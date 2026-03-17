Thủ tướng: Phản ứng linh hoạt, kịp thời, tuyệt đối không để thiếu xăng dầu, năng lượng

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tuyệt đối không để thiếu hụt xăng dầu trong mọi tình huống; đồng thời nhấn mạnh phương châm “phản ứng linh hoạt, kịp thời” bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia.

Chiều 17/3/2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Tổ công tác về an ninh năng lượng về các giải pháp tiếp tục đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trước tác động của xung đột ở Trung Đông tới chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

NGUỒN CUNG XĂNG DẦU TRONG NƯỚC VẪN ĐƯỢC ĐẢM BẢO

Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ngành và thành viên Tổ công tác đã tập trung phân tích, đánh giá, đưa ra các dự báo về tình hình xung đột tại Trung Đông ảnh hưởng đối với nguồn cung năng lượng, dầu mỏ trên thế giới; dự báo xu hướng biến động của giá dầu thế giới trong thời gian tới, cũng như tình hình cung ứng xăng dầu của Việt Nam

Trước diễn biến tình hình Trung Đông và khó khăn trên thị trường dầu mỏ thế giới, những ngày qua, Chính phủ, Thủ tướng đã tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành các công điện yêu cầu thực hiện các giải pháp thích ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng trong nước.

Thủ tướng Chính phủ có các cuộc điện đàm, công thư tới lãnh đạo nhiều nước, cũng như làm việc với đại sứ của các nước tại Việt Nam đề nghị hỗ trợ Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Tổ công tác về an ninh năng lượng vào chiều 17/3/2026. Ảnh: VGP.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan đã trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu và điều chỉnh thuế đối với các mặt hàng xăng dầu nhằm hỗ trợ giá xăng dầu; các tập đoàn, doanh nghiệp tăng cường sản xuất, cung ứng xăng dầu, than, điện, khí cho nền kinh tế; thực hiện chuyển đổi năng lượng, với các sản phẩm mới thay thế dần nhiên liệu hóa thạch; thúc đẩy phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, găm hàng, đầu cơ, trục lợi trong kinh doanh xăng dầu.

Các đại biểu đánh giá, thời gian tới, tình hình xung đột Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng năng lượng, cụ thể là xăng dầu toàn cầu; giá dầu thế giới có thể tăng ảnh hưởng tới cung ứng và giá xăng dầu trong nước. Do đó, cùng với các giải pháp hiện nay, cần có giải pháp lâu dài nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng, phát triển kinh tế - xã hội và điều hành giá xăng dầu linh hoạt, phù hợp tình hình.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng biểu dương các bộ, ngành, đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phản ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, bám sát tình hình.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Tổ công tác; thúc đẩy ngoại giao năng lượng; ban hành Nghị quyết chỉ đạo triển khai 10 giải pháp và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng; chỉ đạo đẩy mạnh khai thác dầu, khí, than, điện; chỉ đạo điều tiết nước các hồ thủy điện phù hợp dành nước cho phát điện…

Nhờ đó, nguồn cung dầu thô cho các cơ sở lọc dầu trong nước được duy trì, nguồn cung ứng xăng dầu trong nước hiện nay và những tháng tiếp theo vẫn đảm bảo; giá xăng dầu được kiểm soát, bám sát giá xăng dầu thế giới; xăng dầu nói riêng và năng lượng nói chung đảm bảo cho sản xuất, tiêu dùng, hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực tới người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế.

QUYẾT LIỆT THỰC HIỆN 6 MỤC TIÊU VÀ 11 NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Phân tích tình hình thời gian tới vẫn diễn biến phức tạp, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng phải kiên trì thực hiện 6 mục tiêu chiến lược. Cụ thể: không để thiếu năng lượng cho mọi hoạt động đời sống và sản xuất; không để đứt gãy chuỗi cung ứng; giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội; thực hiện tái cơ cấu ngành năng lượng thích ứng với hoàn cảnh mới; tăng cường dự trữ chiến lược quốc gia và đa dạng hóa tối đa thị trường cũng như sản phẩm năng lượng.

Thủ tướng giao 11 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp. Ảnh: VGP.

