Tỷ phú Dell quyên góp hơn 6 tỷ USD cho sáng kiến của Tổng thống Trump

Tỷ phú Michael Dell, nhà sáng lập tập đoàn công nghệ Dell Technologies và vợ là bà Susan Dell, mới đây thông báo sẽ quyên góp 6,25 tỷ USD để tài trợ cho các “tài khoản Trump” - sáng kiến đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nghị sĩ Đảng Cộng hòa đưa vào luật từ đầu năm nay.

Cụ thể, Đạo luật One Big Beautiful Bill Act - một đạo luật ngân sách và thuế quy mô lớn được ông Trump ký ban hành vào tháng 7/2025 - dành riêng một mục để thiết lập khuôn khổ cho “tài khoản Trump”, là các tài khoản tiết kiệm và đầu tư ưu đãi thuế cho trẻ em Mỹ.

Theo luật, mỗi trẻ em là công dân Mỹ sinh trong giai đoạn 2025-2028, nếu được mở tài khoản, sẽ nhận khoản tiền khởi điểm 1.000 USD từ ngân sách liên bang. Các tài khoản này do Bộ Tài chính Mỹ quản lý và đầu tư thay cho các em.

Khoản quyên góp 6,25 tỷ USD của vợ chồng tỷ phú Dell dự kiến bổ sung thêm 250 USD cho khoảng 25 triệu tài khoản.

Đây là một trong những khoản quyên góp lớn nhất trong lịch sử Mỹ, đồng thời cho thấy một cách làm từ thiện rất khác so với cách mà nhiều tỷ phú trước đây chọn để cho đi tài sản của mình.

Trong bối cảnh chênh lệch giàu nghèo tại Mỹ đang ở mức kỷ lục, vợ chồng tỷ phú Dell không đi theo con đường lập quỹ hay tài trợ qua các tổ chức từ thiện truyền thống, mà chuyển tiền trực tiếp tới từng người thụ hưởng.

“Cách làm này cho thấy họ không còn mấy mặn mà với mô hình từ thiện truyền thống và bỏ qua các tổ chức phi lợi nhuận”, ông Benjamin Soskis, chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm về các tổ chức phi lợi nhuận và hoạt động từ thiện thuộc Urban Institute, nhận định.

Việc quyên góp trực tiếp cho Chính phủ là điều hiếm gặp, dù trong nhiều thế kỷ qua, giới làm từ thiện vẫn thường tài trợ cho việc xây dựng trường học, bệnh viện và các cơ sở hạ tầng công khác. Theo tờ báo New York Times, gần đây, tỷ phú Timothy Mellon đã ủng hộ 130 triệu USD để hỗ trợ trả lương cho binh sĩ Mỹ trong thời gian Chính phủ Mỹ đóng cửa.

Trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, nhiều tỷ phú giàu nhất nước Mỹ công khai ủng hộ ông và các chính sách của Nhà Trắng. Các tỷ phú Jeff Bezos, Sergey Brin và Mark Zuckerberg đều tham dự lễ nhậm chức của ông Trump.

Ông Elon Musk, người giàu nhất thế giới, từng là một trong những cố vấn cấp cao của Tổng thống, trong khi ông Larry Ellison, giàu thứ ba thế giới, được xem là một trong những người ủng hộ tích cực nhất.

Tại một sự kiện ở Nhà Trắng ngày 2/12, ông Trump gọi đây là “một trong những hành động hào phóng nhất trong lịch sử nước Mỹ”, đồng thời nhấn mạnh chương trình “tài khoản Trump” sẽ giúp các gia đình trung lưu hưởng lợi từ sự thịnh vượng của nước Mỹ, từ thị trường chứng khoán đi lên và có cơ hội tốt hơn để chạm tới “Giấc mơ Mỹ”.

Theo các nhà phân tích, bối cảnh chính trị hiện nay đang làm thay đổi cách giới siêu giàu làm từ thiện. Khi nhiều quỹ lớn và các trường đại học liên tục trở thành mục tiêu chỉ trích của phe bảo thủ, không ít tỷ phú bắt đầu xem xét lại chiến lược cho tặng tài sản của mình.

Ví dụ, ông Zuckerberg đã điều chỉnh hoạt động của tổ chức Chan Zuckerberg Initiative, chuyển trọng tâm sang nghiên cứu khoa học, thay vì dành nhiều nguồn lực cho giáo dục, nhà ở và các hoạt động vận động chính sách như trước đây.

Chia sẻ trong chương trình “Bloomberg The Close”, ông Dell, 60 tuổi, cho biết quyết định quyên góp cho 25 triệu trẻ em Mỹ để khởi động các khoản đầu tư cho tương lai. Ông kỳ vọng sẽ tạo ra một làn sóng ủng hộ các “tài khoản Trump”.

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg TV ngày 2/12, ông nói rằng đã trao đổi với một số tỷ phú khác và kỳ vọng sẽ xuất hiện thêm những khoản đóng góp lớn tương tự.

“Tôi tin đây sẽ là bước khởi động mang tính chất xúc tác và theo thời gian sẽ có thêm nhiều nhà từ thiện và doanh nghiệp cùng tham gia”, vị tỷ phú chia sẻ.

Theo ước tính, để cấp cho mỗi "tài khoản Trump" 1.000 USD, ngân sách liên bang Mỹ sẽ tốn khoảng 15 tỷ USD trong vòng một thập kỷ.