Trực tiếp tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Tọa đàm sẽ tập trung vào 4 nội dung chính:

Thứ nhất: Phân tích bối cảnh và tầm quan trọng của Eo biển Hormuz.

Nhận diện rủi ro: Cung cấp cái nhìn về vị thế của eo biển Hormuz – “yết hầu” năng lượng thế giới, nơi lưu thông khoảng 20-30% lượng dầu thô toàn cầu.

Thứ hai: Phân tích những tác động trực tiếp và gián tiếp đến Việt Nam.

An ninh nguồn cung: Đánh giá mức độ phụ thuộc của Việt Nam vào nguồn dầu thô nhập khẩu từ khu vực Trung Đông.

Biến động kinh tế vĩ mô: Phân tích sự ảnh hưởng của giá dầu thế giới đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI), lạm phát, chi phí sản xuất tại Việt Nam.

Chuỗi cung ứng: Phân tích các rủi ro đối với các doanh nghiệp hạ nguồn (lọc hóa dầu) khi nguyên liệu đầu vào bị gián đoạn.

Thứ ba: Chuyển đổi từ xăng khoáng truyền thống sang xăng sinh học E10.

Tập trung phân tích, đánh giá sự cần thiết của việc đẩy mạnh chuyển đổi từ xăng khoáng truyền thống sang xăng sinh học E10 nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ và xăng khoáng nhập khẩu, đồng thời giúp hệ thống năng lượng trở nên linh hoạt và tự chủ hơn trước các cú sốc thị trường quốc tế.

Thứ tư: Tập trung đánh giá, phân tích và đưa ra các giải pháp về việc xây dựng và nâng cao năng lực dự trữ dầu mỏ, xăng dầu quốc gia để đối phó với các tình huống khẩn cấp trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Tọa đàm sẽ có sự tham gia của các chuyên gia:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng quản lý kinh doanh xăng dầu và khí, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương

- Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam.

- PGS.TS. Phạm Hoàng Lương, Giảng viên cao cấp Đại học Bách khoa Hà Nội, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam.

- Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

- Nhà báo Ngô Xuân Vũ, Phó Tổng thư ký Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, điều hành buổi tọa đàm.

