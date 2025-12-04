Thứ Năm, 04/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Tỷ phú Dell quyên góp hơn 6 tỷ USD cho sáng kiến của Tổng thống Trump

Ngọc Trang

04/12/2025, 14:36

Đây là một trong những khoản quyên góp lớn nhất trong lịch sử Mỹ, đồng thời cho thấy một cách làm từ thiện rất khác so với cách mà nhiều tỷ phú trước đây chọn để cho đi tài sản của mình...

Tỷ phú Michael Dell (thứ hai từ trái sang) cùng vợ Susan Dell công bố khoản quyên góp tại Nhà Trắng ngày 2/12 với sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson - Ảnh: Getty Images
Tỷ phú Michael Dell (thứ hai từ trái sang) cùng vợ Susan Dell công bố khoản quyên góp tại Nhà Trắng ngày 2/12 với sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson - Ảnh: Getty Images

Tỷ phú Michael Dell, nhà sáng lập tập đoàn công nghệ Dell Technologies và vợ là bà Susan Dell, mới đây thông báo sẽ quyên góp 6,25 tỷ USD để tài trợ cho các “tài khoản Trump” - sáng kiến đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nghị sĩ Đảng Cộng hòa đưa vào luật từ đầu năm nay.

Cụ thể, Đạo luật One Big Beautiful Bill Act - một đạo luật ngân sách và thuế quy mô lớn được ông Trump ký ban hành vào tháng 7/2025 - dành riêng một mục để thiết lập khuôn khổ cho “tài khoản Trump”, là các tài khoản tiết kiệm và đầu tư ưu đãi thuế cho trẻ em Mỹ.

Theo luật, mỗi trẻ em là công dân Mỹ sinh trong giai đoạn 2025-2028, nếu được mở tài khoản, sẽ nhận khoản tiền khởi điểm 1.000 USD từ ngân sách liên bang. Các tài khoản này do Bộ Tài chính Mỹ quản lý và đầu tư thay cho các em.

Khoản quyên góp 6,25 tỷ USD của vợ chồng tỷ phú Dell dự kiến bổ sung thêm 250 USD cho khoảng 25 triệu tài khoản.

Đây là một trong những khoản quyên góp lớn nhất trong lịch sử Mỹ, đồng thời cho thấy một cách làm từ thiện rất khác so với cách mà nhiều tỷ phú trước đây chọn để cho đi tài sản của mình.

Trong bối cảnh chênh lệch giàu nghèo tại Mỹ đang ở mức kỷ lục, vợ chồng tỷ phú Dell không đi theo con đường lập quỹ hay tài trợ qua các tổ chức từ thiện truyền thống, mà chuyển tiền trực tiếp tới từng người thụ hưởng.

“Cách làm này cho thấy họ không còn mấy mặn mà với mô hình từ thiện truyền thống và bỏ qua các tổ chức phi lợi nhuận”, ông Benjamin Soskis, chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm về các tổ chức phi lợi nhuận và hoạt động từ thiện thuộc Urban Institute, nhận định.

Việc quyên góp trực tiếp cho Chính phủ là điều hiếm gặp, dù trong nhiều thế kỷ qua, giới làm từ thiện vẫn thường tài trợ cho việc xây dựng trường học, bệnh viện và các cơ sở hạ tầng công khác. Theo tờ báo New York Times, gần đây, tỷ phú Timothy Mellon đã ủng hộ 130 triệu USD để hỗ trợ trả lương cho binh sĩ Mỹ trong thời gian Chính phủ Mỹ đóng cửa.

Trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, nhiều tỷ phú giàu nhất nước Mỹ công khai ủng hộ ông và các chính sách của Nhà Trắng. Các tỷ phú Jeff Bezos, Sergey Brin và Mark Zuckerberg đều tham dự lễ nhậm chức của ông Trump.

Ông Elon Musk, người giàu nhất thế giới, từng là một trong những cố vấn cấp cao của Tổng thống, trong khi ông Larry Ellison, giàu thứ ba thế giới, được xem là một trong những người ủng hộ tích cực nhất.

Tại một sự kiện ở Nhà Trắng ngày 2/12, ông Trump gọi đây là “một trong những hành động hào phóng nhất trong lịch sử nước Mỹ”, đồng thời nhấn mạnh chương trình “tài khoản Trump” sẽ giúp các gia đình trung lưu hưởng lợi từ sự thịnh vượng của nước Mỹ, từ thị trường chứng khoán đi lên và có cơ hội tốt hơn để chạm tới “Giấc mơ Mỹ”.

Theo các nhà phân tích, bối cảnh chính trị hiện nay đang làm thay đổi cách giới siêu giàu làm từ thiện. Khi nhiều quỹ lớn và các trường đại học liên tục trở thành mục tiêu chỉ trích của phe bảo thủ, không ít tỷ phú bắt đầu xem xét lại chiến lược cho tặng tài sản của mình.

