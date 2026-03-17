Ưu tiên đảm bảo cung ứng điện và xử lý dứt điểm giá FIT
Huyền vy
17/03/2026, 22:20
Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương tháo gỡ các “điểm nghẽn” tồn đọng kéo dài, đặc biệt là xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan đến cơ chế giá điện hỗ trợ (FIT) để khơi thông nguồn lực cho sản xuất công nghiệp.
Bộ Công Thương vừa ban hành Công văn số 1676/BCT-KHTC ngày
16/3/2026 gửi các đơn vị thuộc Bộ về việc triển khai Nghị quyết của Chính phủ tại
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026.
TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐỂ THIẾU ĐIỆN
Triển khai các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày
6/3/2026 của Chính phủ, Ban Thường vụ Đảng ủy và Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương
yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ cho công tác bảo đảm cung ứng điện phục vụ
sản xuất và đời sống, tuyệt đối không để xảy ra thiếu hụt điện trong bất kỳ
tình huống nào.
Bộ yêu cầu thực hiện quyết liệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch
điện 8 điều chỉnh và các chương trình an ninh năng lượng quốc gia. Các dự án
năng lượng quan trọng, đặc biệt là những công trình dự kiến hoàn thành trong
năm 2026, phải được đẩy nhanh tiến độ thi công.
Đặc biệt, Bộ chỉ đạo các đơn vị chức năng phải quyết liệt
tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, đồng thời khẩn trương xử lý dứt
điểm các vấn đề liên quan đến cơ chế giá điện hỗ trợ (FIT).
Đối với vấn đề xăng dầu, các đơn vị thuộc Bộ được yêu cầu
triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ tại Chỉ thị 06/CT-BCT về tăng cường giải
pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước trước diễn biến phức tạp của xung đột
quân sự tại Trung Đông.
Trong đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ
trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá tác động của tình hình Trung
Đông, đồng thời đề xuất các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy sản
xuất công nghiệp và hoạt động thương mại. Đồng thời rà soát, chủ động các
phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu
dùng, không để xảy ra thiếu hụt; kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ báo cáo, kiến
nghị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.
Bên cạnh đó, đơn vị chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương theo
dõi sát biến động giá xăng dầu thế giới để điều hành giá trong nước theo quy định.
Trường hợp giá cơ sở của một trong các mặt hàng xăng dầu phổ biến tăng từ 7% trở
lên so với kỳ điều hành trước, việc điều chỉnh giá sẽ được thực hiện ngay theo
quy định. Nếu mức tăng dưới 7%, việc điều hành giá tiếp tục thực hiện theo chu
kỳ điều hành định kỳ theo Nghị định 80/2023/NĐ-CP.
Đồng thời, tham mưu lãnh đạo Bộ công bố giá cơ sở và giá bán
xăng dầu trên cơ sở các yếu tố cấu thành giá và ý kiến của Bộ Tài chính trước
12 giờ trong ngày điều hành giá.
THÚC ĐẨY SẢN XUẤT
CÔNG NGHIỆP VÀ KÍCH CẦU TIÊU DÙNG
Dựa trên nền tảng năng lượng ổn định, Bộ Công Thương yêu cầu
các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, đặc biệt là ngành chế biến,
chế tạo, phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2026 tăng từ 12–14%. Trong
quý 2/2026, hoàn thiện, trình Thủ tướng phê duyệt Chương trình phát triển công
nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026–2035.
Đối với thị trường trong nước, Bộ Công Thương yêu cầu tiếp tục
triển khai các giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường nội địa và đẩy
mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Các địa phương
được khuyến khích tăng cường liên kết với hệ thống phân phối, sàn giao dịch
nông sản để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương và sản phẩm OCOP.
Mục tiêu đặt ra là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch
vụ năm 2026 tăng từ 13–15%. Đồng thời, bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu và các
mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.
Trong lĩnh vực xuất khẩu, các đơn vị được giao triển khai đồng
bộ các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, phấn đấu tăng trưởng xuất khẩu năm 2026 đạt
15–16%. Hoạt động xúc tiến thương mại tại thị trường trong và ngoài nước sẽ được
tăng cường, đồng thời tận dụng hiệu quả 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) đã
ký kết nhằm đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.
Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng tiếp tục đẩy mạnh đàm
phán, ký kết các FTA mới với các đối tác như khối EFTA, Mercosur, GCC và một số
quốc gia tại Nam Mỹ, Bắc Phi; đồng thời theo dõi sát các thay đổi trong chính
sách thuế quan của Hoa Kỳ để kịp thời có giải pháp ứng phó.
Để đạt được các mục tiêu trên, Quyền Bộ trưởng yêu cầu thủ
trưởng các đơn vị tăng cường kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả phối hợp và
khắc phục tình trạng chậm trễ khi lấy ý kiến chuyên môn. Mọi nguồn lực cần được
ưu tiên để tạo đà thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ ngay trong quý 1/2026.
Thủ tướng: Phản ứng linh hoạt, kịp thời, tuyệt đối không để thiếu xăng dầu, năng lượng
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tuyệt đối không để thiếu hụt xăng dầu trong mọi tình huống; đồng thời nhấn mạnh phương châm "phản ứng linh hoạt, kịp thời" bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia.
