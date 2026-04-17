Trực tiếp tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Tạp chí Kinh tế Việt Nam/Vneconomy

17/04/2026, 08:56

Tọa đàm sẽ tập trung vào 4 nội dung chính:

Thứ nhất: Phân tích bối cảnh và tầm quan trọng của Eo biển Hormuz.

Nhận diện rủi ro: Cung cấp cái nhìn về vị thế của eo biển Hormuz – “yết hầu” năng lượng thế giới, nơi lưu thông khoảng 20-30% lượng dầu thô toàn cầu.

Thứ hai: Phân tích những tác động trực tiếp và gián tiếp đến Việt Nam.

An ninh nguồn cung: Đánh giá mức độ phụ thuộc của Việt Nam vào nguồn dầu thô nhập khẩu từ khu vực Trung Đông.

Biến động kinh tế vĩ mô: Phân tích sự ảnh hưởng của giá dầu thế giới đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI), lạm phát, chi phí sản xuất tại Việt Nam.

Chuỗi cung ứng: Phân tích các rủi ro đối với các doanh nghiệp hạ nguồn (lọc hóa dầu) khi nguyên liệu đầu vào bị gián đoạn.

Thứ ba: Chuyển đổi từ xăng khoáng truyền thống sang xăng sinh học E10.

Tập trung phân tích, đánh giá sự cần thiết của việc đẩy mạnh chuyển đổi từ xăng khoáng truyền thống sang xăng sinh học E10 nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ và xăng khoáng nhập khẩu, đồng thời giúp hệ thống năng lượng trở nên linh hoạt và tự chủ hơn trước các cú sốc thị trường quốc tế.

Thứ tư: Tập trung đánh giá, phân tích và đưa ra các giải pháp về việc xây dựng và nâng cao năng lực dự trữ dầu mỏ, xăng dầu quốc gia để đối phó với các tình huống khẩn cấp trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Tọa đàm sẽ có sự tham gia của các chuyên gia:

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng quản lý kinh doanh xăng dầu và khí, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương

Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam.

PGS.TS. Phạm Hoàng Lương, Giảng viên cao cấp Đại học Bách khoa Hà Nội, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Nhà báo Ngô Xuân Vũ, Phó Tổng thư ký Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, điều hành buổi tọa đàm.

Sắp diễn ra tọa đàm: "Cú sốc" Hormuz và bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

13:28, 16/04/2026

Sắp diễn ra tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz và bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Giá xăng dầu tăng cao đặt ra yêu cầu cấp bách về kho dự trữ chiến lược và "ngoại giao năng lượng"

17:37, 09/04/2026

Giá xăng dầu tăng cao đặt ra yêu cầu cấp bách về kho dự trữ chiến lược và “ngoại giao năng lượng”

Sớm xây dựng phương án mới về dự trữ xăng dầu

07:40, 17/03/2026

Sớm xây dựng phương án mới về dự trữ xăng dầu

Bùi Ngọc Bảo chuyển đổi xăng sinh học E10 eo biển Hormuz nguyễn anh tuấn Nguyễn Xuân Hùng Phạm Hoàng Lương tình hình năng lượng thế giới

Chủ đề:

Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia Cú sốc Hormuz: Bài toàn an ninh năng lượng cho Việt Nam
VnEconomy
CIGOS 2026: Hơn 200 nhà khoa học, chuyên gia thảo luận xu hướng phát triển đô thị bền vững
16:34 16/04/2026

CIGOS 2026: Hơn 200 nhà khoa học, chuyên gia thảo luận xu hướng phát triển đô thị bền vững

Hội thảo khoa học quốc tế CIGOS 2026 quy tụ hơn 200 chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, tập trung trao đổi các xu hướng và giải pháp mới trong quy hoạch, thiết kế và hạ tầng kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị thích ứng và bền vững...

VnEconomy
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026
09:57 12/04/2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026 phát hành ngày 13/04/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

VnEconomy
ADB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,2% trong năm 2026
14:16 10/04/2026

ADB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,2% trong năm 2026

Theo dự báo của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì khả năng chống chịu vững vàng trong bối cảnh thách thức toàn cầu...

VnEconomy
Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga 2026: Thúc đẩy hợp tác kinh tế trong bối cảnh mới
22:56 08/04/2026

Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga 2026: Thúc đẩy hợp tác kinh tế trong bối cảnh mới

Các lĩnh vực then chốt như thương mại, năng lượng, giáo dục và công nghệ đang mở ra nhiều dư địa để Việt Nam và Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác sâu rộng, qua đó nâng cao năng lực nội tại và củng cố sức chống chịu của nền kinh tế mỗi quốc gia...

VnEconomy
Giá vàng nhảy vọt qua mốc 4.800 USD/oz sau khi Tổng thống Trump tuyên bố hoãn tấn công Iran
07:24 08/04/2026

Giá vàng nhảy vọt qua mốc 4.800 USD/oz sau khi Tổng thống Trump tuyên bố hoãn tấn công Iran

Giá vàng thế giới bứt phá mạnh, vượt ngưỡng 4.800 USD/oz vào đầu giờ sáng nay (8/4), sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hoãn 2 tuần kế hoạch tấn công Iran...

VnEconomy
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031
19:10 07/04/2026

Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, vừa được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031...

VnEconomy
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Bảo đảm nhân dân là đối tượng thụ hưởng cao nhất của thành quả phát triển
10:37 07/04/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Bảo đảm nhân dân là đối tượng thụ hưởng cao nhất của thành quả phát triển

Phát biểu nhậm chức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng của phát triển là để nhân dân được thụ hưởng thành quả, đồng thời nhấn mạnh quan điểm “Dân là gốc”…

VnEconomy
Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước
09:40 07/04/2026

Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước

Nhận được tín nhiệm tuyệt đối từ các đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước. Đây là lần thứ hai Tổng Bí thư Tô Lâm giữ cương vị này.

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy