Trang chủ Thế giới

Hàn Quốc có thêm 2 tỷ phú sau thương vụ bán sàn tiền ảo

Điệp Vũ

03/12/2025, 07:40

Hàn Quốc vừa chứng kiến sự xuất hiện của 2 tỷ phú mới sau thương vụ bán Upbit - sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất nước này...

Song Chi-hyung và Kim Hyoung-nyon, hai nhà sáng lập của Dunamu Inc., công ty sở hữu sàn giao dịch tiền ảo Upbit - Ảnh: Bloomberg.
Song Chi-hyung và Kim Hyoung-nyon, hai nhà sáng lập của Dunamu Inc., công ty sở hữu sàn giao dịch tiền ảo Upbit - Ảnh: Bloomberg.

Theo hãng tin Bloomberg, Song Chi-hyung và Kim Hyoung-nyon, hai nhà sáng lập của Dunamu Inc., công ty sở hữu Upbit, đã chính thức gia nhập hàng ngũ những người giàu nhất thế giới sau khi đồng ý bán công ty của họ cho chi nhánh fintech của Naver Corp.

Thương vụ này được thực hiện dưới hình thức trao đổi cổ phiếu, với Song sở hữu cổ phần 19% trị giá 2,7 tỷ USD và Kim nắm giữ cổ phần 10% trị giá 1,4 tỷ USD. Giá trị của doanh nghiệp sau khi kết hợp, theo như được công bố trong tài liệu công ty, là 13,6 tỷ USD.

Đây không chỉ là một trong những thương vụ lớn nhất trong lĩnh vực tiền ảo mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng của Naver khi bổ sung Upbit - nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số phổ biến nhất Hàn Quốc - vào danh mục dịch vụ của mình, bên cạnh công cụ tìm kiếm, mạng xã hội và sàn thương mại điện tử.

Cả Upbit và Naver Pay, dịch vụ thanh toán di động của Naver, đều phụ thuộc nhiều vào người dùng trong nước. Tuy nhiên, theo chuyên gia Douglas Kim từ công ty nghiên cứu và tư vấn Douglas Research Advisory, sự hợp nhất này mở ra cơ hội cạnh tranh toàn cầu với các công ty fintech nước ngoài như PayPal, Stripe và Coinbase.

Hàn Quốc là một trong những thị trường tiền ảo có sự tham gia của các nhà đầu tư cá nhân sôi động nhất thế giới, với hơn 18 triệu người dân, chiếm hơn 1/3 dân số, tham gia giao dịch tài sản kỹ thuật số. Khối lượng tiền số giao dịch hàng ngày đôi khi vượt qua cả thị trường chứng khoán của Hàn Quốc. Upbit hiện chiếm khoảng 70% tổng giao dịch tiền ảo trong nước và gần 5% giao dịch giao ngay toàn cầu, tăng từ mức chỉ 1,4% vào đầu năm 2021 - theo dữ liệu từ CoinDesk.

Mặc dù Upbit vẫn duy trì vị thế dẫn đầu so với các đối thủ trong nước, sàn Bithumb gần đây đã thu hẹp khoảng cách nhờ chiến dịch tiếp thị mạnh mẽ, bao gồm cả chương trình khuyến mãi miễn phí giao dịch, và hiện chiếm khoảng 30% thị phần. Trong khi đó, Korbit và Gopax, được Binance hậu thuẫn, mỗi sàn chỉ chiếm dưới 1%.

Sau khi bùng nổ vào đầu năm nay nhờ những chính sách thuận lợi tại Mỹ và sự chấp nhận ngày càng tăng từ các tổ chức, Bitcoin và các tiền số khác hiện đang trải qua giai đoạn suy giảm kéo dài, với Bitcoin mất 16,7% giá trị trong tháng 11.

Về phần mình, trước khi thành lập Dunamu vào năm 2012 tại Seoul, Song và Kim đã làm việc tại công ty thanh toán di động Danal. Họ nhận được sự hỗ trợ sớm từ Kakao Corp. và Woori Technology Investment khi thành lập công ty.

Upbit ra mắt vào năm 2017 và tích hợp với KakaoTalk, ứng dụng nhắn tin phổ biến tại Hàn Quốc, giúp củng cố vị thế thống trị của sàn giao dịch tiền ảo này.

Từ khóa:

bitcoin Hàn Quốc thế giới tiền ảo tỷ phú upbit

