Vàng chững giá trước cuộc họp Fed, SPDR Gold Trust tiếp tục xả hàng

Giá vàng thế giới đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Ba (17/3) ở mức gần như đi ngang so với phiên trước, duy trì trên mốc chủ chốt 5.000 USD/oz, trong lúc nhà đầu tư đợi quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). “Cá mập” SPDR Gold Trust vẫn bán ròng vàng dù căng thẳng địa chính trị được cho là sẽ hỗ trợ xu hướng tăng của giá kim loại quý trong dài hạn.

Chốt phiên New York, giá vàng giao ngay giảm 0,2 USD/oz so với mức đóng cửa của phiên ngày thứ Hai, còn 5.007 USD/oz.

Giá bạc giao ngay giảm 1,46 USD/oz, tương đương giảm 1,8%, còn 79,41 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 4 tăng 0,1%, đóng cửa ở mức 5.008,2 USD/oz.

Trong phiên, có những thời điểm giá vàng giảm sâu dưới mốc chủ chốt 5.000 USD/oz, nhưng lực bắt đáy nhanh chóng xuất hiện đã đưa mốc giá này trở lại. Sau giai đoạn biến động dữ dội - được so sánh với độ biến động của tiền ảo và cổ phiếu meme - vào đầu năm nay, giá vàng đang có dấu hiệu đi vào ổn định quanh vùng 5.000 USD/oz.

Những phiên gần đây, giá vàng chịu áp lực giảm từ việc giá dầu tăng làm gia tăng rủi ro lạm phát toàn cầu, dẫn tới suy giảm triển vọng các ngân hàng trung ương, trong đó có Fed hạ lãi suất. Nhưng đồng thời, giá kim loại quý cũng được hỗ trợ bởi nhu cầu phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh xung đột quân sự Mỹ - Iran.

Nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của công ty Kitco Metals nhận định thị trường kim loại quý “đang cân bằng” giữa một bên là nhu cầu “hầm trú ẩn” do bất định địa chính trị và một bên là sức ép giảm giá từ lạm phát.

“Tôi nghĩ giá vàng vẫn có khả năng thiết lập kỷ lục mới, nhưng điều đó có lẽ sẽ không sớm xảy ra. Tôi cho rằng các nhà đầu cơ giá lên đang cạn lực”, ông Wyckoff nói.

Ngày thứ Ba, Fed đã khởi động cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ kéo dài hai ngày. Cuộc họp sẽ kết thúc vào chiều ngày thứ Tư (18/4) theo giờ Mỹ bằng một tuyên bố chính sách và một cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell - người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5 tới.

Trong lúc nhà đầu tư chờ tin Fed, chiến sự ở Vùng Vịnh vẫn căng thẳng. Israel ngày thứ Ba tuyên bố quan chức cấp cao nhất về an ninh của Iran, ông Ali Larijani, đã chết trong một cuộc không kích. Cùng ngày, Iran tấn công mạnh vào hạ tầng dầu khí của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), gây hỏa hoạn tại một mỏ khí đốt của nước này.

Diễn biến giá vàng thế giới trong vòng 1 năm trở lại đây. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Một báo cáo của ngân hàng Commerzbank nhận định cuộc họp của Fed ít có khả năng mang lại động lực mới cho giá vàng, vì những bất định ở Trung Đông và tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu có thể sẽ khiến ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới thận trọng. Fed được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất trong lần họp này.

Giá dầu thô tăng hơn 3% trong phiên ngày thứ Ba, đóng cửa trên mức 103 USD/thùng.

Đồng USD có phiên giảm giá thứ hai liên tiếp. Chỉ số Dollar Index mất 0,15%, chốt phiên ở mức 99,56 điểm.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 1,1 tấn vàng trong phiên này, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.069,6 tấn vàng. Trong hai phiên đầu tuần, quỹ bán ròng tổng cộng 2 tấn vàng.

Khi mới mở cửa sáng nay (18/3), giá vàng và giá bạc tại thị trường châu Á cùng giảm nhẹ.

Lúc 6h15 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 6,1 USD/oz, tương đương giảm 0,12%, giao dịch ở mức 5.000,9 USD/oz.

Giá bạc giao ngay giảm 0,2 USD/oz, giao dịch ở mức 79,22 USD/oz - theo Kitco.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 158,6 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.051 đồng (mua vào) và 26.321 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.