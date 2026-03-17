Bộ Giáo dục: Sẽ sửa đổi quy định, không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng

Ngày 17/3, theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ này đang tiếp tục lấy ý kiến góp ý cho dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm. Việc điều chỉnh lần này nhằm hoàn thiện khung pháp lý, phù hợp hơn với yêu cầu quản lý và thực tiễn triển khai.

Theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc sửa đổi quy định không nhằm cấm dạy thêm, học thêm chính đáng. Quyền học tập hợp pháp của người học và quyền giảng dạy của nhà giáo vẫn được bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Trọng tâm của dự thảo là tăng cường các biện pháp quản lý, hạn chế tối đa tình trạng dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh hoặc lợi dụng hoạt động này để trục lợi, ảnh hưởng đến môi trường giáo dục.

Bộ đang tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo và ban hành trong thời gian sớm nhất, với những điều chỉnh cần thiết, sát thực tế.

Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 30/12/2024, thay thế Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT. Thông tư 29 chính thức có hiệu lực từ ngày 14/2/2025.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư 29 quy định không dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống; không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền của học sinh và chỉ dành cho 3 đối tượng, là những đối tượng thuộc trách nhiệm của nhà trường: Học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kỳ liền kề ở mức chưa đạt; học sinh được nhà trường lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng ký ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Bộ cũng giao cho các trường quyền tự chủ xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường đảm bảo hiệu quả và thầy cô giáo chú trọng đổi mới phương pháp dạy học nhằm đạt mục tiêu của chương trình là phát triển năng lực học sinh.

Quan điểm của Bộ là hướng tới các trường không có học thêm, dạy thêm. Thay vào đó, sau giờ học các môn học theo chương trình, học sinh có thời gian, không gian để tham gia các hoạt động vui chơi, thể thao, mỹ thuật, âm nhạc…

Đối với quy định dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, Thông tư quy định: tổ chức cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm có thu tiền của học sinh phải thực hiện đúng các quy định về pháp luật liên quan (đăng ký kinh doanh, khai báo hoạt động, cung cấp thông tin liên quan với chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật); giáo viên đang dạy học tại các trường không được dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền đối với học sinh của mình trên lớp…

Nếu không thuộc đối tượng cần học thêm trong nhà trường, học sinh có nguyện vọng học thêm ở ngoài là hoàn toàn tự nguyện, Bộ Giáo dục và Đào tạo không cấm. Tuy nhiên tổ chức, cá nhân đã dạy thêm phải đăng ký kinh doanh và phải công khai địa điểm, môn học, thời lượng học, kinh phí..., và phải thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về thời giờ làm việc...

Dạy thêm, học thêm ngoài những đổi mới về quản lý còn cần sự thay đổi trong nhận thức của cả xã hội với vấn đề này. Do vậy cần nhiều giải pháp trước mắt và lâu dài để quản lý việc dạy thêm, học thêm hiệu quả.