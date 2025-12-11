Việt Nam có Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa

Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị nhanh chóng tập trung nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế chính sách liên quan...

Ngày 10/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành lập Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, tài sản mã hóa (crypto assets) phát triển nhanh và từng bước trở thành một cấu phần của nền kinh tế số.

Trước yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý, bảo vệ nhà đầu tư và bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, việc thành lập Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa được đánh giá là bước đi kịp thời, phù hợp với xu thế và yêu cầu quản lý hiện nay.

Ngày 21/10/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 3552/QĐ-BTC về việc thành lập Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa, và tiếp đó là Quyết định số 3792/QĐ-BTC ngày 10/11/2025 về việc giao nhiệm vụ điều hành Ban.

Triển khai các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 979/QĐ-UBCK ngày 09/12/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban; đồng thời ban hành Quyết định số 977/QĐ-UBCK cùng ngày về việc điều động công chức đảm nhiệm nhiệm vụ tại đơn vị mới thành lập.

Ban Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chụp ảnh cùng Lãnh đạo Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa - Ảnh: TTTT

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương chúc mừng các cán bộ được phân công công tác tại Ban mới thành lập. Chủ tịch nhấn mạnh đây là một lĩnh vực mới, nhiều thách thức nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội để phát triển thị trường tài sản số tại Việt Nam.

Chủ tịch đề nghị Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa nhanh chóng tập trung nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế chính sách liên quan; tích cực học hỏi kinh nghiệm quốc tế; nâng cao năng lực giám sát, phân tích thị trường và thực hiện công tác tham mưu một cách trách nhiệm, minh bạch trong lựa chọn doanh nghiệp đủ tham gia giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bày tỏ kỳ vọng tập thể Ban sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam hoạt động ổn định, minh bạch và an toàn; đồng thời làm tốt vai trò tham mưu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính trong quản lý, điều hành thị trường.

Thay mặt Ban Lãnh đạo và các cán bộ được phân công nhiệm vụ, ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, kiêm giữ chức Trưởng ban Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa, bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Phó Chủ tịch cho biết Ban sẽ nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch tại Hội nghị và nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao. Ông mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sự phối hợp và hỗ trợ của các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, VNX, VSDC và các tổ chức liên quan để triển khai hiệu quả nhiệm vụ trong lĩnh vực mới này.