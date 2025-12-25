Hà Nội tăng tốc cải thiện môi trường đầu tư tại các khu công nghệ cao, khu công nghiệp

Các kiến nghị của doanh nghiệp trong các khu công nghệ cao và khu công nghiệp sẽ được Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Thành phố Hà Nội rà soát, phân loại cụ thể, gắn với trách nhiệm và thời hạn xử lý rõ ràng của từng đơn vị...

Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị đối thoại nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và xúc tiến đầu tư tại chỗ đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư đang hoạt động trong các khu công nghệ cao và khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

NHIỀU KẾT QUẢ NỔI BẬT

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Xuân Hùng, Trưởng ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Thành phố Hà Nội, cho biết năm 2025 được đánh giá là một năm nhiều thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh khi kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, rủi ro gia tăng và thị trường xuất khẩu biến động mạnh. Trong bối cảnh đó, các khu công nghệ cao và khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội cũng chịu không ít sức ép. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động thích ứng của cộng đồng doanh nghiệp cùng sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời từ Thành phố, hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu vẫn được duy trì ổn định và đạt những kết quả tích cực, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Công tác thu hút đầu tư tiếp tục trở thành điểm sáng khi tổng vốn đầu tư vào các khu công nghệ cao và khu công nghiệp năm 2025 đạt 660 triệu USD, vượt 124,5% kế hoạch đề ra. Ông Vũ Xuân Hùng, Trưởng ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Thành phố Hà Nội.

Theo Trưởng ban Quản lý, trong năm 2025, hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh tại các khu công nghệ cao và khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội ghi nhận doanh thu ước đạt 12,143 tỷ USD, chiếm 19,12% tổng GRDP của Thành phố. Cùng với đó, các doanh nghiệp trong khu đã đóng góp cho ngân sách nhà nước 450 triệu USD, kim ngạch xuất khẩu đạt 7,424 tỷ USD.

Đáng chú ý, công tác thu hút đầu tư tiếp tục trở thành điểm sáng khi tổng vốn đầu tư vào các khu công nghệ cao và khu công nghiệp năm 2025 đạt 660 triệu USD, vượt 124,5% kế hoạch đề ra. Những kết quả này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của các khu công nghệ cao và khu công nghiệp trong cơ cấu tăng trưởng kinh tế của Thủ đô, đồng thời khẳng định đây là khu vực động lực quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển công nghệ cao.

Theo Ban Quản lý, hiện các khu công nghệ cao và khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội đang tạo việc làm ổn định cho hơn 180.000 lao động. Lực lượng này trực tiếp đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, tuy nhiên cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với việc phát triển hạ tầng xã hội, nhà ở, dịch vụ và bảo đảm môi trường làm việc an toàn, ổn định.

"Những kết quả đạt được là sự tổng hợp của nhiều yếu tố, từ cải cách thủ tục hành chính, đầu tư hoàn thiện hạ tầng đến duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên, hiệu quả với doanh nghiệp. Dù vậy trong bối cảnh mới, nhiệm vụ đặt ra là cần tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn, nâng cao chất lượng phục vụ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp yên tâm mở rộng sản xuất, đầu tư chiều sâu và phát triển bền vững", ông Vũ Xuân Hùng đánh giá.

KỊP THỜI GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM CÁC KIẾN NGHỊ

Xuất phát từ yêu cầu đó, việc nhìn nhận đầy đủ những vướng mắc của doanh nghiệp được xem là bước đi cần thiết để có giải pháp hỗ trợ sát thực và hiệu quả hơn. Trưởng ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Thành phố Hà Nội cũng thẳng thắn nhìn nhận, trong quá trình hoạt động, nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư vẫn gặp không ít khó khăn cần được quan tâm giải quyết kịp thời. Các vấn đề được phản ánh tập trung vào thủ tục hành chính, đất đai, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào khu công nghiệp, điện, nước, viễn thông, môi trường, phòng cháy chữa cháy, logistics, lao động và nhà ở cho người lao động, thuế…

Ông Vũ Xuân Hùng, Trưởng ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Thành phố Hà Nội. Ảnh: VGP

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến từ thực tiễn, Ban Quản lý cho biết trong quá trình chuẩn bị hội nghị, đơn vị đã tiếp nhận và tổng hợp khoảng 10 lượt ý kiến, kiến nghị của 8 doanh nghiệp và nhà đầu tư đang hoạt động trong các khu công nghệ cao và khu công nghiệp. Đây đều là những kiến nghị xuất phát từ thực tiễn sản xuất kinh doanh, phản ánh đúng “điểm nghẽn” cần sớm được tháo gỡ, để doanh nghiệp yên tâm hoạt động và phát triển bền vững.

“Mỗi kiến nghị sẽ được phân loại rõ nội dung, xác định cụ thể trách nhiệm và thời hạn xử lý của từng cơ quan, đơn vị liên quan. Ban Quản lý cam kết tiếp thu đầy đủ, xử lý kịp thời và giải quyết dứt điểm kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời phối hợp chặt chẽ với sở, ngành, địa phương để tháo gỡ hiệu quả vấn đề liên ngành, liên lĩnh vực”, ông Vũ Xuân Hùng nhấn mạnh.

Trong khi đó, nhìn về dài hạn, ông Lê Thanh Sơn, Phó trưởng ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Thành phố Hà Nội cho rằng để xây dựng các khu công nghệ cao và khu công nghiệp phát triển xứng tầm, vai trò của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư ngày càng có ý nghĩa then chốt. Theo ông, doanh nghiệp cần vừa duy trì ổn định sản xuất, vừa đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động, tăng tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng.

Trên tinh thần hợp tác, lợi ích hài hòa và chia sẻ rủi ro, ông Lê Thanh Sơn cũng bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục triển khai hiệu quả các dự án hiện hữu, nghiêm túc thực hiện cam kết đầu tư, kịp thời đẩy mạnh đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gia tăng năng suất và sức cạnh tranh.

Ông nhấn mạnh: Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Thành phố Hà Nội khẳng định quan điểm xuyên suốt là lấy doanh nghiệp và nhà đầu tư làm trung tâm phục vụ, lấy mức độ hài lòng và sự thuận lợi của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả thực thi nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý sẽ triển khai quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, mở rộng đầu tư.

“Hội nghị này thể hiện rõ quyết tâm của Hà Nội trong việc chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, từ xúc tiến đầu tư theo chiều rộng sang đồng hành và khai thác hiệu quả tiềm năng, ngay trong các khu công nghệ cao và khu công nghiệp hiện hữu.

Đặc biệt, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, cách làm dựa trên đối thoại thực chất, tháo gỡ điểm nghẽn từ gốc và cam kết đồng hành lâu dài đang trở thành “lợi thế mềm” của Hà Nội. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của các khu công nghệ cao và khu công nghiệp trên địa bàn Thủ đô”, ông Sơn chia sẻ.