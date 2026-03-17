Thứ Ba, 17/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Ưu tiên đảm bảo cung ứng điện và xử lý dứt điểm giá FIT

Huyền vy

17/03/2026, 22:20

Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương tháo gỡ các “điểm nghẽn” tồn đọng kéo dài, đặc biệt là xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan đến cơ chế giá điện hỗ trợ (FIT) để khơi thông nguồn lực cho sản xuất công nghiệp.

Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ cho công tác bảo đảm cung ứng điện phục vụ sản xuất và đời sống.
Bộ Công Thương vừa ban hành Công văn số 1676/BCT-KHTC ngày 16/3/2026 gửi các đơn vị thuộc Bộ về việc triển khai Nghị quyết của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026.

TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐỂ THIẾU ĐIỆN

Triển khai các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 6/3/2026 của Chính phủ, Ban Thường vụ Đảng ủy và Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ cho công tác bảo đảm cung ứng điện phục vụ sản xuất và đời sống, tuyệt đối không để xảy ra thiếu hụt điện trong bất kỳ tình huống nào.

Bộ yêu cầu thực hiện quyết liệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện 8 điều chỉnh và các chương trình an ninh năng lượng quốc gia. Các dự án năng lượng quan trọng, đặc biệt là những công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2026, phải được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Bộ Công Thương yêu cầu khẩn trương xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến cơ chế FIT. Ảnh minh họa.
Đặc biệt, Bộ chỉ đạo các đơn vị chức năng phải quyết liệt tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, đồng thời khẩn trương xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến cơ chế giá điện hỗ trợ (FIT).

Đối với vấn đề xăng dầu, các đơn vị thuộc Bộ được yêu cầu triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ tại Chỉ thị 06/CT-BCT về tăng cường giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước trước diễn biến phức tạp của xung đột quân sự tại Trung Đông.

Trong đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá tác động của tình hình Trung Đông, đồng thời đề xuất các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại. Đồng thời rà soát, chủ động các phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, không để xảy ra thiếu hụt; kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ báo cáo, kiến nghị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.

Bên cạnh đó, đơn vị chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương theo dõi sát biến động giá xăng dầu thế giới để điều hành giá trong nước theo quy định. Trường hợp giá cơ sở của một trong các mặt hàng xăng dầu phổ biến tăng từ 7% trở lên so với kỳ điều hành trước, việc điều chỉnh giá sẽ được thực hiện ngay theo quy định. Nếu mức tăng dưới 7%, việc điều hành giá tiếp tục thực hiện theo chu kỳ điều hành định kỳ theo Nghị định 80/2023/NĐ-CP.

Đồng thời, tham mưu lãnh đạo Bộ công bố giá cơ sở và giá bán xăng dầu trên cơ sở các yếu tố cấu thành giá và ý kiến của Bộ Tài chính trước 12 giờ trong ngày điều hành giá.

THÚC ĐẨY SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ KÍCH CẦU TIÊU DÙNG

Dựa trên nền tảng năng lượng ổn định, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, đặc biệt là ngành chế biến, chế tạo, phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2026 tăng từ 12–14%. Trong quý 2/2026, hoàn thiện, trình Thủ tướng phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026–2035.

Đối với thị trường trong nước, Bộ Công Thương yêu cầu tiếp tục triển khai các giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường nội địa và đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Các địa phương được khuyến khích tăng cường liên kết với hệ thống phân phối, sàn giao dịch nông sản để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương và sản phẩm OCOP.

Mục tiêu đặt ra là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2026 tăng từ 13–15%. Đồng thời, bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu và các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Bộ Công Thương yêu cầu bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân. Ảnh minh họa.
Trong lĩnh vực xuất khẩu, các đơn vị được giao triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, phấn đấu tăng trưởng xuất khẩu năm 2026 đạt 15–16%. Hoạt động xúc tiến thương mại tại thị trường trong và ngoài nước sẽ được tăng cường, đồng thời tận dụng hiệu quả 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết nhằm đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng tiếp tục đẩy mạnh đàm phán, ký kết các FTA mới với các đối tác như khối EFTA, Mercosur, GCC và một số quốc gia tại Nam Mỹ, Bắc Phi; đồng thời theo dõi sát các thay đổi trong chính sách thuế quan của Hoa Kỳ để kịp thời có giải pháp ứng phó.

Để đạt được các mục tiêu trên, Quyền Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tăng cường kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả phối hợp và khắc phục tình trạng chậm trễ khi lấy ý kiến chuyên môn. Mọi nguồn lực cần được ưu tiên để tạo đà thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ ngay trong quý 1/2026.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

eMagazine

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

eMagazine

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy