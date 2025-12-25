Mở rộng kết quả từ Chiến dịch làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương duy trì, mở rộng kết quả Chiến dịch làm sạch Cơ sở dữ liệu đất đai, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai vào năm 2026. Dữ liệu đất đai đã xây dựng, hoàn thiện phải được đưa ngay vào khai thác, sử dụng phục vụ quản lý nhà nước, chia sẻ, kết nối, liên thông với các ngành kinh tế- xã hội và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp...

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng vừa có văn bản 1074 /BNNMT-QLĐĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc duy trì và mở rộng kết quả đạt được từ Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết thời gian qua, các địa phương đã quyết liệt triển khai Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai vào năm 2026 theo chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thể hiện rõ ý chí, quyết tâm chính trị của các cấp, các ngành trong việc hiện thực hóa quan điểm lấy cơ sở dữ liệu đất đai làm phương thức phát triển mới, có tính đột phá để đổi mới quản trị, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ảnh minh họa

Bộ yêu cầu các địa phương duy trì, vận hành hiệu quả kết quả của Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trong phạm vi thực hiện Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNNMT. Dữ liệu đất đai đã được xây dựng, hoàn thiện phải được đưa ngay vào khai thác, sử dụng phục vụ công tác quản lý nhà nước, chia sẻ, kết nối, liên thông với các ngành kinh tế - xã hội và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời được cập nhật thường xuyên, liên tục và đồng bộ theo thời gian thực lên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Đối với khối lượng dữ liệu còn lại, các địa phương tiếp tục thực hiện đối khớp, xác thực thông tin người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; bổ sung, hoàn thiện dữ liệu lịch sử, bảo đảm cơ sở dữ liệu đất đai “đúng- đủ- sạch- sống”; tiếp tục rà soát, nhập liệu các Giấy chứng nhận thu thập trong quá trình triển khai Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNNMT và qua hệ thống VNeID.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch, ưu tiên nguồn nhân lực và kinh phí để đo đạc, lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại những khu vực chưa đo đạc, chưa có dữ liệu, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026 và đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống thông tin đất đai tại địa phương. Trường hợp gặp khó khăn về kinh phí, cần kịp thời báo cáo để Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ.

Cùng với đó rà soát, tái cấu trúc, chuẩn hóa quy trình, thủ tục hành chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất theo hướng lấy dữ liệu làm trung tâm; mở rộng danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình; cắt giảm thành phần hồ sơ giấy, sử dụng ngay dữ liệu sẵn có trong cơ sở dữ liệu đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác để giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp; từng bước chuẩn hóa quy trình để xử lý tự động một phần.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu tăng cường sử dụng các công cụ giám sát, cảnh báo; thiết lập, thực hiện nghiêm quy chế phân quyền, nhật ký truy cập; tổ chức diễn tập, kiểm tra định kỳ về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu, bảo đảm hệ thống thông tin đất đai vận hành an toàn, liên tục, bảo mật.

Đối với các địa phương đang sử dụng nhiều phần mềm hệ thống thông tin đất đai, Bộ đề nghị khẩn trương lựa chọn, thống nhất sử dụng một phần mềm trên phạm vi toàn tỉnh.