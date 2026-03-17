Thứ Ba, 17/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc thú y

Chu Khôi

17/03/2026, 15:43

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 15/2026/TT-BNNMT sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý thuốc thú y, với nhiều điểm mới theo hướng rút ngắn thủ tục, minh bạch quy trình và nâng cao hiệu quả quản lý.

Thời gian xử lý hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc thú y được rút ngắn đáng kể.
Thời gian xử lý hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc thú y được rút ngắn đáng kể.

Theo đánh giá, đây là bước điều chỉnh quan trọng trong bối cảnh ngành chăn nuôi đang phát triển theo hướng hiện đại, an toàn sinh học và hội nhập quốc tế, đòi hỏi cơ chế quản lý linh hoạt, rõ ràng và phù hợp thực tiễn.

Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định về đăng ký lưu hành thuốc thú y. Thông tư đã làm rõ quy trình thẩm định hồ sơ, theo đó cơ quan chuyên môn trực tiếp tiếp nhận, đánh giá và tổ chức Hội đồng khoa học chuyên ngành để xem xét. Hội đồng này họp định kỳ ít nhất 3 tháng/lần nhằm đánh giá kết quả thẩm định, kiểm nghiệm, khảo nghiệm và đề xuất cấp Giấy chứng nhận lưu hành.

Đặc biệt, thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn đáng kể. Cụ thể, hồ sơ đối với thuốc thú y sản xuất để xuất khẩu hoặc gia công giảm từ 20 ngày xuống còn 10 ngày. Với thuốc được miễn khảo nghiệm hoặc chế phẩm sinh học phục vụ chẩn đoán, thời gian giảm từ 40 ngày xuống còn 30 ngày. Đối với thuốc mới, vaccine, kháng thể và thuốc có nguồn gốc dược liệu, thời gian xử lý được rút từ 6 tháng xuống còn 4 tháng.

Những thay đổi này được kỳ vọng đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng về thuốc thú y, đặc biệt là vắc xin và chế phẩm sinh học phục vụ phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi. Đồng thời, việc đơn giản hóa thủ tục sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong nghiên cứu, sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường.

Thông tư cũng bổ sung quy định cụ thể về gia hạn Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y. Theo đó, trong vòng 14 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý phải hoàn tất việc thẩm định và gia hạn nếu đáp ứng yêu cầu. Trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Quy định này góp phần nâng cao tính minh bạch và bảo đảm quyền lợi của doanh nghiệp, hạn chế tình trạng chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, quy trình cấp và cấp lại giấy phép khảo nghiệm thuốc thú y cũng được quy định rõ ràng hơn. Cụ thể, thời gian cấp mới giấy phép là 17 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong khi việc cấp lại được thực hiện trong vòng 5 ngày làm việc. Nếu không cấp phép, cơ quan quản lý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Việc chuẩn hóa thành phần hồ sơ và quy trình xử lý được kỳ vọng sẽ giúp công tác thẩm định diễn ra thống nhất, thuận lợi, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu, phát triển thuốc thú y trước khi đưa vào lưu hành.

Thông tư 15/2026/TT-BNNMT được xem là bước hoàn thiện quan trọng trong khung pháp lý của lĩnh vực thú y. Các quy định mới không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, sản xuất thuốc thú y trong nước. Việc triển khai hiệu quả Thông tư sẽ góp phần nâng cao chất lượng thuốc thú y lưu hành trên thị trường, bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm và hướng tới sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi Việt Nam.

Từ khóa:

chế phẩm sinh học gia hạn Giấy chứng nhận lưu hành ngành chăn nuôi Việt Nam quản lý thuốc thú y quy định thuốc thú y thời gian xử lý hồ sơ Thông tư 15/2026/TT-BNNMT thủ tục đăng ký thuốc thú y vắc xin thú y

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy