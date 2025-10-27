Tuổi 18 với vị thế hàng đầu về công nghệ, "điểm danh" những sản phẩm tiên phong DNSE đang sở hữu

Tròn 18 năm phát triển, trong đó 5 năm “lột xác” với mô hình fintech chứng khoán, DNSE bước vào tuổi “chín muồi” với vị thế tiên phong trong chứng khoán số, sở hữu những sản phẩm đột phá, đặt nền móng cho kỷ nguyên đầu tư thông minh tại Việt Nam.

Theo đuổi sứ mệnh “Đơn giản hóa đầu tư cho người Việt”, 5 năm qua, DNSE đã tập trung toàn lực ứng dụng công nghệ để tối ưu từng trải nghiệm người dùng. Triết lý ấy thể hiện rõ trong các sản phẩm chứng khoán số mà DNSE phát triển, nơi công nghệ trở thành nền tảng cho mọi đổi mới trong đầu tư.

Với chiến lược đó, DNSE đã xây dựng nên một hệ sinh thái tài chính số toàn diện, với hàng loạt sản phẩm công nghệ tiên phong được thị trường đánh giá cao, đồng thời giúp công ty trở thành một trong những doanh nghiệp tăng trưởng ấn tượng nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2020–2025.

MARGIN DEAL – “CHÌA KHÓA KỸ THUẬT” MỞ RA KỶ NGUYÊN ĐẦU TƯ LINH HOẠT

Một trong những dấu ấn công nghệ nổi bât nhất của DNSE là Margin Deal – hệ thống quản trị và cho vay ký quỹ theo từng giao dịch đầu tiên tại Việt Nam. Khác với mô hình ký quỹ truyền thống, DNSE cho phép tách biệt từng giao dịch, chủ động lựa chọn tỷ lệ vay cũng như kiểm soát rủi ro.

Theo bà Nguyễn Ngọc Linh – CEO DNSE, DNSE hiện là công ty chứng khoán duy nhất trên thị trường quản trị rủi ro theo từng giao dịch riêng biệt. Cách quản trị này mang lại hiệu quả vượt trội, đặc biệt trong việc giúp nhà đầu tư hạn chế rủi ro và linh hoạt ứng biến trong mọi điều kiện thị trường.

Hệ thống quản trị và cho vay theo từng giao dịch (Margin Deal) của DNSE có ưu thế quản trị rủi ro vượt trội.

Với Margin Deal, nhà đầu tư có thể dễ dàng theo dõi lãi/lỗ thực trên từng mã cổ phiếu, đã bao gồm thuế, phí. Đồng thời khi thị trường biến động, hệ thống chỉ xử lý ký quỹ ở các vị thế vi phạm, tránh hiện tượng bán giải chấp chéo (force sell) đối với các mã cổ phiếu tốt khác.

Từ khi ra mắt tới nay, hệ thống Margin Deal với cách vận hành linh hoạt cũng đã góp phần đưa dư nợ margin của DNSE ngày càng tăng trưởng mạnh. Cuối quý 3, dư nợ cho vay của DNSE đã đạt mức kỷ lục 5.750 tỷ đồng. Trong tương lai, Margin Deal được xem như “chìa khóa kỹ thuật” - nền tảng để DNSE sẵn sàng bước vào kỷ nguyên giao dịch trong ngày (Intraday), nơi tốc độ và tính chủ động là yếu tố quyết định.

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO – BƯỚC ĐI CHIẾN LƯỢC TRONG CÁ NHÂN HÓA ĐẦU TƯ

DNSE cũng là công ty chứng khoán tiên phong đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào sản phẩm đầu tư. Trợ lý chứng khoán ảo Ensa dưới dạng chatbot là tính năng được DNSE dày công xây dựng, giúp người dùng phân tích dữ liệu thị trường, tổng hợp tin tức, và nhận gợi ý giao dịch phù hợp với khẩu vị rủi ro cá nhân, qua đó tiết kiệm thời gian và giảm yếu tố cảm xúc so với môi giới truyền thống, nhờ các thông tin khách quan, số liệu cập nhật liên tục.

