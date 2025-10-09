Thứ Năm, 09/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Tuyên Quang: Hơn 10.600 ha cây trồng bị ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10

Song Hoàng

09/10/2025, 09:40

Toàn tỉnh Tuyên Quang có hơn 10.600 ha cây trồng bị ảnh hưởng do hoàn lưu bão số 10, trong đó có trên 4.770 ha lúa, trên 3.700 ha ngô, rau màu, trên 2.000ha cây lâm nghiệp, cây ăn quả và cây trồng khác; 193 lồng cá và hơn 597 ha nuôi trồng thủy sản bị mất trắng…

Lực lượng công an, bộ đội hỗ trợ người dân sau mưa bão
Lực lượng công an, bộ đội hỗ trợ người dân sau mưa bão

Theo UBND tỉnh Tuyên Quang, những ngày qua mưa bão đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp, hệ thống giao thông và hạ tầng cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh ghi nhận 627 vị trí sạt lở, ách tắc giao thông; chiều dài sạt lở, hư hỏng: 56.273m; khối lượng đất, đá sạt lở trên 1.280 m3 (các xã bị hư hỏng sạt lở nguy hiểm: Lũng Cú, Đồng Văn, Bạch Đích, Yên Minh, Nghĩa Thuận, Hà Giang 1, Hà Giang 2, Hùng Lợi); 33 cây cầu (trong đó đặc biệt nguy hiểm việc sụt lún nón, mố cầu và đứt gãy đường dẫn Cầu Tát Luông tuyến đường ĐT.185, xã Nà Hang), 13 cống qua đường, 01 cầu phao bị hư hỏng.

Ông Nguyễn Ngọc Phẩm, Giám đốc Công ty cổ phần Đường bộ 232 cho biết: Trong những ngày mưa bão, đơn vị bố trí cán bộ trực tuyến 24/24h, xử lý kịp thời các điểm sạt lở trên các tuyến Quốc lộ 2, 2C, 3B, 2D, 280 qua địa bàn Tuyên Quang. Đến nay, hầu hết các điểm đã được khắc phục, các tuyến đường cơ bản thông suốt. Với những điểm sạt lớn, công ty đã lập phương án trình Sở Xây dựng để có hướng xử lý lâu dài. 

Dù ngành Xây dựng cùng các địa phương, đơn vị duy tu đường đã khẩn trương khắc phục thiệt hại, nhưng nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng vẫn chưa thể xử lý ngay.

Đại diện Sở Xây dựng Tuyên Quang cho biết, lãnh đạo Sở đang trực tiếp kiểm tra các tuyến đường, cây cầu bị ảnh hưởng nặng để đánh giá thiệt hại và đề xuất hướng khắc phục. Công tác này gặp nhiều khó khăn do hạ tầng giao thông nhiều nơi đã xuống cấp, kết cấu yếu, thiếu công trình thoát nước và hệ thống an toàn. Nhiều tuyến đường bị ngập, sạt lở chia cắt khiến việc huy động phương tiện khắc phục chậm.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của cơn bão số 11 (bão Matmo) có khả năng nhiều tuyến đường sẽ tiếp tục xảy ra sạt lở và ngập úng cục bộ. Sở đã xây dựng các phương án ứng phó khi xảy ra ách tắc giao thông.

Cùng với thiệt hại về hạ tầng giao thông, sản xuất nông nghiệp của địa phương này cũng rất nghiêm trọng. Sở Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang cho biết, toàn tỉnh có hơn 10.600 ha cây trồng bị ảnh hưởng do hoàn lưu bão số 10, trong đó có trên 4.770 ha lúa, trên 3.700 ha ngô, rau màu, trên 2.000ha cây lâm nghiệp, cây ăn quả và cây trồng khác; 193 lồng cá và hơn 597 ha nuôi trồng thủy sản bị mất trắng…  Mưa lũ cũng làm chậm tiến độ thu hoạch và vận chuyển nông sản, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương tiêu úng, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, vận hành trạm bơm, không để ngập kéo dài. Khi thời tiết vừa hửng nắng, các lực lượng được huy động xuống đồng giúp dân thu hoạch lúa.

