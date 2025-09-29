Tỷ lệ nam giới có nhu cầu thẩm mỹ căng da mặt tăng cao tại Anh

Ngày càng nhiều nam giới và người trẻ tìm đến phương pháp thẩm mỹ căng da mặt tại Anh

Xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ căng da mặt hiện nay được thúc đẩy bởi mạng xã hội, những tiến bộ trong phẫu thuật thẩm mỹ và cả thuốc giảm cân – theo Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Anh quốc (BAAPS).

Số liệu từ Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Anh quốc (BAAPS) cho thấy số ca phẫu thuật thẩm mỹ căng da mặt tại Anh đang gia tăng. Năm 2024 ghi nhận 1.882 ca, tăng 8% so với năm trước. Phụ nữ vẫn chiếm đa số, với 1.742 ca, tăng 7%. Tuy nhiên, mức tăng mạnh nhất lại đến từ nam giới: số ca phẫu thuật tăng 26%, từ 111 ca năm 2023 lên 140 ca năm 2024.

Bà Nora Nugent, Chủ tịch BAAPS kiêm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, nhận định: sự thay đổi này phản ánh nhận thức ngày càng cao rằng phẫu thuật thẩm mỹ có thể mang lại kết quả tự nhiên, bền vững, mà không đòi hỏi phải thường xuyên duy trì bằng filler. Đặc biệt, điều này cũng cho thấy nam giới đang quan tâm nhiều hơn về chăm sóc ngoại hình bản thân.

Nam giới đang quan tâm nhiều hơn về chăm sóc ngoại hình bản thân.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng căng da mặt vẫn là một ca phẫu thuật lớn và tiềm ẩn nhiều rủi ro, bao gồm sẹo, tổn thương dây thần kinh, nhiễm trùng và kết quả thiếu cân xứng. Quá trình hồi phục thường kéo dài nhiều tuần, và hiệu quả chỉ duy trì trong khoảng 5 đến 10 năm. Chi phí cho một ca căng da mặt toàn bộ kèm nâng cơ cổ, bao gồm tất cả các khoản phí, khởi điểm khoảng 15.000 bảng Anh; phần lớn bệnh nhân chi trả từ 20.000 đến 40.000 bảng.

KẾT HỢP NHIỀU THỦ THUẬT THẨM MỸ

Những ca phẫu thuật căng da mặt hiện đại thường tác động đến các cấu trúc sâu hơn trên khuôn mặt và có thể kết hợp cùng các thủ thuật khác như cấy mỡ, nâng chân mày hoặc chỉnh sửa bổ sung. Bà Nora Nugent cho biết: “Các phương pháp căng da mặt trước đây quá phụ thuộc vào việc kéo căng da. Ngày nay, một ca căng da mặt thành công là sự tổng hòa của nhiều kỹ thuật, chứ không chỉ dựa vào một cách tiếp cận duy nhất.”

Những phương pháp mới cũng đang được áp dụng, chẳng hạn như “căng da mặt không sẹo” hay căng da mặt nội soi do bác sĩ Marc Mani tại Mỹ tiên phong, với đường rạch được giấu khéo léo trong chân tóc. Các kỹ thuật này đặc biệt phù hợp cho những bệnh nhân có dấu hiệu lão hóa nhẹ đến trung bình.

Ngày nay, một ca căng da mặt thành công là sự tổng hòa của nhiều kỹ thuật.

Việc sử dụng rộng rãi các loại thuốc giảm cân như Ozempic và Wegovy cũng góp phần làm gia tăng nhu cầu phẫu thuật căng da mặt. Những loại thuốc này có thể dẫn đến tình trạng giảm mỡ nhanh, đôi khi khiến gương mặt trông hốc hác và da chảy xệ – hiện tượng thường được gọi là “gương mặt Ozempic”.

Bà Nora Nugent cho biết: “Kể từ năm 2023, khoảng một nửa số ca tư vấn căng da mặt tại một số phòng khám có liên quan đến bệnh nhân đang hoặc vừa mới sử dụng thuốc giảm cân. Điều này đã dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ các ca phẫu thuật tạo hình gương mặt và cơ thể.”

