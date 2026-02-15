Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận: Kết nối thông tin chính thống trên không gian số.

Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận (TGDV) là nền tảng số chính thống của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cung cấp thông tin, chính sách và tài liệu của Đảng nhanh chóng, chính xác trên phạm vi toàn quốc; đồng thời hỗ trợ tương tác hai chiều giữa cơ quan Đảng với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên không gian số.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã chính thức ra mắt ứng dụng di động TGDV – nền tảng thông tin chính thống và công cụ lãnh đạo tư tưởng của Đảng trong môi trường số, bảo đảm truyền tải thông tin kịp thời, đa phương tiện và kết nối thông suốt giữa Trung ương, địa phương và người dân.

Công cụ lãnh đạo tư tưởng trong bối cảnh chuyển đổi số

Trong tiến trình đổi mới và phát triển đất nước, công tác tuyên giáo và dân vận giữ vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân, giữa chủ trương của Đảng và thực tiễn đời sống. Bước vào giai đoạn chuyển đổi số, yêu cầu đổi mới tư duy, phương thức và công cụ triển khai công tác tuyên giáo, dân vận đặt ra ngày càng rõ nét.

Việc đưa vào vận hành một ứng dụng thống nhất của ngành Tuyên giáo và Dân vận được xác định là nền tảng trong hệ sinh thái số của Đảng, góp phần đưa công tác tư tưởng, truyền thông chính thống đến gần hơn với người dân trên nền tảng số hiện đại, an toàn, lấy lý luận chính trị làm trục xuyên suốt.

Ứng dụng TGDV bảo đảm truyền tải thông tin nhanh, đa dạng hình thức, kết nối liên thông giữa Trung ương, địa phương và cơ sở. Các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật được thể hiện bằng văn bản, hình ảnh, video dễ tiếp cận, hỗ trợ cá nhân hóa nội dung, giúp người dân nắm bắt kịp thời và đúng đắn thông tin chính thống.

Tích hợp đa chức năng, lấy người dùng làm trung tâm

Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận tích hợp đồng bộ các chức năng cốt lõi: cung cấp thông tin chính thống; tổ chức học tập nghị quyết, chuyên đề thông qua nền tảng bình dân học vụ số; xây dựng thư viện tri thức số; tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của người dân; phân tích, dự báo dư luận xã hội; hỗ trợ đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và cá nhân hóa nội dung theo từng nhóm đối tượng, địa bàn.

Nền tảng được thiết kế theo kiến trúc mở, sẵn sàng tích hợp và liên thông với các hệ thống số khác của Đảng, góp phần hình thành hệ sinh thái số thống nhất, phục vụ lâu dài cho công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Các tính năng trên ứng dụng được phát triển theo hướng lấy người dùng làm trung tâm, phù hợp với cán bộ các cấp và đông đảo nhân dân. Một số phân hệ nổi bật gồm: tin tức chính thống tổng hợp từ các kênh tin cậy; nội dung đa phương tiện như video, podcast, infographic; công cụ thăm dò dư luận xã hội; chức năng phản ánh, góp ý, kiến nghị trực tuyến; nền tảng học tập số; thư viện số văn kiện, pháp luật và tri thức.

Đặc biệt, hệ thống AI hỗ trợ tra cứu nhanh, tóm tắt nội dung, gợi ý thông tin liên quan, so sánh văn bản pháp luật, đồng thời vận hành trợ lý ảo chính sách, pháp luật bằng ngôn ngữ dễ hiểu, phục vụ nhu cầu hỏi – đáp của người dân.

Bảo đảm an toàn, liên thông và phục vụ lâu dài

Ứng dụng TGDV được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại, bảo đảm an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu. Người dùng đăng nhập thông qua các cơ chế xác thực tập trung, giúp quản lý danh tính thống nhất, thuận tiện. Dữ liệu được cá nhân hóa góp phần hình thành bản đồ số theo dõi dư luận theo địa bàn, hỗ trợ nhận diện sớm các vấn đề phát sinh.

Khi được triển khai đồng bộ, đúng định hướng và bảo đảm nguyên tắc đơn giản, dễ sử dụng, Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận được xác định là điểm kết nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trên không gian số; đồng thời là nền tảng quan trọng để hình thành hệ sinh thái số công tác tuyên giáo, dân vận thống nhất, liên thông, góp phần xây dựng chính quyền số hiện đại, hiệu quả và hướng tới phục vụ nhân dân.