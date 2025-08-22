Chủ Nhật, 24/08/2025

Thị trường

Ứng phó với áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 5

Chu Minh Khôi

22/08/2025, 12:44

Sáng nay (22/8), vùng áp thấp trên khu vực phía Đông đảo Lu-Dông (Philippin) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 10 giờ ngày 22/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đảo Lu-Dông (Philippin), với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm cấp 6-7, giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h. Áp thấp nhiệt đới sẽ sớm mạnh lên thành bão…

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới sẽ là bão số 5. Nguồn Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới sẽ là bão số 5. Nguồn Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Trưa 22/8/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cuộc họp triển khai công tác ứng phó sớm với áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở phía đông Philippines, dự báo sẽ đi vào Biển Đông, mạnh lên thành bão và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Mở đầu cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết theo trao đổi với Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, mặc dù hiện tại áp thấp nhiệt đới còn ở ngoài khơi Philippines nhưng chỉ trong vài giờ tới sẽ đi vào Biển Đông, nhanh chóng mạnh lên thành bão và di chuyển với tốc độ cao.

Vì đây là cơn bão hình thành ngay trên Biển Đông và đi rất nhanh, nếu chúng ta không chuẩn bị sớm, không tính toán kỹ thì sẽ rất nguy hiểm”.
Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Thông tin tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết sáng nay vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với cường độ cấp 6, giật cấp 8. Đến 10 giờ ngày 22/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông, trên đất liền đảo Luzon (Philippines), gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h.

Dự báo trong 24–48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ 15–20 km, sau đó mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Kajiki, trở thành cơn bão thứ 11 hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương và bão số 5 trên Biển Đông năm nay.

Khoảng đêm 22/8, áp thấp nhiệt đới sẽ vào Biển Đông. Đến 10 giờ ngày 23/8, vị trí bão ở 17,5 độ Vĩ Bắc – 117,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560 km, cường độ cấp 8-9, giật cấp 11. Đến 10 giờ ngày 24/8, bão ở vị trí 17,6 độ Vĩ Bắc – 111,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 170 km về phía Đông Đông Bắc, cường độ cấp 10-11, giật cấp 14.

Trong giai đoạn 48–72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/h, còn khả năng mạnh thêm. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông được xác định từ vĩ tuyến 16,0–20,0 độ Bắc và phía Đông kinh tuyến 110,0–119,0 độ Đông, kèm theo gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5 m, biển động rất mạnh.

Theo ông Mai Văn Khiêm, dự báo ngày 24/8, khi bão di chuyển đến khu vực quần đảo Hoàng Sa, cường độ có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 13-14 và tiếp tục mạnh thêm khi tiến vào Vịnh Bắc Bộ. Ngày 25/8, bão được dự báo sẽ đi vào đất liền nước ta.

“Cách đây đúng một tháng, bão số 3 đã ảnh hưởng đến Việt Nam. Cơn này có thể tương tự, khả năng ảnh hưởng chính tới khu vực Thanh Hóa – Nghệ An, sau đó tác động sâu vào đất liền, thậm chí về phía Nam hơn so với bão số 3” – ông Khiêm nhận định.

Cũng theo ông Khiêm, hoàn lưu bão rất rộng, ảnh hưởng đến ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong đó khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị là vùng chịu tác động chính, có thể có gió mạnh ven biển cấp 10-11, giật cấp 13-14. Từ đêm 24/8 đến hết ngày 27/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế dự báo xuất hiện mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150–300 mm, có nơi trên 600 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại vùng trũng thấp, ven sông và đô thị.

Trước tình hình trên, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, đảm bảo an toàn người và tài sản.

Tiếp tục cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở, sụt lún đất

Tiếp tục cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở, sụt lún đất

Chủ động kiểm soát thị trường, đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu ứng phó bão số 3 Wipha

Chủ động kiểm soát thị trường, đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu ứng phó bão số 3 Wipha

Cưỡng chế các tàu, thuyền ra khỏi vùng biển nguy hiểm do bão số 3

Cưỡng chế các tàu, thuyền ra khỏi vùng biển nguy hiểm do bão số 3

