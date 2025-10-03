Thứ Sáu, 03/10/2025

Du lịch

Bản sắc và tinh hoa hội tụ trong lễ hội ẩm thực xứ Thanh

Thiên Anh

03/10/2025, 14:51

Tại Công viên Hội An (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), hương vị nem chua, chả tôm, bánh gai Tứ Trụ hòa quyện cùng giai điệu dân ca, dân vũ khiến Liên hoan Văn hoá Ẩm thực xứ Thanh 2025 mở màn đầy sôi động....

Hơn 150 gian hàng từ 13 tỉnh, thành phố, mâng đến hải sản miền biển, măng núi rừng, đặc sản đồng bằng...
Hơn 150 gian hàng từ 13 tỉnh, thành phố, mâng đến hải sản miền biển, măng núi rừng, đặc sản đồng bằng...

Tối 2/10/2025, Liên hoan Văn hoá Ẩm thực xứ Thanh 2025 chính thức khai hội. Chủ đề năm nay: “Đậm bản sắc – Bừng tinh hoa” như lời mời gọi du khách bốn phương tìm về với mảnh đất “địa linh nhân kiệt”, nơi văn hoá và ẩm thực cùng thăng hoa trong bức tranh rực rỡ sắc màu.

ĐẬM BẢN SẮC, BỪNG TINH HOA

Hơn 150 gian hàng từ 13 tỉnh, thành phố trải dọc công viên, tạo nên một “chợ phiên ẩm thực” thu nhỏ, nơi hội tụ hương vị Bắc – Trung – Nam. Mỗi gian hàng là một mảnh ghép, từ hải sản miền biển, măng núi rừng, đặc sản đồng bằng cho đến những sáng tạo hiện đại trong nghệ thuật bếp.

Đặc biệt, ẩm thực xứ Thanh trở thành tâm điểm: nem chua hồng hồng ửng sắc, gỏi nhệch cay nồng, chả tôm vàng ruộm, bánh gai Tứ Trụ thơm nức, nộm rau má mát lành... Những món ăn đã thành thương hiệu của vùng đất này thỏa mãn vị giác, đánh thức ký ức và niềm tự hào của người dân bản địa.

Sự kiện trên tạo nên một “chợ phiên ẩm thực” thu nhỏ, nơi hội tụ hương vị Bắc – Trung – Nam
Sự kiện trên tạo nên một “chợ phiên ẩm thực” thu nhỏ, nơi hội tụ hương vị Bắc – Trung – Nam

Xen lẫn mùi thơm từ những gian bếp đỏ lửa, du khách còn được thưởng thức dân ca, múa xòe, trò chơi dân gian, hay ngắm nhìn nghệ nhân dệt thổ cẩm, đan lát ngay giữa hội. Ăn – nghe – xem – chơi hòa quyện, tạo thành một không gian sống động như chính nhịp thở đời thường của xứ Thanh.

Khai mạc, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: “Liên hoan là dịp tôn vinh tinh hoa văn hoá, ẩm thực, hướng tới xây dựng thương hiệu lâu dài, biến sự kiện thành ngày hội thường niên, tạo sức bật mới cho du lịch Thanh Hoá”.

 Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia 
 Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia 

Có mặt tại sự kiên, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia, khẳng định ẩm thực ngày nay đã trở thành “sản phẩm du lịch mũi nhọn”, giúp nâng tầm thương hiệu điểm đến và tăng trải nghiệm của du khách. “Ẩm thực vừa đáp ứng nhu cầu thiết yếu vừa là nguồn lực văn hoá kinh tế, giúp gia tăng chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và định vị thương hiệu du lịch quốc gia,” ông Khánh nói

Với kho tàng ẩm thực đặc sắc, Thanh Hóa hoàn toàn có thể trở thành trung tâm du lịch ẩm thực trong tương lai.

HỘI TỤ HƯƠNG SẮC XỨ THANH

Liên hoan năm nay được tổ chức quy mô và chuyên nghiệp hơn: 150 gian hàng do tỉnh hỗ trợ kinh phí được các sở, ngành, địa phương và trường đào tạo du lịch đảm nhận; 150 gian hàng xã hội hoá quy tụ doanh nghiệp du lịch, nhà hàng, khách sạn, cơ sở sản xuất OCOP.

Du khách có thể thưởng thức đủ đầy hương vị quê xứ Thanh, từ nem nướng Thọ Xuân, bánh gai Tứ Trụ, chè lam Phủ Quảng đến ẩm thực của đồng bào Mường, Thái. Không gian ẩm thực kết hợp tái hiện sinh hoạt cộng đồng, trình diễn nghề truyền thống, giới thiệu thủ công mỹ nghệ, tạo nên sự gắn kết giữa ăn ngon và cảm nhận văn hoá.

Không gian ẩm thực kết hợp tái hiện sinh hoạt cộng đồng
Không gian ẩm thực kết hợp tái hiện sinh hoạt cộng đồng

Sự kiện còn có nhiều cuộc thi hấp dẫn: chấm chọn gian hàng đẹp, món ăn đặc sắc, thực đơn sáng tạo; quảng diễn chế biến món ngon trên sân khấu; pha chế cocktail; biểu diễn nghệ thuật dân gian – hiện đại nối tiếp.

Những hoạt động này không chỉ cuốn hút du khách mà còn là dịp để các đầu bếp, nghệ nhân, doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giao lưu, học hỏi, nâng tầm chất lượng dịch vụ.

Sự kiện thu hút đông đảo người dân địa phương tham gia
Sự kiện thu hút đông đảo người dân địa phương tham gia

Liên hoan Văn hoá Ẩm thực 2025 được chuẩn bị công phu từ khâu vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh, đến truyền thông quảng bá. Thông điệp “Du lịch Thanh Hoá – Trải nghiệm trọn vẹn”, “Thanh Hoá – Điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn” phủ sóng khắp không gian hội, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

