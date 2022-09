Tuần lễ thời trang New York: Bach Mai và Peter Do đều gây ấn tượng

Tuần Lễ Thời Trang New York 2023 đã chính thức khởi động. Bên cạnh những nhà mốt đình đám, sự kiện này còn là cầu nối giúp những nhà thiết kế trẻ có cơ hội được trình làng BST của mình, để quảng bá tên tuổi của họ trên thị trường quốc tế. Năm nay là năm thứ hai chúng ta được chiêm ngưỡng những bộ sưu tập của các nhà thiết kế gốc Việt - Bach Mai và Peter Do, những cái tên đã bắt đầu được công nhận ở các thị trường thời trang cao cấp.

BACH MAI

Nhiều nhà thiết kế tên tuổi trên thế giới đã từng tâm sự rằng người bà của họ là nguồn cảm hứng lớn nhất đưa họ đến với thời trang, thông qua biệt tài may vá, đan móc hay những chiếc giỏ mây đựng các loại vải vụn. Tuy nhiên, đó không phải là trường hợp của Bach Mai. Bộ sưu tập Xuân – Hè 2023 này được nhà thiết kế tiết lộ là được truyền cảm hứng từ cha của anh, người đã làm việc chăm chỉ tại một nhà máy lọc dầu ở Texas để giúp con trai có thể thành công trong lĩnh vực thời trang.

“Tôi đã nghĩ rất nhiều về sự hy sinh của cha và cách cha mặc những bộ đồng phục xanh da trời để đi làm hàng ngày. Đó là lý do ra đời bộ sưu tập mang chủ đề “blue collar” – cổ áo xanh,” nhà thiết kế Bach Mai nói về bộ sưu tập của mình.

Mùa mốt này cũng là lần đầu tiên Mai thể hiện con mắt lựa chọn người mẫu, thể hiện ngay ở buổi casting đầu tiên. “Tôi muốn làm những gì tốt nhất có thể để thể hiện sự đa dạng,” anh nói. “Chúng tôi có những cô gái có đường cong, những cô gái tầm trung, hay những phụ nữ quá khổ… Mọi người ở đây để thể hiện rằng những thiết kế quyến rũ của tôi là dành cho tất cả mọi người”.

Năm ngoái, phong cách váy đầm baby-doll đã rất thành công đối với thương hiệu, và năm nay Bach Mai đã lặp lại phong cách này trong khi thêm vào những thiết kế mới. Gây ấn tượng cho giới chuyên môn chính là vị trí xếp nếp trên chiếc quần dạ hội cạp trễ vừa phải (Bach Mai cho rằng ngày càng nhiều người nổi tiếng lựa chọn quần tây khi xuất hiện trên thảm đỏ); chiếc váy trơn hoài cổ của thập niên 90 với phần chân váy xòe dạng trượt xếp nếp; hay là chiếc váy đen xuyên thấu có hình dạng như một bông hoa chuông kết hợp với găng tay opera đang hot trở lại.

Bach Mai là con của một gia đình người Việt nhập cư sang Mỹ. Tuy là một nhà thiết kế trẻ có một lối đi riêng biệt và mới mẻ nhưng anh chàng này không phải là một người thiếu kinh nghiệm. Tốt nghiệp trường đại học thiết kế thời trang Parsons, Mai đã có cơ hội làm việc trong studio đầu tiên của “quý ông tài hoa” – Oscar de la Renta trong mùa Thu Đông năm 2013. Không lâu sau đó, với tấm bằng thạc sĩ tại trường Institut Français de la Mode tại Paris, Mai đã làm việc với John Galliano sau khi nhà thiết kế tài năng này “đầu quân” vào ngôi nhà thời trang mới – Maison Margiela.

PETER DO

Tại show diễn Xuân Hè 2023 thuộc New York Fashion Week, nhà thiết kế gốc Việt, đã trình làng cả bộ sưu tập đồ nam lẫn nữ. Gương mặt được anh lựa chọn để mở màn cho show diễn chính là Jeno thuộc nhóm nhạc NCT của Hàn Quốc. Jeno cũng trở thành idol Kpop đầu tiên đi mở màn trên sàn diễn thời trang thuộc New York Fashion Week. Chia sẻ về việc này, Peter Do nói: “Tôi chọn Jeno theo cách rất tự nhiên. Cậu ấy toát lên tinh thần Peter Do muốn truyền tải: Đa diện, tự tin và là người tiên phong”.