Nhấn mạnh phương châm “nắm chắc tình hình, phản ứng linh hoạt, hành động kịp thời, hiệu quả rõ nét”, Thủ tướng giao 11 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp để thực hiện bằng được 6 mục tiêu nêu trên, bảo đảm an ninh năng lượng, xăng dầu.

Cụ thể, Bộ Công Thương, các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ phát triển kinh tế xã hội, không để thiếu hụt xăng dầu trong bất cứ hoàn cảnh nào. Trong đó, tiếp tục chỉ đạo các giải pháp để đảm bảo nguồn dầu thô nhập khẩu; chỉ đạo các đơn vị liên quan duy trì vận hành an toàn, ổn định các nhà máy lọc dầu, tối ưu hóa công suất chế biến, đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước; triển khai sớm sản xuất, sử dụng xăng E10 theo Nghị quyết 36/NQ-CP của Chính phủ.

Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương điều hành giá xăng dầu phù hợp, đảm bảo bám sát diễn biến giá xăng dầu thế giới và sử dụng linh hoạt, hiệu quả Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định; chống buôn lậu, kịp thời khắc phục triệt để tình trạng găm hàng, đội giá, làm rối loạn tình hình; nghiên cứu các giải pháp về thuế, phí đối với xăng dầu, nhiên liệu đầu vào, trong trường hợp giá dầu thế giới tăng cao kéo dài, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định cụ thể.

Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Công an, các lực lượng quản lý thị trường, UBND các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu, gian lận thương mại, gây mất ổn định thị trường, gây mất trật tự an toàn xã hội, mất ổn định chính trị - xã hội, đặc biệt là xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật.

Đại diện các tập đoàn dự cuộc họp. Ảnh: VGP.

Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Than - Khoáng sản rà soát, bảo đảm cân đối nguồn than, khí, nhiên liệu cho sản xuất điện trong các tháng tới, chủ động phương án ứng phó trong trường hợp nguồn cung nhiên liệu nhập khẩu bị gián đoạn.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục tăng cường trao đổi với các quốc gia đối tác nhằm đảm bảo nguồn cung nhiên liệu cho Việt Nam như than, khí, đặc biệt là dầu thô, xăng dầu thành phẩm và nhiên liệu hàng không.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Chính phủ ban hành Nghị quyết xử lý vấn đề có liên quan đến thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản phục vụ đảm bảo an ninh năng lượng.

Các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát tình hình giá lương thực, thực phẩm để quản lý, kiểm soát giá. Ngân hàng Nhà nước tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu, năng lượng về nguồn vốn để ứng phó với những lúc khó khăn, khủng hoảng.

Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu đưa các phụ gia vào để khai thác hiệu quả cao hơn các nguyên liệu, góp phần xanh hóa nguyên liệu, giảm sử dụng xăng dầu, các nguyên liệu hóa thạch.

Lưu ý tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo chính xác, khách quan, kịp thời, không gây hoang mang, dao động, nhất là đấu tranh với thông tin xuyên tạc, sai sự thật, Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch cùng với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính tổ chức họp báo 5 ngày/lần để thông tin các vấn đề liên quan tới báo giới và tới công chúng.

Thủ tướng nhất trí giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp về hỗ trợ vận tải xăng dầu, song phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho tàu và thủy thủ của Việt Nam, nghiêm cấm sử dụng tàu Việt Nam, quốc kỳ Việt Nam để chuyên chở, vận chuyển ở các nước khác, ảnh hưởng đến uy tín, đến danh dự của đất nước.

Cùng với đó, tiến hành quy hoạch, xây dựng các kho dự trữ chiến lược về năng lượng, xăng dầu phù hợp với tình hình theo kinh nghiệm quốc tế; tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung, nâng cao khả năng tự chủ năng lượng; thúc đẩy tiết kiệm năng lượng; tái cơ cấu sử dụng năng lượng theo hướng xanh hóa...

Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp tục chỉ đạo xử lý các vấn đề có liên quan của Tổ công tác, đưa ra các quyết định theo thẩm quyền, vượt quá thẩm quyền để báo cáo Thủ tướng xem xét, giải quyết.