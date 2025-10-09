Tuyên Quang: Hơn 10.600 ha cây trồng bị ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10

Toàn tỉnh Tuyên Quang có hơn 10.600 ha cây trồng bị ảnh hưởng do hoàn lưu bão số 10, trong đó có trên 4.770 ha lúa, trên 3.700 ha ngô, rau màu, trên 2.000ha cây lâm nghiệp, cây ăn quả và cây trồng khác; 193 lồng cá và hơn 597 ha nuôi trồng thủy sản bị mất trắng…

Theo UBND tỉnh Tuyên Quang, những ngày qua mưa bão đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp, hệ thống giao thông và hạ tầng cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh ghi nhận 627 vị trí sạt lở, ách tắc giao thông; chiều dài sạt lở, hư hỏng: 56.273m; khối lượng đất, đá sạt lở trên 1.280 m3 (các xã bị hư hỏng sạt lở nguy hiểm: Lũng Cú, Đồng Văn, Bạch Đích, Yên Minh, Nghĩa Thuận, Hà Giang 1, Hà Giang 2, Hùng Lợi); 33 cây cầu (trong đó đặc biệt nguy hiểm việc sụt lún nón, mố cầu và đứt gãy đường dẫn Cầu Tát Luông tuyến đường ĐT.185, xã Nà Hang), 13 cống qua đường, 01 cầu phao bị hư hỏng.

Ông Nguyễn Ngọc Phẩm, Giám đốc Công ty cổ phần Đường bộ 232 cho biết: Trong những ngày mưa bão, đơn vị bố trí cán bộ trực tuyến 24/24h, xử lý kịp thời các điểm sạt lở trên các tuyến Quốc lộ 2, 2C, 3B, 2D, 280 qua địa bàn Tuyên Quang. Đến nay, hầu hết các điểm đã được khắc phục, các tuyến đường cơ bản thông suốt. Với những điểm sạt lớn, công ty đã lập phương án trình Sở Xây dựng để có hướng xử lý lâu dài.

Dù ngành Xây dựng cùng các địa phương, đơn vị duy tu đường đã khẩn trương khắc phục thiệt hại, nhưng nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng vẫn chưa thể xử lý ngay.

Đại diện Sở Xây dựng Tuyên Quang cho biết, lãnh đạo Sở đang trực tiếp kiểm tra các tuyến đường, cây cầu bị ảnh hưởng nặng để đánh giá thiệt hại và đề xuất hướng khắc phục. Công tác này gặp nhiều khó khăn do hạ tầng giao thông nhiều nơi đã xuống cấp, kết cấu yếu, thiếu công trình thoát nước và hệ thống an toàn. Nhiều tuyến đường bị ngập, sạt lở chia cắt khiến việc huy động phương tiện khắc phục chậm.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của cơn bão số 11 (bão Matmo) có khả năng nhiều tuyến đường sẽ tiếp tục xảy ra sạt lở và ngập úng cục bộ. Sở đã xây dựng các phương án ứng phó khi xảy ra ách tắc giao thông.

Cùng với thiệt hại về hạ tầng giao thông, sản xuất nông nghiệp của địa phương này cũng rất nghiêm trọng. Sở Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang cho biết, toàn tỉnh có hơn 10.600 ha cây trồng bị ảnh hưởng do hoàn lưu bão số 10, trong đó có trên 4.770 ha lúa, trên 3.700 ha ngô, rau màu, trên 2.000ha cây lâm nghiệp, cây ăn quả và cây trồng khác; 193 lồng cá và hơn 597 ha nuôi trồng thủy sản bị mất trắng… Mưa lũ cũng làm chậm tiến độ thu hoạch và vận chuyển nông sản, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương tiêu úng, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, vận hành trạm bơm, không để ngập kéo dài. Khi thời tiết vừa hửng nắng, các lực lượng được huy động xuống đồng giúp dân thu hoạch lúa.

Những diện tích rau màu, cây ăn quả có khả năng phục hồi được dựng lại, cắt tỉa, chăm sóc và bón phân bổ sung; diện tích bị hư hại hoàn toàn được hướng dẫn trồng vụ Đông ngắn ngày như ngô, khoai tây, rau màu để bù đắp sản lượng, đảm bảo an ninh lương thực năm 2025.

Cùng với đó, ngành nông nghiệp cũng đang dồn sức hướng dẫn nông dân dọn vệ sinh đồng ruộng, khử khuẩn chuồng trại nhanh chóng khôi phục sản xuất. Khuyến cáo các hộ nuôi thủy sản gia cố lồng bè, dây neo, thu dọn rác, xử lý cá chết, cải thiện môi trường nước và thu hoạch sớm nếu cá đã đạt kích cỡ thương phẩm để giảm thiệt hại.