ÁP LỰC VỀ NGOẠI HÌNH TĂNG CAO

Tiến sĩ Helena Lewis-Smith, Phó giáo sư ngành Tâm lý học tại Đại học West of England, nhận định: “Áp lực về ngoại hình trong xã hội chưa bao giờ mạnh mẽ như hiện nay, đặc biệt khi thuốc giảm cân trở nên phổ biến và các thủ thuật thẩm mỹ dần được coi là chuyện bình thường.”

“Kris Jenner, người vừa thực hiện căng da mặt, từng nói: ‘Chỉ vì bạn già đi không có nghĩa là bạn nên bỏ bê bản thân.’ Điều này phản ánh quan niệm rằng con người không được phép già đi, và áp lực phải giữ mãi vẻ ngoài trẻ trung đang trở nên vô cùng lớn. Đây là một trong những lý do khiến nhiều người tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ. Dù phụ nữ chịu tác động mạnh mẽ hơn, nam giới cũng đang bị áp lực bởi việc đánh giá dựa trên ngoại hình. Giờ đây, ngày càng nhiều nam giới tìm đến phương pháp thẩm mỹ cấy tóc và, không ngạc nhiên, cả căng da mặt.”

Nam giới cũng đang chịu áp lực bị đánh giá dựa trên ngoại hình, khiến họ tìm đến các phương pháp thẩm mỹ.

Bà Helena Lewis-Smith cho biết phần lớn áp lực này đến từ mạng xã hội và quảng cáo – nơi các thủ thuật thẩm mỹ được bình thường hoá. “Nhiều người nổi tiếng, có ảnh hưởng xã hội được thực hiện các thủ thuật miễn phí tại các cơ sở làm đẹp rồi chia sẻ lại với những người theo dõi - đối tượng vốn dễ bị tác động,” bà nhận định.

Tiến sĩ cũng bày tỏ lo ngại rằng rủi ro của những ca phẫu thuật lớn thường bị “giảm nhẹ quá mức.” Bà Helena Lewis-Smith nhấn mạnh: “Điều quan trọng là mỗi cá nhân cần được đánh giá tâm lý kỹ càng trước khi tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ.”

Bà Nora Nugent cho biết: “Phẫu thuật căng da mặt không phải là một thủ thuật có thể làm qua loa để tiết kiệm chi phí… Điều quan trọng là phải lựa chọn một bác sĩ phẫu thuật có chuyên môn, kinh nghiệm đã được chứng minh, xem kỹ ảnh trước và sau khi phẫu thuật, và bảo đảm phương pháp thẩm mỹ của họ phù hợp với bạn.”

Bà đồng tình rằng mạng xã hội đã góp phần bình thường hoá các thủ thuật thẩm mỹ. “Những gì trước đây từng được coi là khác thường thì nay đã trở thành chuyện phổ biến, cả với nữ giới lẫn nam giới,” bà nói.

Mạng xã hội đã góp phần bình thường hoá các thủ thuật thẩm mỹ.

Sự bùng nổ của mạng xã hội cũng trùng khớp với việc ngày càng nhiều bệnh nhân ở độ tuổi 40 tìm đến phẫu thuật căng da mặt, đặt ra câu hỏi liệu con người có đang chịu áp lực phải duy trì vẻ ngoài trẻ trung lâu hơn hay không.

Bác sĩ này cũng cho biết: “Đặc biệt, phẫu thuật căng da mặt ngày càng được ưa chuộng, nhờ nhận thức rõ ràng hơn rằng phẫu thuật có thể mang lại kết quả tự nhiên, duy trì lâu dài mà không cần phải liên tục chăm sóc như các phương pháp không xâm lấn… Định kiến cũ về việc ‘căng da mặt bị làm quá mức’ đang dần biến mất.”

Đây cũng là yếu tố then chốt khiến nhiều nam giới cân nhắc thực hiện thủ thuật này. “Không ai muốn trông giả tạo, nhưng đàn ông thường kín đáo hơn phụ nữ khi nói đến chuyện phẫu thuật thẩm mỹ,” bà Nora Nugents nhận định.