Dân sinh

Trước bão số 12, Huế yêu cầu tàu thuyền tránh trú trước 19h ngày 20/10

Nguyễn Thuấn

20/10/2025, 16:31

Bão số 12 (Fengshen) đã tiến nhanh vào Biển Đông, dự báo gây mưa lớn diện rộng từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Thành phố Huế đã kích hoạt toàn bộ lực lượng “4 tại chỗ”, yêu cầu các đơn vị sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thiên tai...

Kêu gọi tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển vào nơi neo đậu an toàn trước 19 giờ ngày 20/10/2025.

Ngày 20/10, Chủ tịch UBND thành phố Huế ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai biện pháp chủ động ứng phó với bão số 12 và mưa lớn dự báo kéo dài trong những ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo từ ngày 21–22/10, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7–8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9–11, giật cấp 13, biển động dữ dội. Kết hợp với không khí lạnh tăng cường, từ ngày 22–27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, trong đó có Huế, có khả năng mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày.

Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường theo dõi sát tình hình, chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ; tổ chức sơ tán dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan kêu gọi toàn bộ tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn trước 19 giờ ngày 20/10, nghiêm cấm tàu ra khơi khi thời tiết xấu. Công an, Bộ Chỉ huy quân sự, Sở Xây dựng và các đơn vị chức năng được yêu cầu chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ sơ tán dân.

Bão số 12 kết hợp cùng một số hình thái nhiễu động sẽ gây ra đợt mưa rất lớn ở khu vực miền Trung. Nguồn: NCHMF

Sở Nông nghiệp và Môi trường phải kiểm tra an toàn hồ, đập thủy lợi, đặc biệt là các công trình xung yếu; hướng dẫn người dân bảo vệ lồng bè, ao nuôi thủy sản. Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tăng cường cảnh báo thiên tai qua hệ thống Hue-S, tổng đài 19001075 và truyền thanh thông minh; đồng thời bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế rà soát cơ sở vật chất, sắp xếp lịch học linh hoạt, bảo đảm an toàn cho học sinh, sinh viên; tuyên truyền kỹ năng phòng tránh thiên tai. Sở Y tế chuẩn bị đầy đủ thuốc men, hóa chất xử lý môi trường, phương tiện cấp cứu, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ.

Sở Xây dựng được giao kiểm tra an toàn hạ tầng giao thông, công trình xây dựng; bố trí lực lượng khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt. Sở Du lịch yêu cầu các cơ sở du lịch ven biển, sông suối có phương án bảo đảm an toàn cho du khách.

Chủ đầu tư và nhà thầu các công trình đang thi công phải kiểm tra, gia cố thiết bị, vật tư, phương tiện, đảm bảo an toàn cho người lao động. Công ty Điện lực Huế tăng cường kiểm tra lưới điện, tuyên truyền người dân phòng tránh tai nạn điện trong mưa bão.

Các chủ hồ đập thủy lợi, thủy điện thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa, chuẩn bị vật tư, phương tiện ứng phó mọi tình huống. UBND các xã, phường hướng dẫn người dân dự trữ lương thực, nước uống, vật dụng thiết yếu, chủ động phương án sơ tán, đặc biệt chú ý nhóm dễ bị tổn thương như người già, phụ nữ mang thai, trẻ em, người khuyết tật.

Các lực lượng tại địa phương được yêu cầu trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, kịp thời báo cáo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố về mọi diễn biến bất thường. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự và Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố.

bão số 12 cứu hộ huế mưa lớn ứng phó thiên tai

