phẩm phù hợp để dùng mỗi ngày, sáng và tối, và dễ dàng kết hợp với các bước dưỡng da khác trong chu trình chăm sóc da cá nhân.

Vichy không quảng bá Mineral 89 như một “siêu serum” có thể xóa mờ nếp nhăn hay làm trắng da tức thì. Thay vào đó, sản phẩm hướng tới giá trị cốt lõi là củng cố sức khỏe làn da, cấp ẩm sâu, tăng độ đàn hồi và khả năng chống chọi với các yếu tố gây hại từ môi trường.

Mineral 89 không chỉ phù hợp với người có làn da “khó chiều”, mà còn là lựa chọn cho những ai cần một sản phẩm nền tảng, giúp da khỏe để tiếp nhận các hoạt chất mạnh mẽ hơn trong chu trình dưỡng da.

KLAIRS RICH MOIST SOOTHING SERUM

Rich Moist Soothing Serum từ thương hiệu chăm sóc da Klairs có kết cấu nhẹ, thấm nhanh, mang lại cảm giác mát dịu tức thì khi thoa lên da. Thành phần chính bao gồm Sodium Hyaluronate - một dạng Hyaluronic Acid giúp cấp nước sâu; Beta-Glucan, Betaine, Polyquaternium-51 - hỗ trợ duy trì độ ẩm và củng cố hàng rào bảo vệ da; cùng chiết xuất Rau Má, Rễ Cam Thảo, Vitamin C dẫn xuất - giúp làm dịu, chống oxy hóa và cải thiện tông da nhẹ nhàng.

Sản phẩm phù hợp cho nhiều loại da, đặc biệt là da khô, da thiếu nước, da nhạy cảm hoặc đang trong quá trình phục hồi sau treatment. Tuy nhiên, do chứa một số chiết xuất thực vật và tinh dầu nhẹ, người có cơ địa cực kỳ nhạy cảm nên thử trước ở vùng da nhỏ để đảm bảo an toàn.

Với công thức tập trung vào khả năng cấp ẩm và làm dịu, sản phẩm này phù hợp để đồng hành trong chu trình dưỡng da hàng ngày - nhất là trong những giai đoạn da cần được nghỉ ngơi và phục hồi.

LA ROCHE-POSAY HYALU B5

Tinh chất dưỡng da La Roche-Posay Hyalu B5 được xem là “cứu tinh” cho làn da khô và mất nước, đặc biệt vào thời điểm giao mùa. Sản phẩm chứa hai dạng Hyaluronic Acid nguyên chất, giúp cấp ẩm sâu và làm đầy các rãnh nhăn nhỏ; Vitamin B5 có tác dụng phục hồi hàng rào bảo vệ da và làm dịu tổn thương; cùng Madecassoside – chiết xuất từ rau má giúp kháng viêm và thúc đẩy tái tạo da.

Kết cấu serum mỏng nhẹ, dễ thẩm thấu và không gây nhờn dính, phù hợp với cả da nhạy cảm. Công thức được kiểm nghiệm không gây mụn, không chứa dầu khoáng và đã qua kiểm định dị ứng.

Tuy nhiên, một điểm cần lưu ý là công thức có chứa Alcohol Denat. – thành phần có thể gây kích ứng cho da cực kỳ nhạy cảm. Do đó, người dùng nên thử sản phẩm ở vùng nhỏ trước khi sử dụng toàn mặt.

Với nền tảng nghiên cứu da liễu vững chắc và công thức được phát triển dành riêng cho làn da nhạy cảm, La Roche-Posay Hyalu B5 không chỉ là một sản phẩm dưỡng ẩm thông thường, mà còn là bước chăm sóc phục hồi làn da, giúp da lấy lại sự khỏe mạnh tự nhiên - đặc biệt lý tưởng cho mùa lạnh.