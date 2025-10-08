Cao Bằng: Trên 5.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, 7.500 ngôi nhà bị thiệt hại do mưa bão

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Cùng với thiệt hại nhà cửa, tại Cao Bằng có trên 5.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng. Giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh có 74 điểm bị sạt lở, 17 điểm ngập lụt tắc đường, trên 145 tuyến đường bị sạt lở, ngập úng, 23 cầu bị hư hỏng, ảnh hưởng do lũ...
Theo UBND tỉnh Cao Bằng, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 11, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã có mưa to, mưa rất to diện rộng.
Lượng mưa ngày (từ 20 giờ ngày 06/10 đến 20 giờ ngày 07/10) phổ biến từ 120mm đến 200mm, đặc biệt khu vực các trạm đo Cần Yên 165,2 mm, Hưng Đạo 208,2 mm, Trương Lương 202,6mm, Nguyên Bình 219,6 mm, Tam Kim 193,4mm.
Mưa lớn gây sạt lở đất, lũ, ngập lụt nghiêm trọng diện rộng trên địa bàn xã ven sông, suối, vùng trũng. Đỉnh lũ Sông Bằng thời điểm 23h00, đạt mực nước lũ sông Bằng (tại Trạm thủy văn Bằng Giang) là 185,79mm vượt báo động 3 là: 3,29m.
Tính đến 8h00 ngày 08/10/2025, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã ghi nhận 01 người chết tại xóm Lũng Pươi xã Trường Hà (do do sạt lở đất vùi lấp nạn nhân, đến 14h15 ngày 07/10/2025, tìm thấy nạn nhân); 02 bị thương do sạt lở taluy dương sập nhà hoàn toàn.
Trên 7.500 nhà bị thiệt hại, ảnh hưởng ngập nước, trong đó 210 nhà bị ảnh hưởng sạt lở đất (08 nhà bị hư hỏng rất nặng); trên 5.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng. Giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh có 74 điểm bị sạt lở, 17 điểm ngập lụt tắc đường, trên 145 tuyến đường bị sạt lở, ngập úng, 23 cầu bị hư hỏng, ảnh hưởng do lũ.
13 trường học tại Cao Bằng bị ảnh hưởng, trong đó có 02 trường bị đổ tường rào; 11 trường học đang bị ngập nước; ngày 7/10/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã chỉ đạo 506/516 cơ sở giáo dục cho học sinh nghỉ học, 10 cơ sở giáo dục vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên, học sinh tổ chức dạy học bình thường.
10 công trình kênh mương thuỷ lợi bị thiệt hại do bị cuốn trôi, đổ gãy, vùi lấp, sạt lở; 03 công trình nước sinh hoạt bị gãy đứt và làm vỡ ống dẫn nước; 02 trạm y tế bị sạt lở đất taluy dương; Điểm trạm y tế Ngọc Động bị ngập úng). Nhiều công trình, trụ sở làm việc cơ quan nhà nước bị ảnh hưởng, hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại (ước tính) trên 1.500 tỷ đồng.
Ngay khi sảy ra thiên tai, UBND các xã, phường đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp huy động lực lượng tổ chức cứu hộ di dời, sơ tán các hộ dân và khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ”. Huy động các lực lượng quân sự, công an, dân quân tự vệ, lực lượng xung kích cơ sở tổ chức tập trung triển khai lực lượng, phương tiện, vật tư để thực hiện sơ tán người và tài sản khu vực bị ngập nước, sạt lở; thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh với quân số 814.000 lượt người tham gia cứu hộ).
