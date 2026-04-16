Sắp diễn ra tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz và bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

9h ngày 17/4/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức buổi tọa đàm có chủ đề: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam. Với sự tham dự của các chuyên gia, tọa đàm nhằm tập trung phân tích các thách thức và đề xuất giải pháp chiến lược nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh mới...

Xung đột tại Trung Đông, đặc biệt là liên quan đến Iran không chỉ là tranh chấp địa chính trị, mà đang trực tiếp đe dọa làm đứt gãy các nguồn cung ứng năng lượng. Giá dầu thô chao đảo, các tuyến hải trình vận tải bị phong tỏa và nỗi lo về an ninh năng lượng đang trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết. Việt Nam là một nền kinh tế có độ mở lớn, đang trong quá trình phục hồi mạnh mẽ, không thể nằm ngoài vòng xoáy này.

Mặc dù, Việt Nam đã tiến một bước dài trong việc đảm bảo an ninh năng lượng khi tự chủ được 70-75% nguồn cung xăng dầu. Tuy nhiên, trong một thế giới phẳng, không một quốc gia nào là “ốc đảo”'. Việc vẫn phải nhập khẩu hàng triệu tấn dầu thô mỗi năm, khiến giá xăng dầu trong nước không thể tách rời khỏi quỹ đạo của giá thế giới.

Vậy, Việt Nam đang đứng ở đâu trong “bản đồ rủi ro” năng lượng toàn cầu? Làm thế nào để đảm bảo dòng chảy xăng dầu trong nước không bị ngắt quãng trước những “cú sốc” từ bên ngoài?

Để làm rõ hơn về vấn đề này, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam.

Buổi tọa đàm sẽ tập trung vào các nội dung:

+ Phân tích bối cảnh và tầm quan trọng của Eo biển Hormuz.

+ Phân tích những tác động trực tiếp và gián tiếp đến Việt Nam.

+ Đánh giá hệ thống dự trữ và các giải pháp ứng phó.

+ Giải pháp chiến lược và tầm nhìn dài hạn.

Tọa đàm có sự hiện diện của các chuyên gia:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng quản lý kinh doanh xăng dầu và khí, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương

- Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam.

- PGS.TS Phạm Hoàng Lương, Giảng viên cao cấp Đại học Bách khoa Hà Nội, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam.

- Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Điều hành tọa đàm: Nhà báo Ngô Xuân Vũ, Phó Tổng thư ký Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy.

