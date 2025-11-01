Hai khách hàng miền Bắc trúng ô tô Kia New Sonet trong chương trình Tri ân của Yến sào Khánh Hòa

Hai khách hàng trúng Giải Nhì, mỗi giải là một xe ô tô Kia New Sonet 1.5L Deluxe. Đó là bà Nguyễn Thị Hằng (phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội) và ông Trần Thế Tài (phường Hải An, TP. Hải Phòng).

Chương trình Tri ân khách hàng được Yến sào Khánh Hòa triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 5/6 đến 10/11/2025, với tổng giá trị giải thưởng gần 100 tỷ đồng.

Tính đến nay, chương trình đã thu hút sự tham gia của khách hàng tại 34 tỉnh, thành, và xác định được nhiều chủ nhân giải thưởng tại các địa phương như: Cà Mau, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Quảng Trị, Đắk Lắk, Vĩnh Long, Tây Ninh…

Các phần thưởng đã trao gồm 6 xe ô tô Kia New Sonet, 5 xe máy SH Mode, 5 Honda Vision, 16 TV Sony 4K, 8 iPhone 16, 8 iPad Air, cùng hàng triệu giải thưởng khác.

Chương trình đã xác định được nhiều chủ nhân giải thưởng tại các địa phương.

Được biết, đây là một trong những hoạt động trọng điểm trong chuỗi sự kiện chào mừng 35 năm thành lập Công ty Yến sào Khánh Hòa (1990–2025) nhằm tri ân khách hàng đã đồng hành và tin tưởng thương hiệu trong suốt quá trình phát triển.

Trải qua hơn 3 thập kỷ, Yến sào Khánh Hòa không chỉ nổi bật với các sản phẩm chất lượng cao mà còn được biết đến với những nỗ lực không ngừng trong việc bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá. Công ty đã đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu khoa học và công nghệ hiện đại, đạt được nhiều thành tựu trong việc nghiên cứu nhân đàn, di chuyển đàn yến, mở rộng quần thể yến đảo, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Đồng thời, công ty liên tục đổi mới dây chuyền công nghệ sản xuất, ra mắt các dòng sản phẩm mới chất lượng cao, đa dạng về mẫu mã với hơn 60 sản phẩm phù hợp về dinh dưỡng, đáp ứng nhu cầu của từng phân khúc khách hàng.

Những thành tựu này không chỉ giúp Yến sào Khánh Hòa giữ vững vị thế dẫn đầu trong ngành mà còn lan tỏa giá trị dinh dưỡng và sức khỏe đến cộng đồng.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, phát biểu tại lễ trao giải.

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, nhấn mạnh: “Thành công của công ty là kết quả của niềm tin và sự đồng hành của hàng triệu khách hàng cùng hệ thống nhà phân phối và đại lý trên toàn quốc. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác và gắn bó của khách hàng để cùng nhau lan tỏa giá trị bổ dưỡng của Yến sào Khánh Hòa đến cộng đồng và vươn xa ra thế giới”.

Theo đại diện doanh nghiệp, Chương trình Tri ân khách hàng 2025 đang bước vào giai đoạn nước rút, với thời hạn quét mã đến ngày 10/11/2025 và hạn cuối đổi thưởng đến ngày 21/11/2025.

Đây là thời điểm vàng để khách hàng trên cả nước tham gia và có cơ hội sở hữu những phần thưởng giá trị. Với thông điệp “Mua thật - Quét thật - Trúng thật”, Yến sào Khánh Hòa cam kết minh bạch, công bằng và tri ân người tiêu dùng, đồng thời lan tỏa giá trị sức khỏe, hạnh phúc và niềm tin đến cộng đồng.