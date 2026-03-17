Quy trình xử lý phiếu bầu sau khi kết thúc bầu cử

Tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra chiều 16/3, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn cho biết theo thống kê sơ bộ, số lượng cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 – 2031 đạt 99,69% và không phải bầu lại ở bất cứ đơn vị bầu cử nào trong cả nước.

Hiện nay, các địa phương đang tổng hợp, rà soát kỹ lưỡng để báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia. Dự kiến, ngày 22/3, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ họp để rà soát, sau đó sẽ công bố kết quả bầu cử.

Theo Bộ Nội vụ, cuộc bỏ phiếu bầu cử kết thúc hoàn toàn lúc 21 giờ ngày 15/3. Tổ bầu cử phải hoàn thành việc kiểm phiếu trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi kết thúc việc bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu.

Khoản 1 Điều 27 Thông tư số 21/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định, phiếu bầu hợp lệ là phiếu phải đáp ứng đủ 3 yêu cầu: phiếu do Tổ bầu cử phát ra và có dấu của Tổ bầu cử; phiếu bầu đủ số lượng đại biểu hoặc bầu ít hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử; phiếu không ghi thêm tên người ngoài danh sách những người ứng cử hoặc phiếu không có ghi thêm nội dung khác.

Đối với phiếu bầu được cho là không hợp lệ, Tổ bầu cử không được gạch xóa hoặc sửa các tên ghi trên phiếu.

Tổ trưởng Tổ bầu cử đưa ra để toàn Tổ bầu cử xem xét đối với các phiếu bầu được xác định là phiếu bầu không hợp lệ khi phiếu có ghi thêm nội dung khác hoặc bị đánh dấu trên phiếu bầu; phiếu gạch quá mờ không thể nhận biết rõ ràng; phiếu bị hư, hỏng dẫn đến không thể xác định chính xác việc bầu cho những người ứng cử có ghi tên trên phiếu bầu; các trường hợp khác do Tổ trưởng Tổ bầu cử đề xuất.

Việc xác định phiếu bầu hoặc không bầu được quy định tại khoản 4 Điều 27 Thông tư số 21/2025/TT-BNV.

Theo đó, trường hợp phiếu bầu gạch chéo, gạch xiên, gạch dọc hoặc gạch ngang nhưng gạch hết tất cả hàng chữ họ và tên của người ứng cử: thì được tính là phiếu không bầu cho ứng cử viên đó.

Trường hợp cử tri không gạch cả hàng chữ họ và tên (chỉ gạch họ hoặc gạch tên đệm hoặc tên) của người ứng cử hoặc chỉ khoanh tròn, gạch dưới, gạch trên hàng chữ họ và tên của người ứng cử thì phiếu đó vẫn được tính là phiếu bầu cho người ứng cử đó.

Trường hợp trong phiếu bầu cử mà người ứng cử vừa có tên khai sinh, vừa có tên thường gọi hoặc có chức vị, pháp danh, pháp hiệu theo tôn giáo, nếu cử tri chỉ gạch một dòng họ và tên khai sinh hoặc họ và tên thường gọi (chỉ gạch 1 dòng họ và tên khai sinh hoặc chức vị, pháp danh, pháp hiệu đối với chức sắc tôn giáo) thì phiếu đó được tính là phiếu không bầu cho người ứng cử đó.

Việc kiểm phiếu bầu cho từng người ứng cử chỉ thực hiện đối với những phiếu bầu hợp lệ. Tổ bầu cử kiểm phiếu theo từng loại phiếu bầu để làm căn cứ xác định số phiếu bầu cho từng người ứng cử.

Theo quy định tại Điều 29 Thông tư số 21/2025/TT-BNV, sau khi kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu, Tổ bầu cử tiến hành niêm phong phiếu bầu theo từng loại phiếu bầu đại biểu Quốc hội, phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp như: số phiếu bầu hợp lệ; số phiếu bầu không hợp lệ; số phiếu bầu không sử dụng đến, phiếu viết hỏng của cử tri.

Toàn bộ số phiếu đã được niêm phong ở trên phải được Tổ bầu cử cho vào hòm phiếu và làm thủ tục niêm phong hòm phiếu có chữ ký của Tổ trưởng, Thư ký Tổ bầu cử và bàn giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã để quản lý, lưu trữ theo quy định, việc bàn giao hòm phiếu phải có biên bản giao nhận.