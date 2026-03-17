Đà tăng tiếp diễn, VN-Index hướng tới kháng cự 1.740-1.750 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 18/3/2026

Kết phiên ngày 17/3, VN-Index tăng 17,08 điểm, tương đương 1,01% lên mốc 1.710,29 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 1,12 điểm, tương đương 0,46% lên 246,86 điểm.

VN-Index hướng tới thử thách vùng kháng cự 1.740-1.750 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Vn-Index tăng điểm tích cực ngay từ đầu phiên và duy trì đà tăng trong toàn bộ thời gian giao dịch. Chỉ số có thể sẽ tiếp tục duy trì tăng điểm trong phiên tới và hướng tới thử thách vùng kháng cự quanh đường trung bình động 100 ngày, tương ứng vùng 1.740-1.750 điểm. Mặc dù vậy, thanh khoản tiếp tục suy giảm trong khi nhà đầu tư nước ngoài duy trì bán ròng có thể sẽ ảnh hưởng đến đà tăng của chỉ số.

Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ và có thể bán chốt lời hoặc cơ cấu lại danh mục khi chỉ số tiếp cận vùng kháng cự trên.

Đối với hoạt động mua trading có thể xem xét thực hiện ở các nhóm cổ phiếu giảm sâu và đã tạo được trạng thái cân bằng ở vùng hỗ trợ trong các phiên vừa qua. Một số ngành đáng chú ý gồm: ngân hàng, dầu khí, chứng khoán, cảng biển...”.

Thanh khoản tiếp tục sụt giảm cho thấy tâm lý thị trường chưa có sự đồng thuận

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index bật tăng lên ngưỡng 1.732 ngay từ lúc mới mở cửa; sau đó giằng co tại đây trước khi chịu áp lực bán trong phiên chiều và lùi xuống đóng cửa tại mốc 1.710,29 điểm, tăng hơn 17 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 14/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Bảo hiểm dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Dịch vụ tài chính, Hàng & dịch vụ công nghiệp,...

Ở chiều ngược lại, ngành Dầu khí giảm mạnh gần 6%. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn. Biên độ dao động lớn cùng thanh khoản tiếp tục sụt giảm cho thấy tâm lý thị trường chưa có sự đồng thuận; nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng”.

Thị trường chung vẫn đang ở trong nhịp phục hồi sau giảm mạnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index suy giảm dưới kháng cự quanh 1.740 điểm, vùng giá thấp nhất tháng 02/2026. Vùng hỗ trợ 1.700 điểm, đây là vùng tương đối hợp lý như chúng tôi đã nhận định và diễn biến thị trường cho thấy phân hóa khá tích cực. Thị trường chung vẫn đang ở trong nhịp phục hồi sau giảm mạnh với thanh khoản dưới mức trung bình. Ngắn hạn chỉ số VN-Index có xu hướng tích lũy cân bằng trong biên độ hẹp dưới vùng kháng cự 1.740 điểm - 1.750 điểm và hỗ trợ 1.680 điểm - 1.700 điểm.

Thị trường đang phục hồi tốt hơn dưới ảnh hưởng khá tích cực của các cổ phiếu vốn hóa lớn, VN30. Tuy nhiên thanh khoản thị trường vẫn trong xu hướng suy giảm, một phần do các giao dịch đầu cơ ngắn hạn giảm khi thị trường có ít cơ hội sinh lợi vượt trội, trong khi rủi ro vẫn gia tăng ở nhiều nhóm mã. Mặc dù ở thời điểm hiện tại, sau giai đoạn giảm mạnh, nhiều nhóm ngành đã về vùng giá tương đối hợp lý. Tuy nhiên trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị hiện nay. Chúng tôi duy trì quan điểm trung lập cho đến khi chỉ số VN-Index vượt lên xu hướng suy giảm, thanh khoản thị trường cải thiện trở lại.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index có thể điều chỉnh trở lại và kiểm định lại hỗ trợ quanh 1.650 +/- trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 17 điểm (+1.01%), đóng cửa tại mức 1,710.3 điểm. Thị trường tăng điểm với lực kéo chính từ các cổ phiếu bluechip thuộc nhóm Vingroup (VIC và VHM), VCB và MCH. Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu thuộc các nhóm Xăng dầu và Hoá chất tiếp tục giảm, kìm hãm đà tăng của thị trường.