Mới đây, DNSE ra mắt thêm tính năng Lệnh AI, ứng dụng thuật toán để tự động chia nhỏ các lệnh thành lệnh nhỏ hơn, tối ưu mức giá trung bình và khả năng khớp lệnh, giảm tác động thị trường và rủi ro thanh khoản. Đây là một bước tiến mang tính “cách mạng” cho nhóm nhà đầu tư tổ chức hoặc giao dịch khối lượng cao.

AI của DNSE là một bước tiến mang tính “cách mạng” giúp tối ưu giá và khả năng khớp lệnh, đặc biệt với nhóm nhà đầu tư tổ chức hoặc giao dịch khối lượng cao.

Thông qua ứng dụng AI, DNSE đã đào sâu cá nhân hóa và tự động hóa đầu tư, đưa công nghệ trở thành người bạn đồng hành thực sự của nhà đầu tư Việt.

TĂNG TỐC Ở MẢNG PHÁI SINH VÀ HỆ SINH THÁI KẾT NỐI MỞ

Trong mảng chứng khoán phái sinh, DNSE sở hữu một nền tảng ổn định giúp giao dịch nhanh, tốc độ, đồng thời tích hợp các tính năng giao dịch tự động như cài đặt chốt lời, cắt lỗ hay cảnh báo lãi, lỗ theo thời gian thực… Khách hàng có thể giao dịch ngay trên một tài khoản cơ sở mà không cần chuyển đổi tiểu khoản. Đồng thời mô hình quản trị theo từng giao dịch (theo deal) cũng được áp dụng ở sản phẩm phái sinh, giúp khách hàng quản trị rủi ro tốt hơn.

Sản phẩm phái sinh của DNSE sở hữu thế mạnh giao dịch nhanh, ổn định cùng các tính năng tự động ưu việt.

Nhờ những cải tiến “nhỏ mà có võ”, DNSE đã nhanh chóng vươn lên vị trí Top 2 thị phần phái sinh HNX chỉ sau 2 năm gia nhập thị trường phái sinh, hiện nắm 24% thị phần và có nhiều triển vọng tiếp tục mở rộng mảng kinh doanh này.

Song song, DNSE cũng mở rộng kết nối API với các nền tảng hàng đầu như Zalopay, TradingView.., cho phép nhà đầu tư tận dụng sức mạnh công nghệ “một chạm” để tiếp cận thông tin và giao dịch chứng khoán ngay trên những nền tảng quen thuộc mà họ sử dụng. Chiến lược Open API với nền tảng mở hoàn toàn được DNSE chủ động xây dựng và mang tính tiên phong này đã mang đến cho DNSE một lượng khách hàng đột phá thời gian qua. DNSE liên tục dẫn đầu về thị phần tài khoản chứng khoán mở mới, và hiện đạt 1,3 triệu tài khoản, chiếm 12% tổng số tài khoản toàn thị trường.

Những dấu ấn này không chỉ khẳng định năng lực đổi mới liên tục của DNSE, mà còn cho thấy tầm nhìn và tâm huyết mạnh mẽ để đầu tư trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn, tiếp cận nhiều tầng lớp người Việt. Điểm chung trong các sản phẩm mà DNSE phát triển là khả năng giải quyết những nhu cầu thực tế của nhà đầu tư, nỗ lực đổi mới, đơn giản hóa trong từng thao tác.

Đánh dấu tuổi 18, DNSE đã hoàn thiện một hệ sinh thái chứng khoán số toàn diện, kết hợp giữa công nghệ hiện đại và trải nghiệm đầu tư tối giản. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để DNSE tiếp tục bứt phá, đón đầu làn sóng khi thị trường Việt Nam nâng hạng, với sự gia nhập của thế hệ nhà đầu tư mới tiềm năng.

