TUTA “bắt tay” với 21 đối tác chiến lược tại dự án biểu tượng

Sự hợp tác giữa TUTA và 21 đơn vị phân phối hàng đầu được kỳ vọng sẽ góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho thị trường bất động sản cao cấp.

BƯỚC TIẾN QUAN TRỌNG TRONG HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC THỊ TRƯỜNG CAO CẤP

Sáng ngày 6/11, tại Bắc Ninh, chủ đầu tư TUTA đã chính thức công bố ký kết hợp tác chiến lược với các đơn vị phân phối và ra mắt Royal Mansion - dự án biểu tượng mới của Châu Á.

Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu giai đoạn phát triển mạnh mẽ mới của dự án Royal Mansion đồng thời cũng là sự khởi đầu của hành trình chinh phục thị trường bất động sản cao cấp tại Bắc Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Đại diện của TUTA và 21 đơn vị phân phối tại sự kiện ký kết.

Sự kiện quy tụ 21 đơn vị phân phối hàng đầu trên thị trường bất động sản. Đây đều là những đơn vị uy tín có hệ thống phân phối mạnh, đội ngũ tinh nhuệ, am hiểu sâu sắc thị trường và kinh nghiệm triển khai các dòng sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp.

Với nội lực vững vàng và lợi thế sẵn có, 21 đơn vị phân phối được tin tưởng sẽ là cầu nối chiến lược quan trọng, không chỉ giúp Tuta truyền tải trọn vẹn giá trị, mà còn lan tỏa chuẩn sống khác biệt của Royal Mansion đến các khách hàng một cách hiệu quả nhất, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho thị trường bất động sản.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Công Lâm – Giám đốc đầu tư Tập đoàn TUTA (chủ đầu tư), chia sẻ: “Lễ ký kết này là bước khởi đầu cho quá trình hợp tác lâu dài, chuyên nghiệp và hiệu quả – nơi các bên cùng đưa Royal Mansion vươn xa. TUTA tin rằng với tầm nhìn chung, khát vọng chung và niềm tin chung, chúng ta sẽ cùng nhau kiến tạo nên một hành trình thành công rực rỡ, để Royal Mansion không chỉ là niềm tự hào của TUTA, mà còn là biểu tượng mới của Châu Á”.

Đại diện cho các đơn vị phân phối, ông Nguyễn Thế Tiến – Tổng giám đốc Tiến Phát Land, khẳng định: “Với kinh nghiệm triển khai nhiều dự án tại Bắc Ninh và khu vực lân cận, chúng tôi hiểu rõ tiềm năng tăng trưởng của thị trường này, nhất là với dòng sản phẩm cao cấp như Royal Mansion”.

Ông Nguyễn Thế Tiến cũng bày tỏ niềm tin vào tiềm lực mạnh mẽ của chủ đầu tư và tiềm năng nổi bật của dự án, đồng thời cam kết triển khai hoạt động phân phối chuyên nghiệp - minh bạch - nhiệt huyết, sẵn sàng tạo nên sự “bùng nổ” trên thị trường bất động sản thời gian tới.

Với TUTA, mỗi dự án không chỉ là một công trình kiến trúc, mà là hành trình kiến tạo và chạm đến trái tim - nơi sự thịnh vượng được định nghĩa bằng cảm xúc và một phong cách sống trọn vẹn.

Với tinh thần ấy, Royal Mansion được TUTA ấp ủ và phát triển như một tác phẩm biểu tượng, nơi kiến trúc, nghệ thuật và phong cách sống giao hòa để tạo nên biểu tượng sống mới của châu Á. Dự án được cam kết về chất lượng xây dựng, tiến độ thi công, pháp lý đảm bảo, dịch vụ hậu mãi chu đáo với các chương trình hỗ trợ cư dân vĩnh viễn.

SỐNG NGHỈ DƯỠNG TRÊN ĐỈNH THƯỢNG LƯU – NHÀ TRÊN MÂY

Khu đô thị đẳng cấp quốc tế Royal Mansion là dự án tiên phong định hình chuẩn sống mới tại Bắc Ninh, không chỉ là nơi an cư, mà còn là nơi bắt đầu của những trải nghiệm hạnh phúc dành cho mỗi cư dân tinh hoa. Nơi đây được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng gắn liền với sự chuyển mình mạnh mẽ của Bắc Ninh, với tầm nhìn phát triển đô thị tại thành phố trực thuộc Trung ương tương lai này.

Royal Mansion là dự án tiên phong định hình chuẩn sống mới tại Bắc Ninh.

Royal Mansion có quy mô 9,45 ha, toạ lạc tại vị trí trung tâm hành chính mới tỉnh Bắc Ninh, có thế đất thịnh vượng, nằm ngay tại tâm giao thoa các trục kinh tế phát triển, tiếp cận mọi tiện ích chỉ trong vòng vài phút di chuyển.

Điểm nhấn nổi bật của Royal Mansion là tòa khách sạn 5 sao mang thương hiệu quốc tế Marriott International, tòa tháp văn phòng hiện đại, trung tâm hội nghị 2000 chỗ, tổ hợp 171 căn dinh thự thương mại và đặc biệt là 4 tòa tháp căn hộ cao cấp 29 tầng.

Royal Mansion được ví như kiệt tác cảnh quan trên không với 4 tòa tháp được đặt tên Cloud 1, Cloud 2, Cloud 3 và Cloud 5 – mỗi “tầng mây” là một chương trong hành trình sống đẳng cấp. Với thiết kế độc bản ‘oai phong như Núi - thanh bình tựa Mây’, đây chính là dòng sản phẩm bất động sản biểu tượng cho phong cách sống thượng lưu và khẳng định vị thế của gia chủ lần đầu tiên xuất hiện tại Bắc Ninh.

Điểm nhấn đắt giá của các căn hộ cao cấp tại Royal Mansion là tầm nhìn hai mặt thoáng, bao quát toàn cảnh khu trung tâm mới Bắc Ninh, giúp cư dân mỗi ngày đều có thể đón nguồn năng lượng tươi mới cùng vượng khí dồi dào của vùng đất trù phú này. Không chỉ sở hữu căn nhà, chủ nhân thực sự “sở hữu cả bầu trời” để tận hưởng sự bình yên và cả sự cân bằng dưỡng thân - dưỡng tâm - khai trí.

Royal Mansion không chỉ là nơi để ở mà còn là không gian sống được “may đo” tinh tế cho giới tinh hoa, tái thiết lập chuẩn mực sống mới cho tầng lớp thượng lưu. Dự án được phát triển dựa trên nghiên cứu kỹ lưỡng về xu hướng phong cách sống toàn cầu, kết hợp với nhu cầu đặc thù của tầng lớp tinh hoa về một không gian sống không chỉ tiện nghi mà còn xứng tầm đẳng cấp.

Không dừng ở thiết kế, tính quốc tế của dự án còn được thể hiện ở hệ thống tiện ích chạm tới đẳng cấp 6 sao, hướng tới giá trị “sống nghỉ dưỡng trên đỉnh thượng lưu”, nơi mỗi bước chân đều dẫn đến một trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn.

Là tổ hợp chung cư cao cấp sở hữu khách sạn Marriott 5 sao quốc tế đầu tiên tại miền Bắc, Royal Mansion gây ấn tượng với hệ thống trên 50 đặc quyền tiện ích từ wellness spa, clubhouse đẳng cấp quốc tế, sky pool vô cực đến private dining sang trọng, mang đến trải nghiệm sống như nghỉ dưỡng trong resort suốt 365 ngày.