Theo Vogue, mối quan hệ giữa nhà thiết kế gốc Việt và SM Entertainment đã bắt đầu từ Met Gala 2022 hồi tháng 5 khi Johnny (NCT) diện trang phục của anh. “Tôi cảm thấy có duyên với các nghệ sĩ từ thế giới Kpop. Họ cống hiến vì nghệ thuật. Còn trong giới thời trang, rất ít người nhận ra mức độ khốc liệt đằng sau hậu trường để đạt được sản phẩm cuối cùng. Từ đó, tôi mong muốn hợp tác để viết nên trang mới cho thương hiệu”, nhà thiết kế chia sẻ.

Peter đã đi được một chặng đường dài kể từ khi khởi nghiệp. Dù vậy, anh cho rằng “vũ trụ Peter Do” vẫn còn nhiều điều có thể hoàn thiện, ví dụ như thời trang nam. “Thực ra đàn ông đã mặc thời trang Peter Do từ lâu rồi”, nhà thiết kế nhận xét. “Bởi vì các thiết kế của tôi thường có dấu ấn unisex mạnh mẽ và thể hiện sự bình đẳng”. Bên cạnh đó vẫn là thế mạnh của Peter với váy dài xếp ly với độ rủ ấn tượng, áo choàng nhẹ, quần tây và áo sơ mi dệt kim cao cấp được thiết kế riêng cho giới nữ.

Trong bộ sưu tập này, Peter cũng phá bỏ mọi giới hạn về giới tính nhưng không quá rõ ràng mà giữ mọi thứ ở mức vừa phải qua những tông màu trung tính. 60 bộ trang phục đã lần lượt xuất hiện với vẻ đẹp phi giới tính bao trùm. Ngoài những đường xẻ sâu quyến rũ ở ngực hay những chiếc áo sơ mi không cài cúc phạch ngực trần, hầu hết những thiết kế lần này còn được khắc họa với những đường cắt ở lưng và các đường xẻ ở quần đặc trưng.

Từ những set trang phục ngắn, áo hoodie cashmere, váy xếp ly, áo sơ mi, blazer, đến những chiếc áo khoác dài và hơn thế nữa đều gây ấn tượng với bản phối layering, tạo nên cấu trúc vô cùng độc đáo. Những lớp da bóng mượt cũng khiến người xem “gật gù” khen ngợi tay nghề, kỹ thuật chuẩn chỉnh của Peter Do. Ngoài cách kỹ thuật như resin dye, tẩy màu sàn diễn lần này còn có dấu ấn từ những bản in được in từ kỹ thuật số, đặc biệt là các bản in ombre.

“Với tên gọi Time và nguồn cảm hứng từ thời gian, tôi muốn ghi lại những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc sống. Vì thế tôi đã đem bức ảnh hoàng hôn lên trên những thước vải trong bộ sưu tập mới này – khoảnh khắc hoàng hôn khi chúng tôi lần đầu tiên chuyển đến studio mới, nơi chúng tôi tổ chức sàn catwalk đầu tiên của mình. Bức ảnh chụp đường chân trời New York mà chúng ta nhìn thấy hàng ngày này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của thành phố này và hệ sinh thái của nó đối với bản sắc của chúng ta”, Peter Do chia sẻ.

Sinh ra và lớn lên tại Biên Hòa, Việt Nam, Peter cùng gia đình đến Mỹ định cư năm 14 tuổi. Sau chuỗi ngày học việc tại thương hiệu thời trang nữ uy tín Celine (Pháp), với sự giúp đỡ chuyên môn từ Derek Lam – nhà thiết kế gốc Á nổi tiếng, Do quyết định thành lập công ty riêng cùng một nhóm bạn, đặt trụ sở tại thành phố New York.

Buổi đầu khởi nghiệp, nhà thiết kế gốc Việt từ chối tố chức những show trình diễn thời trang. Thay vào đó, anh chủ trương phát triển mạng lưới thương mại điện tử, tìm kiếm nguồn khách hàng từ một vài đơn vị bán lẻ năng động. Đối lập với phong cách quảng bá thương hiệu có phần chậm rãi, khiêm nhường, những thiết kế của Do phản ánh dấu ấn bền vững – và quan trọng hơn – biểu thị nét đẹp thanh lịch không tuổi.