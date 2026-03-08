Phụ nữ góp phần thúc đẩy hệ sinh thái Blockchain phát triển bền vững

Khi Blockchain và công nghệ số định hình nền kinh tế tương lai, sự tham gia của phụ nữ ngày càng được nhìn nhận là yếu tố quan trọng để xây dựng một hệ sinh thái công nghệ đa dạng và bền vững...

Nhằm tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trong lĩnh vực Blockchain, công nghệ và chuyển đổi số, ngày 6/3 tại TP. Hồ Chí Minh, Bitget Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh (DXC), Chi hội Blockchain TP. Hồ Chí Minh (HBA) và GO3 Hub tổ chức sự kiện Lady Forward. Sự kiện thu hút hơn 200 nhà sáng lập, chuyên gia công nghệ, nhà đầu tư và những người có ảnh hưởng trong cộng đồng Web3.

Theo thống kê, ở Việt Nam hiện nay phụ nữ chỉ chiếm khoảng 37% nguồn nhân lực trong ngành khoa học công nghệ và từ 25- 37% trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Con số này còn khiêm tốn hơn nếu xét đến tỷ lệ phụ nữ đứng ở vị trí lãnh đạo và có thẩm quyền ra quyết định.

Ngày nay, chúng ta đã chứng kiến nhiều sự kiện và hoạt động ý nghĩa dành cho phụ nữ, như sự kiện diễn ra hôm nay. Tuy nhiên, thực tế phụ nữ vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản và khó khăn khi bước vào một ngành có tốc độ phát triển mạnh mẽ và sự giao thoa quốc tế sâu rộng như công nghệ số.

Phát biểu tại sự kiện, theo đại diện Trung tâm Chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng phụ nữ ngày nay không chỉ là người tham gia mà còn là những nhà lãnh đạo, người ra quyết định, góp phần định hình tương lai số.

Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số và công nghệ Blockchain, sự tham gia của phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một hệ sinh thái công nghệ đa dạng và bền vững. Đại diện Trung tâm Chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh

Bà Đào Linh Trang, Trưởng ban Đối ngoại Chi hội Blockchain TP. Hồ Chí Minh, cho rằng khi nhắc đến công nghệ số, tài sản số hay Crypto (tiền điện tử), nhiều người thường mặc định rằng đây là lĩnh vực dành riêng cho nam giới. Còn đối với chị em phụ nữ, đó là một rào cản lớn.

"Tuy nhiên, với vai trò là một người hoạt động trong lĩnh vực này, tôi nhận thấy đây vừa là cơ hội vừa là thách thức lớn để phái nữ hay nguồn nhân lực nữ có thể vượt qua những rào cản, định kiến xã hội, từ đó phát triển năng lực và khả năng của họ trong ngành công nghệ số", bà Trang nói.

Tại phiên thảo luận chuyên đề với sự góp mặt của các nữ lãnh đạo, nhà sáng lập và doanh nhân công nghệ, các diễn giả đã chia sẻ góc nhìn về cơ hội và thách thức của phụ nữ trong lĩnh vực Web3, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra môi trường công bằng để phụ nữ có thể phát huy năng lực và đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế số.

Một trong những hoạt động nổi bật thu hút sự chú ý của khách tham dự là Interactive Wall – #WriteYourOwnRules. Tại đây, người tham gia cùng nhìn lại và “gạch bỏ” những định kiến mà phụ nữ thường đối mặt trong đời sống và công việc, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ và tài chính. Thông qua việc viết nên những quan điểm của riêng mình, các khách mời được khuyến khích khẳng định câu chuyện và lựa chọn của bản thân.

Bà Gracy Chen, CEO Bitget: Thành công trong ngành công nghệ cần được đánh giá dựa trên năng lực và kết quả, thay vì giới tính hay định kiến xã hội.

Tại sự kiện, Bitget cũng giới thiệu mô hình Universal Exchange (UEX) – nền tảng kết hợp các công cụ on-chain với hệ thống giao dịch truyền thống. Nền tảng này tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua công cụ GetAgent, cho phép phân tích dữ liệu thời gian thực và hỗ trợ tự động hóa giao dịch, đồng thời cung cấp các AI bot giúp người dùng tối ưu hóa chiến lược đầu tư.

Trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị thí điểm cấp phép cho các sàn giao dịch tài sản số, đại diện Bitget thông tin: doanh nghiệp đang tích cực làm việc với các cơ quan quản lý và các đối tác trong hệ sinh thái nhằm đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng Web3 tại Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn báo chí bên lề sự kiện, bà Gracy Chen, CEO Bitget và người khởi xướng sáng kiến Blockchain4Her, cho biết việc thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ và tài chính là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của Bitget.

Theo bà Gracy Chen, ngành blockchain được xây dựng dựa trên các giá trị minh bạch, phi tập trung và quyền tiếp cận mở, vì vậy sự tham gia của phụ nữ không chỉ là vấn đề bình đẳng mà còn là yếu tố cần thiết để hệ sinh thái phát triển bền vững.

"Thành công trong ngành công nghệ cần được đánh giá dựa trên năng lực và kết quả, thay vì giới tính hay định kiến xã hội". Nhấn mạnh điều này, bà Gracy Chen tự tin chia sẻ “Tôi trở thành CEO của Bitget không phải vì tôi là phụ nữ, mà vì tôi mang lại kết quả cho công ty.”