Những diện tích rau màu, cây ăn quả có khả năng phục hồi được dựng lại, cắt tỉa, chăm sóc và bón phân bổ sung; diện tích bị hư hại hoàn toàn được hướng dẫn trồng vụ Đông ngắn ngày như ngô, khoai tây, rau màu để bù đắp sản lượng, đảm bảo an ninh lương thực năm 2025.

Cùng với đó, ngành nông nghiệp cũng đang dồn sức hướng dẫn nông dân dọn vệ sinh đồng ruộng, khử khuẩn chuồng trại nhanh chóng khôi phục sản xuất. Khuyến cáo các hộ nuôi thủy sản gia cố lồng bè, dây neo, thu dọn rác, xử lý cá chết, cải thiện môi trường nước và thu hoạch sớm nếu cá đã đạt kích cỡ thương phẩm để giảm thiệt hại.

Phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tại những khu vực ngập lụt do mưa lũ

16:11, 08/10/2025

Phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tại những khu vực ngập lụt do mưa lũ

Cao Bằng: Trên 5.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, 7.500 ngôi nhà bị thiệt hại do mưa bão

16:14, 08/10/2025

Cao Bằng: Trên 5.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, 7.500 ngôi nhà bị thiệt hại do mưa bão

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới vùng lụt Thái Nguyên

15:53, 08/10/2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới vùng lụt Thái Nguyên

Đọc thêm

Di cư lao động trẻ từ đồng bằng sông Cửu Long, một bài toán khó

Di cư lao động trẻ từ đồng bằng sông Cửu Long, một bài toán khó

Nhiều năm qua, đồng bằng sông Cửu Long vẫn được coi là vùng đất “đưa người đi nhiều hơn đón người về”. Hằng trăm ngàn lao động trẻ rời quê để tìm cơ hội mưu sinh ở TP.Hồ Chí Minh và các địa phương Đông Nam Bộ như Bình Dương, Đồng Nai…

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đề xuất mở hai bệnh viện chuyên khoa trên khu đất công bỏ trống

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đề xuất mở hai bệnh viện chuyên khoa trên khu đất công bỏ trống

Nhằm nâng cao năng lực y tế khu vực lân cận và tận dụng hiệu quả quỹ đất công, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đề xuất mở hai bệnh viện chuyên khoa Ung bướu và Sản khoa trên nền hai cơ sở y tế cũ đang bỏ trống tại Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ)…

Quy định chi tiết nội dung 15 môn chuyên trong trường THPT chuyên

Quy định chi tiết nội dung 15 môn chuyên trong trường THPT chuyên

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội dung môn học chứa đựng những chuyên đề tiếp cận nội dung quốc gia và quốc tế quan tâm, đáp ứng yêu cầu đào tạo mũi nhọn, lựa chọn nhân tài, đáp ứng cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế...

Cao Bằng: Trên 5.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, 7.500 ngôi nhà bị thiệt hại do mưa bão

Cao Bằng: Trên 5.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, 7.500 ngôi nhà bị thiệt hại do mưa bão

Cùng với thiệt hại nhà cửa, tại Cao Bằng có trên 5.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng. Giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh có 74 điểm bị sạt lở, 17 điểm ngập lụt tắc đường, trên 145 tuyến đường bị sạt lở, ngập úng, 23 cầu bị hư hỏng, ảnh hưởng do lũ...

Phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tại những khu vực ngập lụt do mưa lũ

Phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tại những khu vực ngập lụt do mưa lũ

Với những khu vực bị ngập lụt, sạt lở gây chia cắt, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị có phương án đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống đảm bảo an toàn; khuyến khích người dân sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, ăn ngay…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

eMagazine

2

Thế hệ trẻ logistics định hình chuỗi cung ứng xanh trong kỷ nguyên AI

Thị trường

3

Khẩn trương triển khai có hiệu quả Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Tiêu điểm

4

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng

Kinh tế số

5

Hàng không Việt Nam cất cánh: Từ “sân bay không giấy tờ” đến siêu dự án Long Thành

Nhà đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy