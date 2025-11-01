Hai khách hàng miền Bắc trúng ô tô Kia New Sonet trong chương trình Tri ân của Yến sào Khánh Hòa

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng 1/11/2025, tại Khách sạn Fortuna (Hà Nội), Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức Lễ trao giải Chương trình Tri ân khách hàng “Yến sào Khánh Hòa Sanest – Sanvinest, Niềm tự hào Thương hiệu Quốc gia 2025” cho hai khách hàng khu vực miền Bắc...
Hai khách hàng trúng Giải Nhì, mỗi giải là một xe ô tô Kia New Sonet 1.5L Deluxe. Đó là bà Nguyễn Thị Hằng (phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội) và ông Trần Thế Tài (phường Hải An, TP. Hải Phòng).
Chương trình Tri ân khách hàng được Yến sào Khánh Hòa triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 5/6 đến 10/11/2025, với tổng giá trị giải thưởng gần 100 tỷ đồng.
Tính đến nay, chương trình đã thu hút sự tham gia của khách hàng tại 34 tỉnh, thành, và xác định được nhiều chủ nhân giải thưởng tại các địa phương như: Cà Mau, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Quảng Trị, Đắk Lắk, Vĩnh Long, Tây Ninh…
Các phần thưởng đã trao gồm 6 xe ô tô Kia New Sonet, 5 xe máy SH Mode, 5 Honda Vision, 16 TV Sony 4K, 8 iPhone 16, 8 iPad Air, cùng hàng triệu giải thưởng khác.
Được biết, đây là một trong những hoạt động trọng điểm trong chuỗi sự kiện chào mừng 35 năm thành lập Công ty Yến sào Khánh Hòa (1990–2025) nhằm tri ân khách hàng đã đồng hành và tin tưởng thương hiệu trong suốt quá trình phát triển.
Trải qua hơn 3 thập kỷ, Yến sào Khánh Hòa không chỉ nổi bật với các sản phẩm chất lượng cao mà còn được biết đến với những nỗ lực không ngừng trong việc bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá. Công ty đã đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu khoa học và công nghệ hiện đại, đạt được nhiều thành tựu trong việc nghiên cứu nhân đàn, di chuyển đàn yến, mở rộng quần thể yến đảo, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Đồng thời, công ty liên tục đổi mới dây chuyền công nghệ sản xuất, ra mắt các dòng sản phẩm mới chất lượng cao, đa dạng về mẫu mã với hơn 60 sản phẩm phù hợp về dinh dưỡng, đáp ứng nhu cầu của từng phân khúc khách hàng.
Những thành tựu này không chỉ giúp Yến sào Khánh Hòa giữ vững vị thế dẫn đầu trong ngành mà còn lan tỏa giá trị dinh dưỡng và sức khỏe đến cộng đồng.
Phát biểu tại buổi lễ trao giải, ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, nhấn mạnh: “Thành công của công ty là kết quả của niềm tin và sự đồng hành của hàng triệu khách hàng cùng hệ thống nhà phân phối và đại lý trên toàn quốc. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác và gắn bó của khách hàng để cùng nhau lan tỏa giá trị bổ dưỡng của Yến sào Khánh Hòa đến cộng đồng và vươn xa ra thế giới”.
Theo đại diện doanh nghiệp, Chương trình Tri ân khách hàng 2025 đang bước vào giai đoạn nước rút, với thời hạn quét mã đến ngày 10/11/2025 và hạn cuối đổi thưởng đến ngày 21/11/2025.
Đây là thời điểm vàng để khách hàng trên cả nước tham gia và có cơ hội sở hữu những phần thưởng giá trị. Với thông điệp “Mua thật - Quét thật - Trúng thật”, Yến sào Khánh Hòa cam kết minh bạch, công bằng và tri ân người tiêu dùng, đồng thời lan tỏa giá trị sức khỏe, hạnh phúc và niềm tin đến cộng đồng.
B.Fest không chỉ mang bia Bỉ trứ danh đến với người yêu lễ hội, mà còn đang ghi dấu như một biểu tượng mới của văn hoá – du lịch thành phố Hải Phòng. Lễ hội văn hoá và ẩm thực Bỉ chính là “dấu ấn văn hóa đương đại” khi kết hợp hoàn hảo giữa tinh thần lễ hội châu Âu và sự phóng khoáng, năng động của những con người đất Cảng…
Tại Công viên Hội An (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), hương vị nem chua, chả tôm, bánh gai Tứ Trụ hòa quyện cùng giai điệu dân ca, dân vũ khiến Liên hoan Văn hoá Ẩm thực xứ Thanh 2025 mở màn đầy sôi động....
Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau - PVCFC, (HOSE: DCM), tiếp tục đẩy mạnh chiến lược đầu tư dài hạn với dự án Khu sản xuất công nghệ cao tại Nhơn Trạch, Đồng Nai…
Kết quả 810 triệu USD đạt được trong tháng 7 đã đưa tổng giá trị xuất khẩu hàng rau quả sau 7 tháng năm 2025 đạt 3,92 tỷ USD, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2024...
Bước sang năm 2025, Công ty Tài chính Tín dụng tiêu dùng TNHH MB Shinsei (Mcredit) tiếp tục ghi dấu ấn trên hành trình phát triển với những bước tiến vững chắc về năng lực tài chính, tăng trưởng kinh doanh và khẳng định uy tín trên thị trường tài chính tiêu dùng...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: