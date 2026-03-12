Tuyển chọn 4.200 lao động sang làm việc tại Hàn Quốc trong năm 2026

Năm 2026, phía Hàn Quốc sẽ tuyển chọn 4.200 lao động Việt Nam sang làm việc theo Chương trình EPS trong các ngành sản xuất chế tạo, ngư nghiệp, lâm nghiệp và dịch vụ...

Theo kế hoạch được thống nhất giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, kỳ thi tiếng Hàn năm 2026 cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc (Chương trình EPS) sẽ được tổ chức trong năm nay.

Việc tổ chức kỳ thi nhằm thực hiện Bản ghi nhớ giữa hai Bộ về việc phái cử và tiếp nhận người lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.

Kỳ thi sẽ diễn ra theo 2 vòng, bao gồm: Thi năng lực tiếng Hàn (EPS – TOPIK); kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực.

Chỉ những người đạt yêu cầu qua vòng thi năng lực tiếng Hàn mới được tham dự kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực. Người lao động đạt yêu cầu qua cả 2 vòng thi mới đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.

Năm 2026, phía Hàn Quốc sẽ tuyển chọn tổng số 4.200 lao động sang làm việc trong các ngành sản xuất chế tạo (3.000 người), ngư nghiệp (1.000 người), lâm nghiệp (150 người) và dịch vụ (50 người).

Những người lao động tham gia chương trình cần đáp ứng điều kiện từ 18 đến 39 tuổi; không có tiền án bị phạt tù hoặc hình phạt pháp lý nặng hơn theo quy định của pháp luật; không bị cấm xuất cảnh Việt Nam và chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc.

Nếu đã từng cư trú tại Hàn Quốc (bao gồm cư trú hợp pháp và bất hợp pháp) theo visa E9 (lao động EPS) hoặc visa E10 (thuyền viên tàu đánh cá), thì thời gian cư trú phải dưới 5 năm. Họ cũng không có thân nhân (bố, mẹ, con đẻ; anh, chị, em ruột; vợ hoặc chồng) đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Yêu cầu tiêu chí đủ sức khỏe cũng được nhấn mạnh, cùng với việc người lao động không bị các bệnh giang mai, lao phổi, không bị mù màu, rối loạn sắc giác. Người lao động bị đứt, cụt ngón tay hoặc chấn thương, dị tật cột sống vẫn được đăng ký dự thi, tuy nhiên việc xét tuyển sẽ căn cứ vào kết quả kiểm tra tay nghề.

Trường hợp người lao động đã đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS thì phải về nước đúng hạn hợp đồng. Trong trường hợp từng cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, thì đã tự nguyện về nước trong khoảng thời gian Chính phủ Hàn Quốc thực hiện chính sách miễn xử phạt đối với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tự nguyện trình diện để về nước. Trong trường hợp này, người lao động phải xuất trình được các giấy tờ chứng minh.

Bên cạnh việc đáp ứng các điều kiện chung nêu trên, người lao động có nguyện vọng đăng ký dự tuyển trong ngành ngư nghiệp cần đáp ứng ít nhất một trong các điều kiện sau:

Người lao động thường trú tại các xã, phường ven biển, đặc khu; có kinh nghiệm đánh bắt hoặc nuôi trồng thủy hải sản trên biển, có sức khoẻ và chịu được sóng nước để làm việc trong ngành ngư nghiệp.

Đã được đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo đối với các ngành nghề liên quan đến ngư nghiệp, có kinh nghiệm đánh bắt hoặc nuôi trồng thủy hải sản trên biển, có sức khoẻ và chịu được sóng nước để làm việc trong ngành ngư nghiệp.

Người lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS trong ngành ngư nghiệp về nước đúng hạn hợp đồng.

Đối với ngành lâm nghiệp, dịch vụ: Thường trú tại các thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III giai đoạn 2026 – 2030 (Theo Quyết định số 60/QĐ-BDTTG của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo).

Theo Bộ Nội vụ, việc đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề không đảm bảo là người lao động được đi làm việc tại Hàn Quốc, mà mới chỉ là điều kiện để người lao động được nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Những lao động đã từng cư trú tại Hàn Quốc theo visa E9 hoặc visa E10 từ 5 năm trở lên (không phân biệt làm việc hợp pháp và không hợp pháp) không được tham dự kỳ thi.

Những người lao động không đạt yêu cầu về sức khỏe theo quy định của Hàn Quốc và những người đã từng có thời gian cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc sẽ không được đi làm việc tại nước này.

Sau khi nhập cảnh Hàn Quốc, nếu người lao động có kết quả xét nghiệm dương tính với chất gây nghiện sẽ phải về nước.