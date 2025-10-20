Thứ Tư, 22/10/2025

Truy tố giám đốc trốn thuế hơn 2,4 tỷ đồng

Đỗ Mến

20/10/2025, 16:32

Công ty có doanh thu hơn 53 tỷ đồng song các bị can chỉ khai thuế doanh thu là hơn 29,4 tỷ đồng; không kê khai, nộp thuế doanh thu là hơn 23,5 tỷ đồng nhằm trốn thuế…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố đối với Hoàng Tùng (SN 1992, ở phường Từ Liêm, Giám đốc Công ty TNHH Nhà hàng Tung Dinning) và Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh (SN 1992, ở phường Phúc Lợi) về tội Trốn thuế.

Trước đó, vào tháng 3/2024, Cục thuế TP Hà Nội thanh tra, phát hiện Công ty TNHH Nhà hàng Tung Dinning có dấu hiệu trốn thuế, bán hàng không xuất hóa đơn, để doanh thu ngoài sổ sách kế toán, không kê khai thuế theo quy định…

Kết quả điều tra xác định, Tùng là giám đốc và người đại theo pháp luật, trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty. Còn Ánh phụ trách truyền thông, quảng cáo...

Tùng và Ánh cùng trực tiếp theo dõi tập hợp doanh thu, chi phí, sổ sách kế toán của công ty và báo chia lợi nhuận cho cổ đông. Các cổ đông khác không tham gia vào việc theo dõi sổ sách kế toán chi tiết, không được trực tiếp tham gia vào hoạt động kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp.

Cáo trạng thể hiện, Công ty kê khai doanh thu nộp thuế từ năm 2018 đến năm 2023. Trong đó, năm 2018 không phát sinh doanh thu. Năm 2019-2020 lần lượt là hơn 3,9 tỷ đồng và 5 tỷ đồng. Các năm 2021- 2023 lần lượt là hơn 3,7 tỷ đồng – 8,8 tỷ đồng – 10,6 tỷ đồng.

Đối với kinh doanh và thu, chi tiền, Công ty thường sử dụng 2 tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, từ năm 2019-2023, Công ty có doanh thu lớn; Tùng và Ánh đã bàn bạc cùng nhau sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền thanh toán, không xuất hóa đơn, không kê khai nộp thuế theo quy định nhằm trốn thuế.

Cụ thể, từ năm 2019-2023, Tùng sử dụng tài khoản của mình để nhận hơn 16 tỷ đồng. Còn Ánh sử dụng tài khoản nhận hơn 19 tỷ đồng.

Tổng cộng doanh thu thực tế Công ty là hơn 53 tỷ đồng. Tuy nhiên, Tùng và Ánh chỉ khai thuế doanh thu là hơn 29,4 tỷ đồng; không kê khai, nộp thuế doanh thu là hơn 23,5 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, số tiền không kê khai nộp thuế, Tùng và Ánh thực hiện chi cổ tức, lợi nhuận cho người góp vốn số tiền hơn 6,7 tỷ đồng. Hơn 16,8 tỷ đồng còn lại, cả hai dùng để mua nguyên vật liệu và chi phí hoạt động kinh doanh của công ty.

Ngày 19/3/2024, Cục thuế TP Hà Nội thanh tra và phát hiện công ty có hành vi trốn thuế hơn 2,4 tỷ đồng. Trong đó, thuế giá trị gia tăng là hơn 2,1 tỷ đồng;  thuế thu nhập cá nhân là hơn 335 triệu đồng.

Sau khi sự việc bị phát giác, quá trình điều tra, Tùng và Ánh đã nộp khắc phục số tiền trên.

Tạm giữ hình sự đối tượng bán hàng online trốn thuế 12,5 tỷ đồng

14:36, 10/07/2025

Tạm giữ hình sự đối tượng bán hàng online trốn thuế 12,5 tỷ đồng

Bộ Y tế: Có tình trạng nhập lậu và trốn thuế trong kinh doanh mỹ phẩm online

11:34, 24/04/2025

Bộ Y tế: Có tình trạng nhập lậu và trốn thuế trong kinh doanh mỹ phẩm online

Truy tố 5 bị can trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng và trốn thuế

15:24, 10/03/2025

Truy tố 5 bị can trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng và trốn thuế

Từ khóa:

trốn thuế

Hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả sau mưa bão

Hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả sau mưa bão

Trong 3 ngày 19 - 21/10, Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Long do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Văn Hẳn làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ đồng bào tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh bị thiệt hại do bão số 10 và 11 gây ra.

Khởi tố nữ giám đốc công ty sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả

Khởi tố nữ giám đốc công ty sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả

Từ tháng 4/2024 đến khi bị phát hiện, Công ty An Thịnh Food đã sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn, trị giá khoảng 75 tỷ đồng, tiêu thụ cho các đại lý và khách hàng tại Nghệ An và nhiều địa phương miền Trung như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên...

Thay mới Danh mục mã đối tượng khám bệnh làm căn cứ thanh toán bảo hiểm y tế

Thay mới Danh mục mã đối tượng khám bệnh làm căn cứ thanh toán bảo hiểm y tế

Bộ Y tế vừa có Quyết định 3276/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục mã đối tượng đến khám, chữa bệnh và mã nhiên liệu phục vụ việc gửi dữ liệu điện tử chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế...

Đầu tư hơn 8.000 tỷ mở rộng Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh

Đầu tư hơn 8.000 tỷ mở rộng Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh

Một số đoạn Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh dự kiến sẽ được nâng cấp từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, với bề rộng nền đường từ 20,5 - 30 m...

Đồng Nai: Hơn 3,8 triệu người đã tham gia bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp

Đồng Nai: Hơn 3,8 triệu người đã tham gia bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp

Để hoàn thành chỉ tiêu năm 2025, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết cần phát triển thêm hơn 470.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thu hơn 9.000 tỷ đồng và giảm tỷ lệ chậm đóng xuống dưới 1,7%. Đây được xem là nhiệm vụ rất khó khăn...

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

1

VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục trong các phiên tới chủ yếu nhờ nhóm vốn hóa lớn, hướng đến mục tiêu 1.700 điểm

Chứng khoán

2

Tổ chức Lễ tang nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương với nghi thức cấp Nhà nước

Tiêu điểm

3

FPT báo lợi nhuận 6.800 tỷ đồng trong quý 3, tăng mạnh so với cùng kỳ

Doanh nghiệp niêm yết

4

Tỏi Sanuki mở hướng kinh tế mới cho đồng bào Mông ở Na Ngoi

Nông sản

5

Đột phá từ công nghiệp “phụ trợ” lên chiến lược nền tảng

Thị trường