Chúng tôi cho rằng phiên tăng hôm nay của VN-Index chỉ là phiên hồi phục kỹ thuật trong xu hướng điều chỉnh. Về kỹ thuật, mặc dù tăng điểm, VN-Index đã kiểm định thất bại cây nến của phiên hồi phục ngày 11/03 và quay đầu giảm từ đây. Thanh khoản thị trường tiếp tục tiếp tục giảm và thấp hơn bình quân 20 phiên gần nhất cho thấy nhà đầu tư vẫn đang thận trọng với diễn biến của chỉ số.

Ngoài ra, giá dầu thế giới neo cao và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tiếp tục là yếu tố tác động tiêu cực lên tình hình vĩ mô Việt Nam và thị trường chứng khoán. Vì vậy, chúng tôi duy trì dự báo VN-Index có thể điều chỉnh trở lại và kiểm định lại hỗ trợ quanh MA200 ngày, tương đương mức 1.650 +/- trong các phiên tới. Nhà đầu tư cần theo dõi diễn biến chỉ số tại hỗ trợ này trước khi ra quyết định giải ngân”.

Thị trường có thể sẽ tiếp tục đi ngang với biên độ hẹp trong phiên kế tiếp

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đi ngang với biên độ hẹp trong phiên kế tiếp.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và chỉ nên xem xét mua mới ở tỷ trọng thấp để thăm dò xu hướng ngắn hạn”.

Vẫn đang là nhịp hồi phục tích lũy ngắn hạn của chỉ số VN-Index

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết thúc phiên giao dịch với nến Gravestone Doji thể hiện áp lực bán mạnh của thị trường trong giai đoạn phiên chiều.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI đang tiếp tục hướng lên và phù hợp với trạng thái hồi phục của thị trường trong những phiên gần đây. Chỉ báo MACD histogram đã bắt đầu hướng lên nhưng vẫn đang ở trạng thái âm, chưa xác nhận sự đảo chiều xu hướng mà vẫn đang là nhịp hồi phục tích lũy ngắn hạn của chỉ số. Vùng hỗ trợ gần nhất được xác định quanh đường MA200 - tương đương 1.640 điểm và vùng kháng cự gần nhất quanh mốc 1745 - tương đương vùng đáy cũ gần nhất của thị trường.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ báo RSI đã đảo chiều hướng lên cho thấy áp lực bán tạm thời chững lại. Tuy nhiên đường -DI tiếp tục xu hướng đi lên và cắt đường +DI nhưng chưa có sự đồng thuận với đường ADX nên nhìn chung xu hướng hiện tại của chỉ số vẫn là vận động tạo nền tích lũy quanh vùng 1710 điểm.

Đà hồi phục của VN-Index đang được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và dòng tiền cũng có sự lan tỏa nhất định để tìm kiếm thêm cơ hội ở các nhóm ngành có quy mô vốn hóa nhỏ hơn. Tuy nhiên, thị trường cũng ghi nhận sự phân hóa với nhiều cổ phiếu vẫn tiếp tục xu hướng điều chỉnh giảm và chưa có tín hiệu tạo đáy cùng với chỉ số chung. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, đồng thời lựa chọn những mã giữ vững vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần, các nhóm ngành đáng chú ý hiện tại là ngân hàng, chứng khoán, và bán lẻ”..

Chỉ số cần sự đồng thuận tốt hơn từ dòng tiền nhằm củng cố động lực cũng như hỗ trợ việc định hình xu hướng mới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index duy trì trạng thái giằng co trên vùng MA200 (quanh 1.640 – 1.645 điểm) và chưa hình thành chuyển biến rõ nét. Pha hồi phục kỹ thuật vẫn chịu áp lực từ vùng cản 1.720 – 1.750 và chỉ số cần sự đồng thuận tốt hơn từ dòng tiền nhằm củng cố động lực cũng như hỗ trợ việc định hình xu hướng mới”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.