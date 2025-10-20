Truy tố giám đốc trốn thuế hơn 2,4 tỷ đồng

Công ty có doanh thu hơn 53 tỷ đồng song các bị can chỉ khai thuế doanh thu là hơn 29,4 tỷ đồng; không kê khai, nộp thuế doanh thu là hơn 23,5 tỷ đồng nhằm trốn thuế…

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố đối với Hoàng Tùng (SN 1992, ở phường Từ Liêm, Giám đốc Công ty TNHH Nhà hàng Tung Dinning) và Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh (SN 1992, ở phường Phúc Lợi) về tội Trốn thuế.

Trước đó, vào tháng 3/2024, Cục thuế TP Hà Nội thanh tra, phát hiện Công ty TNHH Nhà hàng Tung Dinning có dấu hiệu trốn thuế, bán hàng không xuất hóa đơn, để doanh thu ngoài sổ sách kế toán, không kê khai thuế theo quy định…

Kết quả điều tra xác định, Tùng là giám đốc và người đại theo pháp luật, trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty. Còn Ánh phụ trách truyền thông, quảng cáo...

Tùng và Ánh cùng trực tiếp theo dõi tập hợp doanh thu, chi phí, sổ sách kế toán của công ty và báo chia lợi nhuận cho cổ đông. Các cổ đông khác không tham gia vào việc theo dõi sổ sách kế toán chi tiết, không được trực tiếp tham gia vào hoạt động kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp.

Cáo trạng thể hiện, Công ty kê khai doanh thu nộp thuế từ năm 2018 đến năm 2023. Trong đó, năm 2018 không phát sinh doanh thu. Năm 2019-2020 lần lượt là hơn 3,9 tỷ đồng và 5 tỷ đồng. Các năm 2021- 2023 lần lượt là hơn 3,7 tỷ đồng – 8,8 tỷ đồng – 10,6 tỷ đồng.

Đối với kinh doanh và thu, chi tiền, Công ty thường sử dụng 2 tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, từ năm 2019-2023, Công ty có doanh thu lớn; Tùng và Ánh đã bàn bạc cùng nhau sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền thanh toán, không xuất hóa đơn, không kê khai nộp thuế theo quy định nhằm trốn thuế.

Cụ thể, từ năm 2019-2023, Tùng sử dụng tài khoản của mình để nhận hơn 16 tỷ đồng. Còn Ánh sử dụng tài khoản nhận hơn 19 tỷ đồng.

Tổng cộng doanh thu thực tế Công ty là hơn 53 tỷ đồng. Tuy nhiên, Tùng và Ánh chỉ khai thuế doanh thu là hơn 29,4 tỷ đồng; không kê khai, nộp thuế doanh thu là hơn 23,5 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, số tiền không kê khai nộp thuế, Tùng và Ánh thực hiện chi cổ tức, lợi nhuận cho người góp vốn số tiền hơn 6,7 tỷ đồng. Hơn 16,8 tỷ đồng còn lại, cả hai dùng để mua nguyên vật liệu và chi phí hoạt động kinh doanh của công ty.

Ngày 19/3/2024, Cục thuế TP Hà Nội thanh tra và phát hiện công ty có hành vi trốn thuế hơn 2,4 tỷ đồng. Trong đó, thuế giá trị gia tăng là hơn 2,1 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân là hơn 335 triệu đồng.

Sau khi sự việc bị phát giác, quá trình điều tra, Tùng và Ánh đã nộp khắc phục số tiền trên.