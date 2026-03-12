Tuyển chọn 4.200 lao động sang làm việc tại Hàn Quốc trong năm 2026

Theo kế hoạch được thống nhất giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Việc
làm và Lao động Hàn Quốc, kỳ
thi tiếng Hàn năm 2026 cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại
Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc
(Chương trình EPS) sẽ được tổ chức trong năm nay.
Việc tổ chức kỳ thi nhằm thực hiện Bản
ghi nhớ giữa hai Bộ về việc
phái cử và tiếp nhận người lao động Việt Nam sang làm việc tại
Hàn Quốc theo Chương trình EPS.
Kỳ thi sẽ diễn ra theo 2 vòng, bao gồm: Thi
năng lực tiếng Hàn (EPS – TOPIK);
kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực.
Chỉ những
người đạt yêu cầu qua vòng thi năng lực tiếng Hàn mới được tham dự kiểm tra tay nghề và đánh giá
năng lực. Người lao động
đạt yêu cầu qua cả 2 vòng thi mới đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển
đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.
Năm 2026, phía Hàn Quốc sẽ tuyển chọn tổng số 4.200
lao động sang làm việc trong các ngành sản xuất chế tạo
(3.000 người), ngư nghiệp
(1.000 người), lâm nghiệp
(150 người) và dịch vụ
(50 người).
Những người lao động tham gia chương trình cần đáp
ứng điều kiện từ 18 đến 39 tuổi; không có tiền án bị phạt tù hoặc hình phạt pháp lý nặng hơn
theo quy định của pháp luật; không
bị cấm xuất cảnh Việt Nam và chưa
từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc.
Nếu đã từng cư trú tại Hàn Quốc
(bao gồm cư trú hợp pháp và bất hợp pháp) theo visa E9 (lao động EPS) hoặc visa
E10 (thuyền viên tàu đánh cá),
thì thời gian cư trú phải dưới 5 năm. Họ cũng không có thân nhân (bố, mẹ, con đẻ; anh, chị, em ruột;
vợ hoặc chồng) đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.
Yêu cầu tiêu chí đủ sức khỏe cũng được nhấn mạnh,
cùng với việc người lao động không bị các bệnh giang mai, lao phổi,
không bị mù màu, rối loạn sắc giác. Người lao động bị đứt, cụt ngón tay hoặc chấn thương, dị tật cột
sống vẫn được đăng ký dự thi, tuy nhiên việc xét tuyển sẽ căn cứ vào kết quả kiểm
tra tay nghề.
Trường hợp người lao động đã đi
làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS thì phải về nước đúng hạn hợp đồng. Trong trường hợp từng cư
trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc,
thì đã tự nguyện về nước trong khoảng thời gian Chính phủ Hàn Quốc thực hiện
chính sách miễn xử phạt đối với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tự nguyện
trình diện để về nước. Trong trường hợp này, người lao động phải xuất trình được
các giấy tờ chứng minh.
Bên cạnh việc đáp ứng các điều kiện
chung nêu trên, người lao động có nguyện vọng đăng ký dự tuyển trong ngành ngư
nghiệp cần đáp ứng ít
nhất một trong các điều kiện sau:
Người lao
động thường trú tại các xã, phường ven biển, đặc khu; có kinh nghiệm đánh bắt
hoặc nuôi trồng thủy hải sản trên biển, có sức khoẻ và chịu được sóng nước để
làm việc trong ngành ngư nghiệp.
Đã được đào tạo và cấp chứng chỉ
đào tạo đối với các ngành nghề liên quan đến ngư nghiệp, có kinh nghiệm đánh bắt
hoặc nuôi trồng thủy hải sản trên biển, có sức khoẻ và chịu được sóng nước để
làm việc trong ngành ngư nghiệp.
Người lao động đã từng làm việc tại
Hàn Quốc theo chương trình EPS trong ngành ngư nghiệp về nước đúng hạn hợp đồng.
Đối với ngành lâm nghiệp, dịch vụ: Thường trú tại các thôn, xã
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực
I, II, III giai đoạn 2026 – 2030 (Theo Quyết định số 60/QĐ-BDTTG của Bộ trưởng
Bộ Dân tộc và Tôn giáo).
Theo Bộ Nội vụ, việc đạt yêu cầu qua kỳ
thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề không đảm bảo là người lao động được đi
làm việc tại Hàn Quốc, mà mới
chỉ là điều kiện để người lao động được nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
Những lao động đã từng cư trú tại
Hàn Quốc theo visa E9 hoặc visa E10 từ 5 năm trở lên (không phân biệt làm việc
hợp pháp và không hợp pháp) không được tham dự kỳ thi.
Những người lao động không đạt
yêu cầu về sức khỏe theo quy định của Hàn Quốc và những người đã từng có thời
gian cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc sẽ không được đi làm việc tại nước này.
Sau khi nhập cảnh Hàn Quốc, nếu người
lao động có kết quả xét nghiệm dương tính với chất gây nghiện sẽ phải về nước.
Thời gian tiếp nhận đăng ký dự thi dự kiến từ ngày 23 - 27/3/2026. Thi kiểm tra tiếng Hàn từ ngày 23/4 - 15/5/2026 (đối với ngành ngư nghiệp, lâm nghiệp,
dịch vụ); từ ngày 22/6 - 21/8/2026 với ngành sản
xuất chế tạo.
Việc kiểm tra tay nghề đối với ngành ngư
nghiệp, lâm nghiệp, dịch vụ sẽ
diễn ra từ ngày 15 - 19/6/2026; ngành sản xuất chế tạo từ 12 - 16/10/2026.