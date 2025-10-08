Thứ Tư, 08/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tại những khu vực ngập lụt do mưa lũ

Nhật Dương

08/10/2025, 16:11

Với những khu vực bị ngập lụt, sạt lở gây chia cắt, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị có phương án đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống đảm bảo an toàn; khuyến khích người dân sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, ăn ngay…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trước tình hình thực tế diễn biến, ảnh hưởng của các cơn bão số 10 và số 11 gây mưa lớn, ngập lụt đô thị và vùng trũng thấp, sạt lở, lũ ống, lũ quét ở một số khu vực, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh/thành phố khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm do bão, lụt năm 2025.

Theo đó, đối với những khu vực bị ngập lụt, sạt lở gây chia cắt, các đơn vị có phương án đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống đảm bảo an toàn; khuyến khích người dân sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, ăn ngay như: lương khô, mỳ gói, nước uống đóng chai…, bổ sung các loại vitamin để nâng cao sức đề kháng.

Đặc biệt, tuyên truyền, hướng dẫn người dân lựa chọn, chế biến và sử dụng thực phẩm an toàn. Tuyệt đối không sử dụng gia súc, gia cầm chết làm thức ăn hoặc chế biến thực phẩm. Trường hợp các nguồn cấp nước như: giếng khoan, giếng khơi bị ngập úng thì phải được lọc và khử trùng trước khi sử dụng.

Sở Y tế, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh/thành phố khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị y tế dự phòng, các cơ sở điều trị và trạm y tế tăng cường công tác giám sát nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm trong cộng đồng.

Khi phát hiện các trường hợp rối loạn tiêu hoá, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm phải kịp thời xử lý ngay, hạn chế tối đa ảnh hướng đến sức khoẻ người dân.

Phối hợp với các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm các loại lương thực, thực phẩm, nước uống được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ đến đồng bào vùng lũ lụt, không để các sản phẩm bị hỏng, mốc, dập vỡ, hết hạn sử dụng… đến tay người dân.

Cũng theo yêu cầu của Cục An toàn thực phẩm, các đơn vị nêu trên cũng cần tiếp tục triển khai các nội dung tại Chỉ thị số 38/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Công văn số 2633/BYT-ATTP của Bộ Y tế về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả, ngộ độc thực phẩm; Công văn số 1179/ATTP-NĐTT của Cục An toàn thực phẩm về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong mùa hè và mùa bão, lụt.

Cùng với đảm bảo an toàn thực phẩm, Bộ Y tế cũng đề nghị các Sở Y tế tiếp tục giám sát chặt chẽ và triển khai ứng phó dịch bệnh trong bão lũ, ngập lụt, sạt lở đất; phát hiện sớm, xử lý kịp thời các tình huống dịch bệnh, đảm bảo phòng chống dịch bệnh; tuyệt đối không để dịch bệnh bùng phát sau mưa lũ.

Người dân Thái Nguyên bàng hoàng trước đỉnh lũ lịch sử

12:06, 08/10/2025

Người dân Thái Nguyên bàng hoàng trước đỉnh lũ lịch sử

Mưa lũ bủa vây nhiều nơi tại miền Trung

12:42, 28/10/2024

Mưa lũ bủa vây nhiều nơi tại miền Trung

Bộ Y tế: Đề xuất tăng 1,2 đến 2 lần mức phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

09:30, 10/07/2025

Bộ Y tế: Đề xuất tăng 1,2 đến 2 lần mức phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Từ khóa:

An toàn thực phẩm Bão lụt Bộ Y tế Mưa lũ Thực phẩm

Đọc thêm

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới vùng lụt Thái Nguyên

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới vùng lụt Thái Nguyên

Trưa ngày 8/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới tỉnh Thái Nguyên, thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang...

Giá dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt tại Hà Nội sẽ tăng từ quý I/2026

Giá dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt tại Hà Nội sẽ tăng từ quý I/2026

Theo quy định mới, mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cụm công nghiệp và hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tăng dần từ quý 1/2026...

Người dân Thái Nguyên bàng hoàng trước đỉnh lũ lịch sử

Người dân Thái Nguyên bàng hoàng trước đỉnh lũ lịch sử

Hoàn lưu của cơn bão số 11 đã gây mưa lớn, kéo dài và trên diện rộng, khiến mực nước trên các sông, suối dâng cao, gây ngập úng tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong đêm 7/10, hàng loạt khu dân cư bị cô lập hoàn toàn, người dân lo lắng, bất an trong dòng lũ dữ...

Thiệt hại sau bão dữ ở vùng nuôi tôm Hoằng Thanh, Thanh Hóa

Thiệt hại sau bão dữ ở vùng nuôi tôm Hoằng Thanh, Thanh Hóa

Sau cơn bão số 10, vùng nuôi tôm Hoằng Thanh, Thanh Hóa chỉ còn lại đống đổ nát. Những người nông dân từng “bám biển, dựng hồ” giờ thẫn thờ nhìn cơ nghiệp bị cuốn trôi theo sóng dữ...

Đề xuất tăng hàng loạt mức phụ cấp đặc thù cho nhân viên y tế

Đề xuất tăng hàng loạt mức phụ cấp đặc thù cho nhân viên y tế

Theo Bộ Y tế, việc xây dựng mức phụ cấp mới để phù hợp với thực tế nhằm đảm bảo đời sống tối thiểu, tiền công cho người lao động khi thực hiện nhiệm vụ...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thủ tướng Canada nêu ý tưởng "đầu tư 1 nghìn tỷ USD vào Mỹ"

Thế giới

2

CEO AMD Lisa Su: Đến lúc giới công nghệ phải "nghĩ lớn hơn" về AI

Kinh tế số

3

TP. Hồ Chí Minh có 838 công trình, dự án còn vướng mắc

Bất động sản

4

TP. Hồ Chí Minh dự kiến hoàn thành 7 dự án nhà ở xã hội vào cuối năm 2025

Bất động sản

5

Thuế tỉnh Quảng Trị công khai 91 đơn vị nợ thuế hơn 1.550 tỷ đồng

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy