Bộ Giáo dục: Sẽ sửa đổi quy định, không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng

Nhật Dương

17/03/2026, 20:46

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc điều chỉnh quy định nhằm tăng cường các biện pháp quản lý, hạn chế tối đa tình trạng dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh hoặc lợi dụng hoạt động này để trục lợi, ảnh hưởng đến môi trường giáo dục...

Ảnh minh họa.

Ngày 17/3, theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ này đang tiếp tục lấy ý kiến góp ý cho dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm. Việc điều chỉnh lần này nhằm hoàn thiện khung pháp lý, phù hợp hơn với yêu cầu quản lý và thực tiễn triển khai.

Theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc sửa đổi quy định không nhằm cấm dạy thêm, học thêm chính đáng. Quyền học tập hợp pháp của người học và quyền giảng dạy của nhà giáo vẫn được bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Trọng tâm của dự thảo là tăng cường các biện pháp quản lý, hạn chế tối đa tình trạng dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh hoặc lợi dụng hoạt động này để trục lợi, ảnh hưởng đến môi trường giáo dục.

Bộ đang tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo và ban hành trong thời gian sớm nhất, với những điều chỉnh cần thiết, sát thực tế.

Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 30/12/2024, thay thế Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT. Thông tư 29 chính thức có hiệu lực từ ngày 14/2/2025.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư 29 quy định không dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống; không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền của học sinh và chỉ dành cho 3 đối tượng, là những đối tượng thuộc trách nhiệm của nhà trường: Học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kỳ liền kề ở mức chưa đạt; học sinh được nhà trường lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng ký ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Bộ cũng giao cho các trường quyền tự chủ xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường đảm bảo hiệu quả và thầy cô giáo chú trọng đổi mới phương pháp dạy học nhằm đạt mục tiêu của chương trình là phát triển năng lực học sinh.

Quan điểm của Bộ là hướng tới các trường không có học thêm, dạy thêm. Thay vào đó, sau giờ học các môn học theo chương trình, học sinh có thời gian, không gian để tham gia các hoạt động vui chơi, thể thao, mỹ thuật, âm nhạc…

Đối với quy định dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, Thông tư quy định: tổ chức cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm có thu tiền của học sinh phải thực hiện đúng các quy định về pháp luật liên quan (đăng ký kinh doanh, khai báo hoạt động, cung cấp thông tin liên quan với chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật); giáo viên đang dạy học tại các trường không được dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền đối với học sinh của mình trên lớp…

Nếu không thuộc đối tượng cần học thêm trong nhà trường, học sinh có nguyện vọng học thêm ở ngoài là hoàn toàn tự nguyện, Bộ Giáo dục và Đào tạo không cấm. Tuy nhiên tổ chức, cá nhân đã dạy thêm phải đăng ký kinh doanh và phải công khai địa điểm, môn học, thời lượng học, kinh phí..., và phải thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về thời giờ làm việc...

Dạy thêm, học thêm ngoài những đổi mới về quản lý còn cần sự thay đổi trong nhận thức của cả xã hội với vấn đề này. Do vậy cần nhiều giải pháp trước mắt và lâu dài để quản lý việc dạy thêm, học thêm hiệu quả.

Hà Nội: Phụ huynh học sinh lo lắng về PCCC tại các trung tâm dạy thêm

10:11, 16/03/2026

Hà Nội: Phụ huynh học sinh lo lắng về PCCC tại các trung tâm dạy thêm

Quyền Bộ trưởng Bộ GD và ĐT cam kết đấu tranh với hiện tượng dạy thêm, học thêm biến tướng

15:45, 03/03/2026

Quyền Bộ trưởng Bộ GD và ĐT cam kết đấu tranh với hiện tượng dạy thêm, học thêm biến tướng

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ siết chặt hơn quy định dạy thêm, học thêm

16:05, 06/01/2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ siết chặt hơn quy định dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo dạy thêm học thêm Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT

Nhân lực - Việc làm

Đọc thêm

Siết chặt quản lý thiết bị bay không người lái (UAV), đảm bảo an ninh hàng không

Siết chặt quản lý thiết bị bay không người lái (UAV), đảm bảo an ninh hàng không

Nhiều trường hợp thiết bị bay không người lái hoạt động trái phép gần sân bay gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho hãng bay, buộc cơ quan quản lý hàng không triển khai loạt giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm an toàn bay...

Nhận lời mời của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, từ ngày 15-17/3, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc do đồng chí Vương Tiểu Hồng, Bí thư Ban Bí thư, Bộ trưởng dẫn đầu đã sang thăm Việt Nam và đồng chủ trì Hội nghị cấp Bộ trưởng về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 9 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc...

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả nước hiện có 1.089.151 hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều, chiếm 2,95% tổng số hộ dân. Đây là kết quả rà soát năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, làm căn cứ triển khai các chính sách an sinh xã hội từ ngày 1/1/2026.

Bộ Y tế đề xuất cắt giảm nhiều điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và bảo đảm tốt hơn công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân...

Nhóm đối tượng phát hành token FTXF làm công cụ huy động tiền của khách hàng, tạo sàn giao dịch quảng bá đồng tiền FTXF... Khi nhà đầu tư tham gia mua đồng tiền FTXF, các đối tượng thực hiện bán số lượng lớn khiến đồng tiền này mất giá trị, không còn thanh khoản nhằm chiếm đoạt tiền...

