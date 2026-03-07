Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xây dựng hệ sinh thái kinh tế sân bay Gia Bình

Kiểm tra tiến độ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy nhanh các hạng mục dự án, đồng thời định hướng phát triển hệ sinh thái kinh tế sân bay, mở ra không gian phát triển mới cho vùng Thủ đô.

Sáng 7/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình triển khai và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thúc đẩy Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh và các dự án liên quan; cũng như tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Cùng đi với Thủ tướng có Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hà Nội.

Thủ tướng kiểm tra thực địa tình hình thực hiện dự án Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội; dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh) - Ảnh: VGP

Thủ tướng và đoàn công tác đã kiểm tra, động viên lực lượng thi công tại công trường xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, khu tái định cư phục vụ dự án và tuyến đường kết nối sân bay với Thủ đô Hà Nội.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được xây dựng tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao (Bắc Ninh), với nhu cầu sử dụng đất khoảng 1.884,93 ha. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 196.378 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 hơn 141.200 tỷ đồng.

Cảng hàng không được xây dựng theo tiêu chuẩn kỹ thuật cấp 4F, hướng tới trở thành một trong 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới. Theo quy hoạch, đến năm 2030 sân bay có công suất 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm; đến năm 2050 đạt 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Trước mắt, từ 2025 – 2027, các hạng mục cần thiết sẽ được hoàn thành để phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh). Ảnh: VGP

Hiện công tác giải phóng mặt bằng đã bàn giao khoảng 1.259,45 ha, đạt 66,82%. Một số hạng mục chính như nhà ga VIP, đường lăn, đài kiểm soát không lưu, đường kết nối nội khu đang được triển khai với tiến độ tích cực. Trong đó, nhà khách VIP đã hoàn thành 100% ép cọc, đang thi công bê tông lót móng; khu bay đang xử lý nền đất yếu đạt khoảng 24%.

Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, đồng thời quy hoạch khu vực xung quanh sân bay để phát triển kinh tế hàng không, logistics và dịch vụ sân bay.

Thủ tướng cũng kiểm tra khu tái định cư phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Khu tái định cư có diện tích hơn 341 ha, thuộc các xã Đông Cứu, Gia Bình, Lương Tài và Trung Chính; quy mô dân số gần 52.000 người, tổng mức đầu tư 21.291 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2025 – 2032.

Khu vực này được quy hoạch gắn với định hướng phát triển đô thị – công nghiệp – dịch vụ quanh sân bay, bảo đảm đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng và phù hợp định hướng phát triển không gian đô thị Gia Bình trong tương lai.

Thủ tướng kiểm tra dự án Khu quy hoạch tái định cư - Ảnh: VGP

Thủ tướng đề nghị các đơn vị tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ” để sớm đón người dân vào sinh sống.

Đồng thời yêu cầu khu tái định cư phải được xây dựng hiện đại, xanh, sạch, đẹp, với hạ tầng đồng bộ như giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục, văn hóa và công viên cây xanh; tạo việc làm và sinh kế để người dân có cuộc sống mới tốt hơn nơi ở cũ.

Cùng ngày, Thủ tướng kiểm tra tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Hà Nội dài 41,316 km, tổng mức đầu tư khoảng 83.000 tỷ đồng. Tuyến đường có điểm đầu tại sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) và điểm cuối tại khu vực Gia Lâm (Hà Nội), kết nối với các tuyến cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn, Hà Nội – Thái Nguyên và đường Vành đai 3.

Trong đó, đoạn qua Hà Nội dài 13,55 km, tổng mức đầu tư 32.970,23 tỷ đồng, mặt cắt 120 m; đoạn qua Bắc Ninh dài 27,766 km, tổng mức đầu tư khoảng 50.000 tỷ đồng, thiết kế 10 làn xe, tốc độ 120 km/h.

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Bắc Ninh triển khai đồng bộ các tuyến giao thông kết nối; các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, "vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió” để bảo đảm tiến độ dự án.

Làm việc với các bộ, ngành và địa phương sau khi kiểm tra công trường, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu phát triển Cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo hướng lưỡng dụng, gắn phát triển kinh tế – xã hội với bảo đảm an ninh, quốc phòng, đồng thời xây dựng khu kinh tế hàng không hiện đại, hội nhập quốc tế.

Theo Thủ tướng, việc đầu tư sân bay Gia Bình và hệ sinh thái liên quan sẽ mở ra không gian phát triển mới cho Bắc Ninh, Hà Nội, kết nối với Hải Phòng, Quảng Ninh và khu vực Đồng bằng sông Hồng; đồng thời tăng cường kết nối với các tỉnh Tây Nam Trung Quốc và quốc tế qua đường biển.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hà Nội phối hợp các bộ, ngành rà soát, bổ sung quy hoạch liên quan với tầm nhìn dài hạn, triển khai đồng bộ các dự án hạ tầng kết nối và hệ sinh thái sân bay để khi Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đi vào hoạt động sẽ vận hành đồng bộ, trước mắt phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Các bộ, ngành và địa phương được giao nhiệm vụ đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng giao thông kết nối, cung cấp vật liệu, cấp điện, cấp nước, viễn thông và phát triển khu thương mại tự do, bảo đảm điều kiện phát triển khu vực sân bay Gia Bình.