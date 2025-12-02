T.S Nguyễn Trí Hiếu: 2026 có thể đây là một năm “sáng” của thị trường bất động sản Quy Nhơn

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển thị trường Tài chính và Bất động sản Toàn Cầu - sau nhiều năm điều chỉnh, thị trường bất động sản Quy Nhơn đang tiến gần hơn đến giai đoạn “ổn định trong tăng trưởng”.

Thị trường bất động sản Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2025 đã xuất hiện tín hiệu phục hồi rõ nét so với sự trầm lắng vài năm trước. Song, nhiều nút thắt pháp lý vẫn đang cần được tháo gỡ triệt để. Trong nội dung trao đổi với báo chí mới đây, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng cũng đã có những dự báo tích cực về thị trường bất động sản trong năm 2026 sắp tới.

TS. Nguyễn Trí Hiếu - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển thị trường Tài chính và Bất động sản Toàn Cầu.

Với vai trò là chuyên gia tài chính - ngân hàng, ông có đánh giá như thế nào về xu hướng bất động sản năm 2026?

Dù cần thêm thời gian để các quy định mới được triển khai đồng bộ, song đây là tín hiệu tích cực cho toàn thị trường. Tôi cho rằng các phân khúc như nhà phố, shophouse và bất động sản gắn với du lịch – nghỉ dưỡng được dự báo sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, nhất là tại những địa phương ven biển có lợi thế tự nhiên và hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

Khu vực duyên hải miền Trung đang nổi lên như một dải phát triển năng động. Đà Nẵng, Nha Trang đã khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch và đầu tư. Đồng thời, Quy Nhơn với cảnh quan thiên nhiên ưu ái, dư địa phát triển còn lớn và quy hoạch dài hạn đang dần trở thành một điểm đến mới được giới đầu tư quan tâm. Vừa qua, Quy Nhơn cũng là đại diện của Việt Nam góp mặt trong danh sách 25 điểm đến hàng đầu 2026 do tạp chí du lịch Australia Lonely Planet.

Hiện tại thì Quy Nhơn được đánh giá là có nhiều điểm tương đồng với Đà Nẵng, Nha Trang trong khoảng chục năm trở về trước. Ông có đồng ý với nhận định này hay không?

Có thể nói, Quy Nhơn đang ở vị thế tương tự Đà Nẵng hoặc Nha Trang cách đây khoảng một thập kỷ. Ba địa phương này đều là đô thị biển, có điều kiện tự nhiên, văn hóa và hạ tầng khá tương đồng. Dĩ nhiên, Quy Nhơn đi sau về mức độ phát triển, nhưng chính vì vậy, Quy Nhơn có cơ hội học hỏi từ những kinh nghiệm, cả thành công lẫn thách thức của các thị trường đi trước.

Quy Nhơn đang ở giai đoạn khởi phát của một chu kỳ phát triển mới, và điều quan trọng là sẽ đi theo hướng ổn định, bền vững, thay vì chỉ theo đuổi ngắn hạn.

Chuyên gia nhận định như thế nào về một số các dự án bất động sản tại Quy Nhơn hiện nay?

Tôi kỳ vọng những dự án đô thị mới tại thị trường mới như Quy Nhơn sẽ trở thành mô hình đô thị kiểu mẫu, đáp ứng đồng thời ba yếu tố: pháp lý minh bạch – hạ tầng đồng bộ – tiện ích toàn diện.

Một dự án được coi là hoàn thiện khi không chỉ cung cấp nơi ở mà còn mang lại môi trường sống tiện nghi và bền vững, bao gồm trường học, y tế, giao thông, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, không gian xanh và giải trí.

Vị trí vẫn là yếu tố quyết định. Một dự án thành công phải nằm trong chuỗi kết nối giao thông và kinh tế của địa phương. Đơn cử như Quy Nhơn Iconic, ven sông gần biển, gần sân bay Phù Cát, Quốc lộ 19, các cụm khu công nghiệp, đồng thời phù hợp định hướng quy hoạch của thành phố là một dự án đáng kỳ vọng.

Theo ông, diện mạo đô thị Quy Nhơn sẽ đánh dấu vị thế trên bản đồ bất động sản Việt Nam trong tương lai như thế nào?

Tôi tin rằng, với những dự án được phát triển nghiêm túc và đúng quy hoạch, diện mạo đô thị Quy Nhơn sẽ thay đổi mạnh mẽ trong vài năm tới. Thành phố sẽ hình thành những trung tâm phát triển mới, giúp giãn dân khỏi khu lõi, đồng thời tạo cực tăng trưởng mới cho miền Trung.

Tôi cho rằng, mỗi dự án cần tạo được một dấu ấn riêng, đồng thời phát huy tối đa những ưu thế đặc trưng của địa phương. Với Quy Nhơn, đó là lợi thế vừa có biển, vừa có sông, cảnh quan tươi đẹp và giàu bản sắc. Những khu đô thị biết khai thác vị trí ven sông – cận biển, dung hòa giữa thiên nhiên và đời sống đô thị sẽ có tiềm năng phát triển bền vững tại thị trường này.

Cuối cùng, ông có lời khuyên nào dành cho các nhà đầu tư bất động sản trong năm 2026?

Bên cạnh những tiềm năng, cơ hội thì cũng có những thách thức của thị trường. Tôi mong tất cả các nhà đầu tư, người tiêu dùng cũng như là các nhà làm chính sách quan tâm đến tất cả những cái yếu tố sẽ tác động đến thị trường bất động sản Việt Nam năm 2026, để có những điều chỉnh kịp thời nhất. Kết luận lại, tôi cảm thấy rằng có thể đây là một cái năm đột phá cho thị trường bất động sản Việt Nam.

Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!