Trang chủ Đẹp +

Các thương hiệu xa xỉ ngày càng đẩy mạnh đầu tư vào thể thao nữ

An Minh

06/01/2026, 10:23

Trong vài năm trở lại đây, sự đầu tư của các thương hiệu xa xỉ vào thể thao nữ đã tăng tốc mạnh mẽ, phản ánh đồng thời sự chuyển dịch của thị trường lẫn những thay đổi trong nhận thức xã hội...

Các khoản đầu tư vào thể thao nữ thời gian qua đều đạt hoặc vượt mục tiêu đề ra.
Các khoản đầu tư vào thể thao nữ thời gian qua đều đạt hoặc vượt mục tiêu đề ra.

Những năm gần đây, thể thao nữ đã phát triển với tốc độ được mô tả là “như vũ bão”. Theo FIFA, World Cup nữ 2023 ghi nhận 3,2 tỷ lượt xem trên các nền tảng số và mạng xã hội; trong khi trận chung kết đơn nữ US Open 2023 thậm chí còn có lượng người xem cao hơn trận chung kết đơn nam.

Năm 2024, Thế vận hội Paris lần đầu tiên trong lịch sử có số lượng vận động viên nam và nữ tham dự ngang bằng nhau. Tại Vương quốc Anh, thể thao nữ cũng đạt năm có lượng người xem cao nhất từ trước tới nay, với 44,7 triệu lượt khán giả theo dõi các giải đấu trong nước.

VnEconomy

Mùa hè năm 2025, Nielsen cho biết mức độ quan tâm toàn cầu đối với thể thao nữ đã chạm mốc 50% dân số vào năm 2024, tăng từ 45% năm 2022. Điều này cho thấy một tệp khán giả đang mở rộng nhanh chóng, đồng thời vẫn còn ít bị “bão hòa” hơn so với các thị trường thể thao nam truyền thống.

Ý NGHĨA GÌ VỚI NHÀ ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG HIỆU?

Theo báo cáo của SponsorUnited – nền tảng phân tích dữ liệu trong lĩnh vực thể thao và giải trí – tài trợ cho thể thao nữ đang tăng trưởng nhanh hơn 50% so với các giải đấu lớn của thể thao nam, đồng thời mang lại hiệu quả vượt kỳ vọng về lợi tức đầu tư.

Cụ thể, 86% nhà tài trợ tham gia khảo sát cho biết khoản đầu tư vào thể thao nữ đạt hoặc vượt mục tiêu đề ra, trong đó khoảng một phần ba khẳng định các hoạt động kích hoạt thương hiệu mang lại kết quả tốt hơn dự kiến.

VnEconomy

S&P Global nhận định rằng việc nâng tầm thể thao nữ đang mở ra những cơ hội đầu tư với mức định giá ban đầu tương đối thấp nhưng tiềm năng tăng trưởng cao. Tại Australia, cứ mỗi 1 đô la Australia (A$) mà doanh nghiệp đầu tư để gia tăng mức độ hiện diện của thể thao nữ đỉnh cao có thể tạo ra hơn 7 A$ giá trị khách hàng cho tổ chức đó.

McKinsey ước tính, bản quyền thể thao nữ tại Mỹ có thể mang về ít nhất 2,5 tỷ USD mỗi năm vào năm 2030, so với khoảng 1 tỷ USD dự kiến trong năm 2024. Điều này đồng nghĩa với mức tăng trưởng từ 150% đến 250% trong suốt thập kỷ này.

Đối với các thương hiệu xa xỉ, đây không chỉ là cơ hội kinh doanh, mà còn là nền tảng để xây dựng sự gắn kết dài hạn với người tiêu dùng.

CÁC THƯƠNG HIỆU NGÀY CÀNG ĐẦU TƯ MẠNH MẼ

Trong năm 2025, Louis Vuitton tiếp tục mở rộng sự hiện diện trong lĩnh vực bóng đá nữ khi đồng hành cùng Real Madrid Femenino và các giải đấu bóng đá nữ của FIFA trong chu kỳ 2025, đảm nhiệm vai trò cung cấp rương đựng cúp chính thức và hiện diện tại các nghi lễ trao giải.

Louis Vuitton x Real Madrid Femenino.
Louis Vuitton x Real Madrid Femenino.

Cùng thời điểm, Dior duy trì vị thế nhà tài trợ trang phục chính thức của đội bóng nữ Paris Saint-Germain Féminine trong năm 2025, qua đó khẳng định sự tương đồng và cân bằng với các mối quan hệ hợp tác ở mảng bóng đá nam. Trong khi đó, Gucci tiếp tục theo đuổi chiến lược đại sứ vận động viên, tôn vinh các nữ cầu thủ bóng đá ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia.

