Chủ Nhật, 08/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dự án

Thêm khu công nghiệp hơn 225 ha sắp hình thành ở Huế

Nguyễn Thuấn

08/03/2026, 01:04

Nhằm mở rộng không gian phát triển công nghiệp, thành phố Huế vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp La Sơn – Khu số 02 tại xã Hưng Lộc với quy mô hơn 225 ha...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo quyết định do Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn ký ban hành, dự án sẽ được tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu đối với dự án có sử dụng đất. Địa điểm triển khai dự án nằm trong khu đất đã được quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp La Sơn, thuộc xã Hưng Lộc, thành phố Huế.

Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 225,6 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.706,9 tỷ đồng, tương đương khoảng 68,27 triệu USD. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư để thực hiện dự án tối thiểu bằng 15% tổng vốn đầu tư, phần còn lại được huy động từ các nguồn vốn hợp pháp theo quy định.

Theo tính toán sơ bộ, tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 1.516 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tạm tính khoảng 190,9 tỷ đồng.

UBND thành phố Huế yêu cầu tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký đầu tư, nhà đầu tư phải chứng minh có vốn chủ sở hữu tối thiểu đạt 15% tổng vốn đầu tư của dự án.

Về tiến độ thực hiện, dự án phải hoàn thành xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động trong thời gian không quá 3 năm kể từ ngày được Nhà nước cho thuê đất và bàn giao đất trên thực địa.

Dự án được triển khai tại xã Hưng Lộc – địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Do đó, nhà đầu tư sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai và thuế. Việc thực hiện các thủ tục để hưởng ưu đãi sẽ do nhà đầu tư thực hiện tại các cơ quan thuế, tài chính, hải quan và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định hiện hành.

Huế thu ngân sách hơn 3.000 tỷ đồng sau hai tháng đầu năm

10:59, 06/03/2026

Huế thu ngân sách hơn 3.000 tỷ đồng sau hai tháng đầu năm

Từ khóa:

dự án khu công nghiệp La Sơn huế khu công nghiệp

Đọc thêm

Hoàn thành báo cáo xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc trước 15/3/2026

Hoàn thành báo cáo xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc trước 15/3/2026

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất rà soát, đề xuất xử lý các dự án, đất đai khó khăn, vướng mắc; cập nhật kết quả trên Hệ thống 751 trước ngày 15/3/2026, bảo đảm tiến độ tháo gỡ, đưa nguồn lực vào phát triển kinh tế - xã hội.

TP.Hồ Chí Minh bãi bỏ chủ trương đầu tư khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội

TP.Hồ Chí Minh bãi bỏ chủ trương đầu tư khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa quyết định bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông làm nhà đầu tư...

Thái Nguyên chấp thuận đầu tư Khu đô thị Tân Phú hơn 2.300 tỷ đồng

Thái Nguyên chấp thuận đầu tư Khu đô thị Tân Phú hơn 2.300 tỷ đồng

Dự án Khu đô thị Tân Phú (Khu số 1) tại phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên có quy mô 230.087,07 m2, tổng vốn dự kiến là 2.322,385 tỷ đồng, phục vụ cho hơn 4.000 người. Khu đô thị được quy hoạch gồm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và quỹ đất tái định cư…

Sun Group được chấp thuận là nhà đầu tư Cảng HKDD Phan Thiết, tổng vốn hơn 3.800 tỷ đồng

Sun Group được chấp thuận là nhà đầu tư Cảng HKDD Phan Thiết, tổng vốn hơn 3.800 tỷ đồng

UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Công ty TNHH Cảng Hàng không Mặt Trời Phan Thiết (Sun Group) làm nhà đầu tư Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết, tổng vốn hơn 3.800 tỷ đồng...

TP. Hồ Chí Minh có thêm 2 dự án bất động sản được gỡ vướng cấp sổ hồng

TP. Hồ Chí Minh có thêm 2 dự án bất động sản được gỡ vướng cấp sổ hồng

Hai dự án: khu dân cư đa hợp lô S13 - 2 do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư và chung cư Vĩnh Hội do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 4 làm chủ đầu tư vừa được gỡ vướng trong việc cấp sổ hồng…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

eMagazine

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

eMagazine

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

eMagazine

2

Thêm khu công nghiệp hơn 225 ha sắp hình thành ở Huế

Dự án

3

Phụ nữ góp phần thúc đẩy hệ sinh thái Blockchain phát triển bền vững

Doanh nghiệp

4

Ba kịch bản cho thị trường năng lượng

Thế giới

5

Giải pháp ổn định thị trường xăng dầu Việt Nam

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy