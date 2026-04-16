Trang chủ Thị trường

Sắp diễn ra tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz và bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy

16/04/2026, 13:28

9h ngày 17/4/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức buổi tọa đàm có chủ đề: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam. Với sự tham dự của các chuyên gia, tọa đàm nhằm tập trung phân tích các thách thức và đề xuất giải pháp chiến lược nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh mới...

Xung đột tại Trung Đông, đặc biệt là liên quan đến Iran không chỉ là tranh chấp địa chính trị, mà đang trực tiếp đe dọa làm đứt gãy các nguồn cung ứng năng lượng. Giá dầu thô chao đảo, các tuyến hải trình vận tải bị phong tỏa và nỗi lo về an ninh năng lượng đang trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết. Việt Nam là một nền kinh tế có độ mở lớn, đang trong quá trình phục hồi mạnh mẽ, không thể nằm ngoài vòng xoáy này.

Mặc dù, Việt Nam đã tiến một bước dài trong việc đảm bảo an ninh năng lượng khi tự chủ được 70-75% nguồn cung xăng dầu. Tuy nhiên, trong một thế giới phẳng, không một quốc gia nào là “ốc đảo”'. Việc vẫn phải nhập khẩu hàng triệu tấn dầu thô mỗi năm, khiến giá xăng dầu trong nước không thể tách rời khỏi quỹ đạo của giá thế giới.

Vậy, Việt Nam đang đứng ở đâu trong “bản đồ rủi ro” năng lượng toàn cầu? Làm thế nào để đảm bảo dòng chảy xăng dầu trong nước không bị ngắt quãng trước những “cú sốc” từ bên ngoài?

Để làm rõ hơn về vấn đề này, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam.

Buổi tọa đàm sẽ tập trung vào các nội dung:

+ Phân tích bối cảnh và tầm quan trọng của Eo biển Hormuz.

+ Phân tích những tác động trực tiếp và gián tiếp đến Việt Nam.

+ Đánh giá hệ thống dự trữ và các giải pháp ứng phó.

+ Giải pháp chiến lược và tầm nhìn dài hạn.

Tọa đàm có sự hiện diện của các chuyên gia:

-   Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng quản lý kinh doanh xăng dầu và khí, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương

-   Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam.

-   PGS.TS Phạm Hoàng Lương, Giảng viên cao cấp Đại học Bách khoa Hà Nội, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam.

-   Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Điều hành tọa đàm: Nhà báo Ngô Xuân Vũ, Phó Tổng thư ký Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy.

Trân trọng kính mời quý độc giả theo dõi tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam.

Toạ đàm sẽ được livestream trên nền tảng VnEconomy.vn, FanPage VnEconomy vào lúc 9h00 ngày 17/4/2026.

VCCI vừa chính thức gửi ý kiến tới Cơ quan Đại diện thương mại Hoa Kỳ (USTR), khẳng định các hoạt động sản xuất tại Việt Nam luôn tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực quốc tế và phản hồi trực diện trước những quan ngại tại cuộc điều tra theo Mục 301...

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đã ký kết hai bản ghi nhớ quan trọng và xác lập mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương trong thời gian tới lên 500 tỷ USD, gần gấp đôi con số 256,5 tỷ USD năm 2025...

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tăng nhanh và áp lực đa dạng hóa nguồn cung ngày càng lớn, Việt Nam đang tìm kiếm các đối tác tin cậy cho các nguồn nhiên liệu chuyển tiếp như LNG. Trao đổi với VnEconomy, ngài Jim Nickel, Đại sứ Canada tại Việt Nam cho biết nước này sẵn sàng mở rộng cung ứng LNG, thúc đẩy hợp tác đầu tư và xây dựng các quan hệ đối tác dài hạn với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng.

Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, ông Chu Thắng Trung, Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), khẳng định: "Để không bị loại khỏi cuộc chơi, doanh nghiệp buộc phải từ bỏ tư duy 'đến đâu đỡ đến đấy' và bắt đầu đầu tư thực chất vào năng lực quản trị dữ liệu để tự bảo vệ mình".

Nằm ở điểm đầu Hành lang kinh tế Đông - Tây, tỉnh Quảng Trị đang từng bước khẳng định vai trò trung chuyển hàng hóa, kết nối khu vực. Tuy nhiên, để biến lợi thế địa kinh tế thành động lực tăng trưởng thực chất, địa phương cần tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, logistics và cơ chế chính sách...