Ví dụ, ông Zuckerberg đã điều chỉnh hoạt động của tổ chức Chan Zuckerberg Initiative, chuyển trọng tâm sang nghiên cứu khoa học, thay vì dành nhiều nguồn lực cho giáo dục, nhà ở và các hoạt động vận động chính sách như trước đây.

Chia sẻ trong chương trình “Bloomberg The Close”, ông Dell, 60 tuổi, cho biết quyết định quyên góp cho 25 triệu trẻ em Mỹ để khởi động các khoản đầu tư cho tương lai. Ông kỳ vọng  sẽ tạo ra một làn sóng ủng hộ các “tài khoản Trump”.

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg TV ngày 2/12, ông nói rằng đã trao đổi với một số tỷ phú khác và kỳ vọng sẽ xuất hiện thêm những khoản đóng góp lớn tương tự.

“Tôi tin đây sẽ là bước khởi động mang tính chất xúc tác và theo thời gian sẽ có thêm nhiều nhà từ thiện và doanh nghiệp cùng tham gia”, vị tỷ phú chia sẻ.

Theo ước tính, để cấp cho mỗi "tài khoản Trump" 1.000 USD, ngân sách liên bang Mỹ sẽ tốn khoảng 15 tỷ USD trong vòng một thập kỷ.

Warren Buffett rút 6 tỷ USD cổ phiếu làm từ thiện

15:19, 29/06/2025

Warren Buffett rút 6 tỷ USD cổ phiếu làm từ thiện

Những quốc gia làm từ thiện nhiều nhất thế giới

17:29, 09/09/2024

Những quốc gia làm từ thiện nhiều nhất thế giới

Hàn Quốc có thêm 2 tỷ phú sau thương vụ bán sàn tiền ảo

07:40, 03/12/2025

Hàn Quốc có thêm 2 tỷ phú sau thương vụ bán sàn tiền ảo

Từ khóa:

Đạo luật One Big Beautiful Bill tài khoản Trump thế giới tổng thống Donald Trump từ thiện Tỷ phú Michael Dell

Đọc thêm

Nga lần đầu tiên phát hành trái phiếu nhân dân tệ

Nga lần đầu tiên phát hành trái phiếu nhân dân tệ

Nga vừa có đợt hành trái phiếu chính phủ bằng đồng nhân dân tệ lần đầu tiên, huy động được gần 3 tỷ USD...

EU nhất trí mục tiêu đến 2027 ngừng hoàn toàn nhập khẩu khí đốt Nga

EU nhất trí mục tiêu đến 2027 ngừng hoàn toàn nhập khẩu khí đốt Nga

Liên minh châu Âu (EU) đạt thỏa thuận về việc ngừng hoàn toàn nhập khẩu khí đốt từ Nga, một quyết định mang tính bước ngoặt nhằm chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng Nga trong bối cảnh cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine vẫn chưa đi đến hồi kết...

EU đầu tư hàng tỷ euro nhằm giảm phụ thuộc vào đất hiếm Trung Quốc

EU đầu tư hàng tỷ euro nhằm giảm phụ thuộc vào đất hiếm Trung Quốc

Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gia tăng và chuỗi cung ứng toàn cầu biến động mạnh, Liên minh châu Âu (EU) đang triển khai chiến lược mới nhằm đảm bảo an ninh kinh tế thông qua việc đa dạng hóa nguồn cung đất hiếm.

Mỹ giảm thuế quan về 15% cho Hàn Quốc, Hyundai và GM “ăn mừng”

Mỹ giảm thuế quan về 15% cho Hàn Quốc, Hyundai và GM “ăn mừng”

Hai hãng xe Hyundai Motor và General Motors (GM) được nhận định sẽ hưởng lợi lớn nhất từ việc Mỹ giảm thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc...

50 công ty lãi có lợi nhuận lớn nhất năm 2025, nhóm công nghệ áp đảo

50 công ty lãi có lợi nhuận lớn nhất năm 2025, nhóm công nghệ áp đảo

Sử dụng dữ liệu từ trang FinanceCharts.com, đồ họa thông tin dưới đây gồm 50 công ty lãi lớn nhất trong 12 tháng tính tới tháng 11/2025...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

eMagazine

Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

eMagazine

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

EU đầu tư hàng tỷ euro nhằm giảm phụ thuộc vào đất hiếm Trung Quốc

Thế giới

2

Giám đốc của FTSE: Tháng 9/2026, Việt Nam chính thức được đưa vào rổ chỉ số theo chuẩn FTSE Global Benchmark

Chứng khoán

3

Quảng Trị: Thu ngân sách vượt dự toán, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn ì ạch

Đầu tư

4

Quy định đối tượng được thuê nhà ở công vụ sau sắp xếp đơn vị hành chính

Bất động sản

5

BofA: Không phải bong bóng AI, “núi nợ” xây trung tâm dữ liệu AI mới đáng lo

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy