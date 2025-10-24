Hàng ngàn du khách tham gia lễ hội văn hoá và ẩm thực Bỉ tại Hải Phòng

B.Fest không chỉ mang bia Bỉ trứ danh đến với người yêu lễ hội, mà còn đang ghi dấu như một biểu tượng mới của văn hoá – du lịch thành phố Hải Phòng. Lễ hội văn hoá và ẩm thực Bỉ chính là “dấu ấn văn hóa đương đại” khi kết hợp hoàn hảo giữa tinh thần lễ hội châu Âu và sự phóng khoáng, năng động của những con người đất Cảng…

Lễ hội Văn hóa và Ẩm thực Bỉ 2025 (B.Fest) diễn ra trong ba ngày từ 24/10 – 26/10 tại Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố Hải Phòng (đường Trần Kiên, Khu đô thị Bắc Sông Cấm, Thủy Nguyên). Lễ hội sẽ tái hiện một “châu Âu thu nhỏ” với âm nhạc, ẩm thực - bia Bỉ và hàng loạt hoạt động giải trí, dự kiến thu hút hàng ngàn người dân Hải Phòng và du khách tham gia.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của B.Fest năm nay chính là chuỗi hoạt động tái chế sáng tạo từ chai và nắp bia – một điểm nhấn mang đậm tinh thần “xanh” của lễ hội. Du khách có thể vẽ vỏ chai bia, xếp nắp chai thành tranh nghệ thuật hoặc tự tay làm phụ kiện decor từ nắp chai. Hoạt động này vừa tạo ra trải nghiệm vừa bảo vệ môi trường và truyền tải được những thông điệp ý nghĩa.

Đặc biệt, Lễ hội Văn hóa và Ẩm thực Bỉ 2025 còn quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ nổi tiếng như: ca sĩ Dương Hoàng Yến, Anh Tú, cùng sự góp mặt của DJ Funktastix, DJ Alexa và Đạt Ozy, hứa hẹn sẽ biến sân khấu thành một đại tiệc âm nhạc đỉnh cao, đưa khán giả đắm chìm trong không gian âm nhạc sôi động, đa sắc thái.

Xuyên suốt chương trình lễ hội sẽ diễn ra các hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn, bao gồm: Màn pha chế bia kết hợp tung hứng nghệ thuật; Xiếc đường phố trình diễn những tiết mục cà kheo quanh khuôn viên sự kiện, mang đến sự bất ngờ cho khán giả; Góc chụp hình với trang trí mang đậm dấu ấn Bỉ khiến người chụp như đang “chu du trời Âu” mà không cần hộ chiếu; Các tiết mục nghệ thuật kết hợp văn hóa Việt - Bỉ tạo nên những màn trình diễn giao thoa văn hóa độc đáo.

Khi đến với khu trải nghiệm bia thủ công, du khách sẽ được khám phá 20 dòng bia danh tiếng đến từ Bỉ, quốc gia được mệnh danh là “cái nôi của nghệ thuật ủ men thế giới”. Từ ale đậm đà hương malt và caramel đến lager nhẹ nhàng, tươi mát, tất cả đều được chọn lọc kỹ lưỡng để đảm bảo chinh phục được mọi khách hàng với khẩu vị tinh tế.

Ngoài ra, một điểm mới khiến B.Fest 2025 trở nên độc đáo chính là hệ thống thanh toán thông minh bằng vòng tay. Khi tham gia lễ hội, du khách có thể tự do chi tiêu cho đồ ăn, thức uống, quà lưu niệm hoặc trải nghiệm các hoạt động tại khuôn viên mà không cần dùng tiền mặt.

Đại diện đơn vị tổ chức, ông Bruno Jaspaert, Giám đốc điều hành Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C, cho biết, B.Fest 2025 đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh Hải Phòng như một điểm đến du lịch hiện đại và thân thiện. Từ hương vị bia Bỉ trứ danh, những tiết mục biểu diễn sôi động, cho đến các hoạt động tương tác sáng tạo, tất cả đã góp phần làm nên một không gian giao thoa giữa văn hóa quốc tế và bản sắc địa phương.

Qua sự thành công của các mùa lễ hội, B.Fest đã và đang trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hoá của người dân đất Cảng. Mỗi năm, có hàng ngàn du khách đổ về Hải Phòng không chỉ để thưởng thức bia ngon, mà còn để tận hưởng trọn vẹn bầu không khí sôi động, trẻ trung và đầy cảm hứng của thành phố đang vươn mình mạnh mẽ. Lễ hội đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thu hút khách du lịch và lan tỏa tinh thần sống tích cực đến cộng đồng.