Từ "1 tỷ xanh" đến câu chuyện về giá trị dài hạn của tập đoàn Đạt Phương

Sau khi được công bố, chiến dịch "1 tỷ xanh" mà Tập đoàn Đạt Phương khởi xướng được biết đến như một chương trình hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác tái tạo và phủ xanh rừng tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn nhận "1 tỷ xanh" như một nguồn kinh phí dành cho việc hỗ trợ cây giống và góp phần phủ xanh rừng theo kế hoạch của Ban Quản lý Khu bảo tồn thì đó mới chỉ là phần dễ nhìn thấy nhất của câu chuyện.
Quan trọng hơn thế, điều mà Đạt Phương hướng đến là tạo dựng niềm tin với khách hàng, đối tác, cổ đông, nhà đầu tư và cộng đồng đối với mục tiêu và cam kết mà doanh nghiệp này đang theo đuổi. Các lãnh đạo của Đạt Phương đều nhận thức rõ rằng với một doanh nghiệp đại chúng, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở những tài sản hữu hình hay kết quả kinh doanh của từng năm mà chính là niềm tin của thị trường. Chính từ góc nhìn ấy, "1 tỷ xanh" được khởi xướng như một sự khởi đầu cho những cam kết dài hạn của Đạt Phương trên hành trình phát triển.
Trong nhiều năm, tiêu chuẩn ESG thường được nhìn nhận như một xu hướng mới hay một phần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Tuy nhiên, những thay đổi của thị trường đang khiến cách nhìn này dần thay đổi.
Tại châu Âu, Chỉ thị Báo cáo phát triển bền vững doanh nghiệp (CSRD) đã chính thức được triển khai, yêu cầu hàng chục nghìn doanh nghiệp công bố các thông tin liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị. Trong khi đó, các chuẩn mực công bố phát triển bền vững của ISSB thuộc IFRS Foundation cũng đang được nhiều quốc gia áp dụng nhằm tạo ra một ngôn ngữ chung cho thị trường vốn toàn cầu.
Tại Việt Nam, chỉ số Phát triển bền vững VNSI của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã được xây dựng từ năm 2017 nhằm ghi nhận những doanh nghiệp niêm yết có thực hành ESG tốt nhất. Việc ban hành Bộ tiêu chí phân loại xanh quốc gia cũng đang mở ra nền tảng cho các dòng vốn xanh, tín dụng xanh và đầu tư bền vững trong tương lai.
ESG không còn là câu chuyện của riêng môi trường, mà trở thành một yếu tố đánh giá chất lượng tăng trưởng và khả năng phát triển dài hạn của doanh nghiệp.
Theo khảo sát do MSCI phối hợp với Đại học Stanford thực hiện năm 2024, 80% tổ chức tin rằng các yếu tố ESG có ảnh hưởng tới hiệu quả tài chính của doanh nghiệp, giúp nâng cao khả năng chống chịu trước những biến động của thị trường. Đó còn là câu chuyện về quản trị, tính minh bạch, khả năng thích ứng và mức độ tin cậy mà doanh nghiệp tạo dựng được với các bên liên quan. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh và nhiều biến động, niềm tin đang trở thành một dạng tài sản đặc biệt và cũng là một trong những năng lực cạnh tranh quan trọng nhất của doanh nghiệp.
Đối với Đạt Phương, "1 tỷ xanh" không được tạo ra với mục tiêu dừng lại ở một chương trình trồng cây hay một chiến dịch truyền thông ngắn hạn. Điều mà doanh nghiệp này hướng tới là tạo dựng những giá trị dài hạn và củng cố niềm tin của thị trường thông qua những cam kết được thực hiện một cách nhất quán và bền bỉ.
Từ xây dựng, hạ tầng, năng lượng đến bất động sản và dịch vụ, mỗi lĩnh vực mà Đạt Phương tham gia đều có những đặc thù riêng, nhưng được kết nối bởi một triết lý phát triển xuyên suốt: tăng trưởng phải đi cùng với trách nhiệm. Đối với Đạt Phương, ESG không phải là một bộ tiêu chí để đạt được hay một hoạt động được thực hiện bên cạnh hoạt động kinh doanh. ESG là cách mà Đạt Phương lựa chọn để tạo ra giá trị dài hạn và "1 tỷ xanh" chính là một phần trong hành trình ấy.
Không chỉ là những hoạt động đồng hành cùng công tác bảo tồn thiên nhiên tại Cù Lao Chàm, mà còn là sự khởi đầu cho một hệ giá trị chung giữa doanh nghiệp, đối tác, khách hàng và cộng đồng trên hành trình hướng tới một tương lai phát triển bền vững hơn.
Sự phát triển của một doanh nghiệp đại chúng không đơn thuần được đánh giá qua kết quả kinh doanh của một vài quý hay một vài năm. Niềm tin của khách hàng, sự đồng hành của cổ đông, uy tín với đối tác, khả năng thích ứng trước những thay đổi của thị trường và trách nhiệm đối với cộng đồng nơi doanh nghiệp hiện diện mới chính là các yếu tố hình thành nên sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và những giá trị ấy đều không thể được tạo dựng trong ngắn hạn, chúng được tích lũy bằng thời gian, bằng năng lực quản trị và bằng sự nhất quán trong cách doanh nghiệp lựa chọn phát triển.
Đó cũng là ý nghĩa lớn hơn mà chiến dịch "1 tỷ xanh" mong muốn hướng tới. Thông điệp của chiến dịch không gói gọn trong số lượng những cây xanh được gieo trồng mà là những giá trị dài hạn được vun đắp bằng trách nhiệm, bằng niềm tin và bằng khát vọng tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội và cộng đồng. Kiên định theo đuổi giá trị ESG và nỗ lực xây dựng niềm tin của thị trường luôn là mục tiêu quan trọng nhất và cũng là nền tảng cho sự phát triển bền vững trong nhiều năm tiếp theo của một doanh nghiệp đại chúng như Tập đoàn Đạt Phương.
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