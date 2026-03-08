Phụ nữ góp phần thúc đẩy hệ sinh thái Blockchain phát triển bền vững
An Chi
08/03/2026, 01:02
Khi Blockchain và công nghệ số định hình nền kinh tế tương lai, sự tham gia của phụ nữ ngày càng được nhìn nhận là yếu tố quan trọng để xây dựng một hệ sinh thái công nghệ đa dạng và bền vững...
Nhằm tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trong lĩnh vực Blockchain, công nghệ và chuyển đổi số, ngày 6/3 tại TP. Hồ Chí Minh, Bitget Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh (DXC), Chi hội Blockchain TP. Hồ Chí Minh (HBA) và GO3 Hub tổ chức sự kiện Lady Forward. Sự kiện thu hút hơn 200 nhà sáng lập, chuyên gia công nghệ, nhà đầu tư và những người có ảnh hưởng trong cộng đồng Web3.
Theo thống kê, ở Việt Nam hiện nay phụ nữ chỉ chiếm khoảng 37% nguồn nhân lực trong ngành khoa học công nghệ và từ 25- 37% trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Con số này còn khiêm tốn hơn nếu xét đến tỷ lệ phụ nữ đứng ở vị trí lãnh đạo và có thẩm quyền ra quyết định.
Ngày nay, chúng ta đã chứng kiến nhiều sự kiện và hoạt động ý nghĩa dành cho phụ nữ, như sự kiện diễn ra hôm nay. Tuy nhiên, thực tế phụ nữ vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản và khó khăn khi bước vào một ngành có tốc độ phát triển mạnh mẽ và sự giao thoa quốc tế sâu rộng như công nghệ số.
Phát biểu tại sự kiện, theo đại diện Trung tâm Chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng phụ nữ ngày nay không chỉ là người tham gia mà còn là những nhà lãnh đạo, người ra quyết định, góp phần định hình tương lai số.
Bà Đào Linh Trang, Trưởng ban Đối ngoại Chi hội Blockchain TP. Hồ Chí Minh, cho rằng khi nhắc đến công nghệ số, tài sản số hay Crypto (tiền điện tử), nhiều người thường mặc định rằng đây là lĩnh vực dành riêng cho nam giới. Còn đối với chị em phụ nữ, đó là một rào cản lớn.
"Tuy nhiên, với vai trò là một người hoạt động trong lĩnh vực này, tôi nhận thấy đây vừa là cơ hội vừa là thách thức lớn để phái nữ hay nguồn nhân lực nữ có thể vượt qua những rào cản, định kiến xã hội, từ đó phát triển năng lực và khả năng của họ trong ngành công nghệ số", bà Trang nói.
Tại phiên thảo luận chuyên đề với sự góp mặt của các nữ lãnh đạo, nhà sáng lập và doanh nhân công nghệ, các diễn giả đã chia sẻ góc nhìn về cơ hội và thách thức của phụ nữ trong lĩnh vực Web3, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra môi trường công bằng để phụ nữ có thể phát huy năng lực và đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế số.
Một trong những hoạt động nổi bật thu hút sự chú ý của khách tham dự là Interactive Wall – #WriteYourOwnRules. Tại đây, người tham gia cùng nhìn lại và “gạch bỏ” những định kiến mà phụ nữ thường đối mặt trong đời sống và công việc, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ và tài chính. Thông qua việc viết nên những quan điểm của riêng mình, các khách mời được khuyến khích khẳng định câu chuyện và lựa chọn của bản thân.
Tại sự kiện, Bitget cũng giới thiệu mô hình Universal Exchange (UEX) – nền tảng kết hợp các công cụ on-chain với hệ thống giao dịch truyền thống. Nền tảng này tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua công cụ GetAgent, cho phép phân tích dữ liệu thời gian thực và hỗ trợ tự động hóa giao dịch, đồng thời cung cấp các AI bot giúp người dùng tối ưu hóa chiến lược đầu tư.
Trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị thí điểm cấp phép cho các sàn giao dịch tài sản số, đại diện Bitget thông tin: doanh nghiệp đang tích cực làm việc với các cơ quan quản lý và các đối tác trong hệ sinh thái nhằm đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng Web3 tại Việt Nam.
Trả lời phỏng vấn báo chí bên lề sự kiện, bà Gracy Chen, CEO Bitget và người khởi xướng sáng kiến Blockchain4Her, cho biết việc thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ và tài chính là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của Bitget.
Theo bà Gracy Chen, ngành blockchain được xây dựng dựa trên các giá trị minh bạch, phi tập trung và quyền tiếp cận mở, vì vậy sự tham gia của phụ nữ không chỉ là vấn đề bình đẳng mà còn là yếu tố cần thiết để hệ sinh thái phát triển bền vững.
"Thành công trong ngành công nghệ cần được đánh giá dựa trên năng lực và kết quả, thay vì giới tính hay định kiến xã hội". Nhấn mạnh điều này, bà Gracy Chen tự tin chia sẻ “Tôi trở thành CEO của Bitget không phải vì tôi là phụ nữ, mà vì tôi mang lại kết quả cho công ty.”
Phụ nữ có nguy cơ bị “bỏ lại phía sau” trong kỷ nguyên AI
14:44, 07/03/2026
Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam
08:00, 05/03/2026
Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam
KUKA - Đặt nền móng hệ sinh thái Robot & AI tại miền Trung
KUKA Vietnam hợp tác với Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng thành lập Trung tâm Công nghệ Robot & AI theo mô hình sản xuất linh hoạt và thông minh, góp phần phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao và góp phần xây dựng hệ sinh thái sản xuất khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
Hai tháng đầu 2026: Hơn 35.000 doanh nghiệp thành lập mới
Hai tháng đầu năm 2026 ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số doanh nghiệp gia nhập thị trường. Tuy nhiên, quy mô vốn bình quân của doanh nghiệp mới tiếp tục thu hẹp, trong khi số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn duy trì ở mức cao...
Hộ kinh doanh chọn tính thuế theo thu nhập phải áp dụng tối thiểu 2 năm liên tiếp
Theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP, hộ và cá nhân kinh doanh khi lựa chọn phương pháp tính thuế trên thu nhập phải áp dụng ổn định tối thiểu hai năm liên tiếp. Trường hợp doanh thu thực tế vượt 3 tỷ đồng mỗi năm, người nộp thuế phải chuyển sang áp dụng phương pháp này từ năm tiếp theo…
Ứng dụng AI trong các doanh nghiệp Việt tăng 39%
Tài chính, bảo hiểm và khu vực sản xuất ở Việt Nam là những lĩnh vực đang có những bước tiên phong ứng dụng AI, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, tạo lợi thế cạnh tranh...
Việt Nam vươn lên vị trí thứ hai trong thu hút các CEO khu vực
Việt Nam đứng trong top 3 điểm đến đầu tư hàng đầu được CEO khu vực lựa chọn, xếp sau Mỹ (42%) và vượt Trung Quốc đại lục (14%), với tỷ lệ quan tâm từ nhà đầu tư tăng gần gấp đôi, từ 8% lên 15% chỉ trong một năm...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: