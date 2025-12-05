Vì sao giá ô tô ở Mỹ không ngừng tăng?

Người tiêu dùng Mỹ có thể đối mặt với một cú sốc tăng giá xe ô tô nữa trong năm tới, sau khi giá của mặt hàng này đã tăng mạnh trong năm nay...

Theo hãng tin CNN, giá trung bình của ô tô mới ở Mỹ đã lần đầu tiên vượt qua mốc 50.000 USD vào tháng 9 năm nay, sau đó giảm trở lại trong tháng 10. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho biết giá xe hiện đang tăng trở lại ngưỡng 50.000 USD và có khả năng sẽ duy trì trên ngưỡng này.

Ông Ivan Drury, Giám đốc nghiên cứu chuyên sâu của trang web ô tô Edmunds và ông Erin Keating, trưởng phân tích của trang Cox Automotiv đều nói rằng giá xe mới bình quân ở Mỹ đang tiến gần trở lại mốc 50.000 USD.

“Giá xe còn tăng lên, ngay cả khi người tiêu dùng không muốn phải trả mức giá đó. Vấn đề là chi phí sản xuất xe tăng lên, và mức 50.000 USD không còn xa”, ông Drury nói.

Trong cả tháng 9 và tháng 10 năm nay, giá ôtô ở Mỹ đều ghi nhận mức tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xe tăng là một phần trong cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt của người Mỹ. Hôm thứ Tư tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố “thiết lập lại” tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu liên bang đối với xe cộ. Buổi lễ công bố diễn ra ở Nhà Trắng có sự tham dự của lãnh đạo các hãng sản xuất ô tô hàng đầu.

Ông Trump nói rằng việc rút lại các tiêu chuẩn khí thải mà chính quyền của Tổng thống Joe Biden đặt ra sẽ giúp làm giảm giá ô tô thông qua cắt giảm chi phí mà các hãng xe phải trả để đáp ứng các quy định nghiêm ngặt về khí thải.

“Ngày hôm nay, chính quyền của tôi sẽ có một hành động lịch sử để giảm chi phí cho người tiêu dùng Mỹ, bảo vệ việc làm trong ngành công nghiệp ô tô Mỹ và làm cho giá ô tô trở nên phải chăng hơn. Những chính sách khiến cho các hãng xe phải sử dụng các công nghệ đắt đỏ, làm chi phí gia tăng và đẩy giá xe lên sẽ bị rút lại”, ông Trump nói.

Ông chủ Nhà Trắng cũng tuyên bố rằng việc ông rút lại các chính sách sách này sẽ giúp tiết kiệm cho người tiêu dùng Mỹ 1.000 USD mỗi chiếc xe.

CEO của các hãng xe Ford và Stellantis đã ra tuyên bố từ trước sự kiện ở Nhà Trắng, ca ngợi động thái của ông Trump.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng việc rút lại các quy định khí thải nghiêm ngặt có thể không giúp ích nhiều trong việc giảm chi phí sản xuất ô tô ở Mỹ.

Các hãng xe đều phải lên kế hoạch trước hàng năm cho các mẫu xe và tính năng của xe, và nhiều người tiêu dùng muốn mua những mẫu xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu cao.

Ngoài ra, các hãng xe cũng phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải và tiêu thụ nhiên liệu nghiêm ngặt ở các quốc gia khác, thậm chí ngay tại một số bang của Mỹ. Dù phải đối mặt với thách thức pháp lý từ chính quyền ông Trump, nhiều bang Mỹ vẫn áp dụng quy định chặt chẽ về khí thải do bang California đi đầu.

Chưa kể, hành động mới nhất của ông Trump có thể sẽ không mang lại thêm lợi ích tài chính cho người mua xe ở Mỹ, bởi quy định nghiêm ngặt về khí thải có thể được coi là đã bị hủy bỏ từ tháng 7 năm nay, khi Mỹ dừng việc áp hình phạt tài chính đối với các hãng xe không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải.

CEO Mary Barra của hãng xe GM, người không tham dự sự kiện ở Nhà Trắng, nói rằng GM sẽ tiếp tục cải thiện hiệu quả sử dụng năng lược của xe ngay cả khi quy định chặt chẽ về khí thải được rút lại, và hãng sẽ tiếp tục đầu tư phát triển ô tô điện.

Ngoài ra, có những lý do khác có thể khiến giá xe ở Mỹ tiếp tục tăng trong năm tới.

Đa số người Mỹ mua xe theo hình thức trả góp, với 80% doanh số xe mới ở nước này là xe được mua trả góp - theo dữ liệu từ trang Experian. Gần 1/5 doanh số xe mới ở Mỹ hiện nay có mức trả góp hàng tháng từ 1.000 USD trở lên, do giá xe đã tăng 30% từ tháng 10/2019 đến nay và lãi suất cũng tăng mạnh.

Nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất, tiền lãi vay mua xe trả góp sẽ giảm, nhưng đồng thời các đại lý xe cũng có dư địa để tăng giá xe, khiến cho số tiền phải trả hàng tháng giữ nguyên hoặc thậm chí tăng.

Bên cạnh đó, tình hình tài chính của các hộ gia đình ở Mỹ đang có sự phân hóa ngày càng rõ rệt giữa những hộ thu nhập cao và những hộ thu nhập thấp. Xu hướng tăng điểm của thị trường chứng khoán, giá nhà tăng, tiền hoàn thuế từ chính sách giảm thuế của chính quyền ông Trump, và thu nhập tăng ở nhóm giàu khiến những hộ giàu càng giàu hơn. Do vậy, những mẫu xe đắt tiền sẽ được mua nhiều hơn, dẫn tới giá trung bình của mỗi chiếc xe mới được bán cũng tăng lên.

Và với quy định nghiêm ngặt hơn về khí thải được bãi bỏ, các hãng xe sẽ tự do hơn trong việc sản xuất và bán những mẫu xe lớn, có biên lợi nhuận cao hơn như pickup và SUV. Đây cũng là những mẫu xe đắt hơn và kéo giá trung bình của ô tô tăng lên.

Tuy nhiên, vẫn có một kịch bản mà giá xe ở Mỹ có thể giảm, nhưng đó lại là một kịch bản xấu. Đó là thị trường lao động tiếp tục suy yếu, nhiều người mất việc hơn và doanh số thị trường ô tô sụt giảm. Trong giai đoạn suy thoái hậu khủng hoảng tài chính 2008, hai hãng xe Mỹ là GM và Chrysler đã chứng kiến doanh số giảm “không phanh”, dẫn tới kết cục phá sản và phải nhờ tới sự cứu trợ của Chính phủ liên bang.