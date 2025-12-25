TP. Hồ Chí Minh ban hành quyết định mới về phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định 29/2025 về phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, quy định chi tiết về quy mô và thời hạn tồn tại của các công trình được cấp phép có thời hạn, tăng cường hiệu quả quản lý trật tự xây dựng và tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho người dân và doanh nghiệp…

Quyết định 29/2025 có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2026.

Theo Quyết định mới, UBND xã, phường và đặc khu được giao thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ và các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng chỉ có công trình cấp III, cấp IV. Điều này giúp giảm tải cho Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh;

Đồng thời, quyết định cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án nhỏ lẻ tại địa phương. Đặc biệt, các Ban Quản lý Khu Chế xuất, Khu Công nghệ cao và Khu Nông nghiệp công nghệ cao cũng được trao quyền cấp phép cho các công trình trong phạm vi quản lý của mình, giúp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công nghệ cao và nông nghiệp.

Ngoài ra, Quyết định 29/2025 cũng quy định rõ ràng về quy mô xây dựng đối với các công trình được cấp phép có thời hạn. Đối với khu vực đã có quy hoạch phân khu nhưng chưa triển khai, công trình mới được phép xây dựng tối đa 3 tầng, với tối đa 1 tầng hầm. Điều này giúp đảm bảo sự phát triển hài hòa và bền vững của đô thị, đồng thời bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư trong bối cảnh quy hoạch chưa hoàn thiện.

Thời hạn tồn tại của công trình được cấp phép có thời hạn cũng được quy định rõ, tối đa không quá 5 năm, và có thể gia hạn nếu quy hoạch có điều chỉnh. Điều này tạo sự linh hoạt cho các dự án trong quá trình thực hiện, đồng thời đảm bảo sự tuân thủ quy hoạch tổng thể của thành phố.

Quyết định mới này được kỳ vọng sẽ tạo ra một khung pháp lý vững chắc, giúp TP. Hồ Chí Minh quản lý hiệu quả hơn các hoạt động xây dựng, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của đô thị. Với sự phân cấp rõ ràng và quy định chi tiết, người dân và doanh nghiệp sẽ có cơ sở pháp lý rõ ràng hơn trong quá trình đầu tư và xây dựng, góp phần vào sự phát triển toàn diện của Thành phố từ năm 2026.