Bóng rổ nữ cũng ghi nhận nhiều bước chuyển đáng chú ý trong năm 2025. Tháng 4/2025, thương hiệu Coach công bố thỏa thuận hợp tác nhiều năm với Hiệp hội Bóng rổ Nữ Quốc gia WNBA, trở thành đối tác cung cấp túi xách chính thức của giải đấu, tận dụng độ phủ truyền thông tại các sự kiện tuyển chọn cầu thủ (draft), khu vực hậu trường nơi các vận động viên xuất hiện, cũng như các câu chuyện thương hiệu xoay quanh giải đấu.

Coach x WNBA
Coach x WNBA

Trong khi đó, Skims tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác trên toàn giải với WNBA, cho thấy cam kết lâu dài đối với thể thao chuyên nghiệp dành cho nữ giới. Bên cạnh đó, các hoạt động kết hợp mang tính thời trang cao cấp với những đội bóng như New York Liberty – thường gắn với các sự kiện ngoài thể thao như Tuần lễ Thời trang New York – cũng cho thấy cách các thương hiệu đang “giao thoa” giữa nhiều ngành, nhằm xây dựng sự hiện diện văn hóa toàn diện và giàu chiều sâu.

Ở bộ môn quần vợt, Trịnh Khâm Văn (Zheng Qinwen) – nhà vô địch Olympic – trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu của Dior. Trong khi đó, Miu Miu tiếp tục đồng hành cùng Coco Gauff, với sự hiện diện nổi bật trong các chiến dịch quảng bá và tại hàng ghế đầu nhiều sự kiện suốt năm 2025.

Coco Gauff trong trang phục của Miu Miu.
Coco Gauff trong trang phục của Miu Miu.

Louis Vuitton cũng duy trì mối quan hệ hợp tác với ngôi sao quần vợt Naomi Osaka, kết hợp hài hòa giữa thành tích thi đấu đỉnh cao và tầm ảnh hưởng văn hóa trên các thị trường toàn cầu. Song song đó, Rolex tiếp tục củng cố vị thế trong quần vợt nữ thông qua các hoạt động tài trợ dài hạn cho hệ thống giải WTA và các Grand Slam, nhấn mạnh sự gắn kết của thương hiệu cao cấp này với thể thao đỉnh cao.

Golf cũng là môn thể thao đang thu hút sự đầu tư mạnh mẽ từ các thương hiệu xa xỉ. Thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ Rolex tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác dài hạn với Hiệp hội Golf Chuyên nghiệp Nữ - LPGA trong năm 2025, trong khi nhiều nhà mốt và thương hiệu đồng hồ cao cấp khác vẫn theo đuổi chiến lược ký kết hợp đồng đại diện với các vận động viên nữ riêng lẻ.

Không chỉ dừng lại ở từng môn thể thao cụ thể, những thương hiệu xa xỉ như Cartier và Tiffany & Co. đang mở rộng hiện diện trong các không gian đa môn và văn hóa, thông qua việc tôn vinh các nữ vận động viên bằng các giải thưởng, chương trình đại sứ thương hiệu và tài trợ cúp thi đấu – qua đó nhấn mạnh giá trị của thành tích, vai trò lãnh đạo và sức ảnh hưởng của phụ nữ trong thể thao.

VnEconomy

Sự tăng trưởng nhanh chóng của thể thao nữ không chỉ mở ra một cơ hội kinh doanh đầy tiềm năng, mà còn là một phong trào văn hóa – xã hội đang tái định hình ngành công nghiệp thể thao toàn cầu. Khi các nữ vận động viên ngày càng tận dụng tiếng nói và tầm ảnh hưởng của mình để thúc đẩy các giá trị về phát triển bền vững, bình đẳng và công bằng xã hội, tác động của họ đã vượt ra ngoài phạm vi sân đấu.

Với lượng người xem liên tục lập kỷ lục, dòng vốn tài trợ ngày càng mở rộng và cộng đồng người hâm mộ được dẫn dắt bởi các giá trị nhân văn, thể thao nữ mang đến cho các thương hiệu cơ hội gắn kết với những chiến lược xây dựng hình ảnh dựa trên mục tiêu và trách nhiệm xã hội.

Những nhà đầu tư và nhà tài trợ sớm nhận ra xu hướng này không chỉ tìm kiếm lợi nhuận tài chính, mà còn đang góp phần kiến tạo một hệ sinh thái thể thao bao trùm rộng rãi hơn, công bằng hơn và bền vững hơn.

