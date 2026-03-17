Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc thú y

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 15/2026/TT-BNNMT sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý thuốc thú y, với nhiều điểm mới theo hướng rút ngắn thủ tục, minh bạch quy trình và nâng cao hiệu quả quản lý.

Theo đánh giá, đây là bước điều chỉnh quan trọng trong bối cảnh ngành chăn nuôi đang phát triển theo hướng hiện đại, an toàn sinh học và hội nhập quốc tế, đòi hỏi cơ chế quản lý linh hoạt, rõ ràng và phù hợp thực tiễn.

Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định về đăng ký lưu hành thuốc thú y. Thông tư đã làm rõ quy trình thẩm định hồ sơ, theo đó cơ quan chuyên môn trực tiếp tiếp nhận, đánh giá và tổ chức Hội đồng khoa học chuyên ngành để xem xét. Hội đồng này họp định kỳ ít nhất 3 tháng/lần nhằm đánh giá kết quả thẩm định, kiểm nghiệm, khảo nghiệm và đề xuất cấp Giấy chứng nhận lưu hành.

Đặc biệt, thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn đáng kể. Cụ thể, hồ sơ đối với thuốc thú y sản xuất để xuất khẩu hoặc gia công giảm từ 20 ngày xuống còn 10 ngày. Với thuốc được miễn khảo nghiệm hoặc chế phẩm sinh học phục vụ chẩn đoán, thời gian giảm từ 40 ngày xuống còn 30 ngày. Đối với thuốc mới, vaccine, kháng thể và thuốc có nguồn gốc dược liệu, thời gian xử lý được rút từ 6 tháng xuống còn 4 tháng.

Những thay đổi này được kỳ vọng đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng về thuốc thú y, đặc biệt là vắc xin và chế phẩm sinh học phục vụ phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi. Đồng thời, việc đơn giản hóa thủ tục sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong nghiên cứu, sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường.

Thông tư cũng bổ sung quy định cụ thể về gia hạn Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y. Theo đó, trong vòng 14 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý phải hoàn tất việc thẩm định và gia hạn nếu đáp ứng yêu cầu. Trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Quy định này góp phần nâng cao tính minh bạch và bảo đảm quyền lợi của doanh nghiệp, hạn chế tình trạng chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, quy trình cấp và cấp lại giấy phép khảo nghiệm thuốc thú y cũng được quy định rõ ràng hơn. Cụ thể, thời gian cấp mới giấy phép là 17 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong khi việc cấp lại được thực hiện trong vòng 5 ngày làm việc. Nếu không cấp phép, cơ quan quản lý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Việc chuẩn hóa thành phần hồ sơ và quy trình xử lý được kỳ vọng sẽ giúp công tác thẩm định diễn ra thống nhất, thuận lợi, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu, phát triển thuốc thú y trước khi đưa vào lưu hành.

Thông tư 15/2026/TT-BNNMT được xem là bước hoàn thiện quan trọng trong khung pháp lý của lĩnh vực thú y. Các quy định mới không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, sản xuất thuốc thú y trong nước. Việc triển khai hiệu quả Thông tư sẽ góp phần nâng cao chất lượng thuốc thú y lưu hành trên thị trường, bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm và hướng tới sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi Việt Nam.