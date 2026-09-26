Thanh toán QR xuyên biên giới: điểm chạm mới của du lịch
MMinh Thư
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Từ sân bay, khách sạn, nhà hàng đến các điểm mua sắm, thanh toán QR xuyên biên giới đang mở rộng thêm những điểm chạm trong hành trình của du khách quốc tế. Khi người dùng có thể thanh toán bằng ứng dụng quen thuộc, các điểm bán trong nước có thêm cơ hội tiếp cận và giữ lại dòng chi tiêu từ thị trường khách quốc tế…
Thanh toán số, đặc biệt thanh toán QR xuyên biên giới,
đang dần trở thành một phần trong trải nghiệm du lịch thay vì chỉ là công cụ
hoàn tất giao dịch. Khi du khách có thể sử dụng phương thức thanh toán quen
thuộc tại sân bay, khách sạn, nhà hàng, điểm tham quan và cửa hàng bán lẻ, rào
cản giao dịch được thu hẹp, đồng thời mở thêm cơ hội để dòng chi tiêu của khách
quốc tế ở lại nền kinh tế trong nước.
THANH TOÁN TRỞ THÀNH MỘT PHẦN CỦA HÀNH TRÌNH DU
LỊCH
Theo ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc
gia Việt Nam, yêu cầu đặt ra hiện nay là chuyển mạnh du lịch từ tăng trưởng về
số lượng sang tăng trưởng về chất lượng và giá trị gia tăng, trong đó khoa học,
công nghệ và chuyển đổi số cần trở thành động lực tạo đột phá.
Theo số liệu thống
kê trong năm 2025, Việt Nam đón 21,17 triệu lượt khách quốc tế và khoảng
137 triệu lượt khách nội địa. Trong 8 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế
đạt khoảng 16 triệu lượt, trong đó khách châu Á khoảng 11,8 triệu lượt, chiếm
gần 70%. Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường lớn, với lần lượt
khoảng 3,5 triệu và 2,8 triệu lượt khách trong 8 tháng.
“Một chuyến đi có thể bao gồm giao dịch tại trung tâm thương mại, chợ truyền thống, phố đi bộ, cửa hàng đặc sản, làng nghề, điểm du lịch cộng đồng, cửa hàng trực tuyến và các nền tảng mạng xã hội. Hành trình mua sắm có thể bắt đầu trước chuyến đi, tiếp diễn trong thời gian lưu trú và kéo dài sau khi du khách trở về nước. Vì vậy, doanh nghiệp không chỉ bán một sản phẩm tại thời điểm khách đến mà ngày càng phải quản trị toàn bộ hành trình tiêu dùng”.
Dòng khách tăng kéo theo yêu cầu nâng chất lượng toàn bộ
hành trình, từ tìm kiếm thông tin, đặt vé, đặt phòng đến thanh toán, mua sắm và
chăm sóc sau chuyến đi. Thói quen tiêu dùng cũng chuyển dần sang mô hình đa
kênh, khi du khách có thể mua sắm trước, trong và cả sau chuyến đi.
Trong chuỗi trải nghiệm đó, thanh toán là một điểm chạm
có thể tác động trực tiếp đến quyết định chi tiêu. Du khách thường quan tâm đến sự thuận tiện,
mức độ phổ biến của phương thức thanh toán, tính minh bạch, an toàn và khả năng
được hỗ trợ khi xảy ra sự cố.
Theo ông
Thuỷ, nếu gặp khó khăn trong thanh toán, du khách có thể giảm mức
mua sắm hoặc chuyển sang một cơ sở kinh doanh khác. Do đó, thanh toán không chỉ
là khâu thu ngân mà có thể ảnh hưởng đến cả trải nghiệm và mức chi tiêu của
khách.
Đây cũng là hướng tiếp cận được Tenpay, Công ty thuộc
Tập đoàn Tencent (Trung Quốc), đặt trọng tâm trong quá trình hợp tác tại Việt
Nam.
Ông David Chong, Phó Giám đốc Vùng, Thị trường Đông Nam
Á, Công ty Tenpay, Tập đoàn Tencent (Trung Quốc) cho biết trong
mô hình truyền thống, một thương hiệu thanh toán muốn mở rộng sang thị trường
khác thường phải làm việc với từng đối tác riêng lẻ.
Theo đó, mỗi đối tác lại cần đầu tư
cho hệ thống, kết nối và các công đoạn chuẩn bị để có thể chấp nhận phương thức
thanh toán mới. Quá trình này vừa tốn thời gian, vừa làm tăng chi phí.
Ngược lại, VietQR Global cung cấp một chuẩn kết nối
chung, giúp giảm bớt những trở ngại này đối với cả đơn vị chấp nhận thanh toán
và các thương hiệu thanh toán quốc tế. Do đó, hợp tác triển
khai thanh toán qua VietQRGlobal giúp kết nối các phương thức thanh toán quen
thuộc của du khách quốc tế với hệ thống thanh toán tại Việt Nam, qua đó tạo
trải nghiệm liền mạch hơn.
Với khách Trung Quốc, việc có thể sử dụng WeChat Pay
hoặc Weixin Pay để quét mã VietQRGlobal tại Việt Nam giúp giảm nhu cầu đổi tiền
mặt hoặc sử dụng một phương thức thanh toán mới. Tuy nhiên, ông David Chong lưu
ý rằng có kết nối giữa các hệ thống chưa đồng nghĩa với việc mọi điểm bán đã
sẵn sàng chấp nhận thanh toán.
"Kết nối mới chỉ là điểm khởi đầu. Có kết nối giữa các hệ thống không đồng nghĩa với việc hệ thống đã sẵn sàng ở mọi điểm bán"
Ông David Chong(Phó Giám đốc Vùng, Thị trường Đông Nam Á, Công ty Tenpay, Tập đoàn Tencent (Trung Quốc)
Theo ông David Chong, cần ưu tiên mở rộng độ phủ tại
những nơi du khách tương tác nhiều như sân bay, cửa hàng miễn thuế, khách sạn,
điểm tham quan, trung tâm mua sắm, nhà hàng, giao thông và các dịch vụ du lịch.
Người bán phải biết cách nhận diện và xử lý giao dịch, còn người mua cần dễ
dàng nhận biết điểm chấp nhận phương thức thanh toán quen thuộc.
Rào cản ngôn ngữ cũng cần được tính đến, từ công cụ nhận
diện đến hướng dẫn sử dụng. Khi những điểm chạm này được phủ rộng và vận hành
thuận tiện, giá trị của thanh toán QR xuyên biên giới không chỉ nằm ở việc hoàn
tất giao dịch mà còn ở khả năng hỗ trợ doanh nghiệp tăng doanh thu từ du khách
quốc tế.
MỞ RỘNG THANH TOÁN, TĂNG DƯ ĐỊA CHI TIÊU
Theo ông Phạm Văn Thủy, thanh toán số có thể tác động
đến mức chi tiêu của du khách. Khi thanh toán nhanh, đơn giản và an toàn, khách
có thêm điều kiện mua sắm tại nhiều điểm hơn. Ngược lại, việc chỉ chấp nhận
tiền mặt có thể khiến một phần nhu cầu không chuyển thành giao dịch.
Điều này càng đáng chú ý khi Việt Nam hướng tới mô hình
du lịch có giá trị gia tăng cao. Chi tiêu của khách quốc tế không chỉ tập trung
vào lưu trú, ăn uống và vận chuyển mà còn mở rộng sang đặc sản vùng miền, hàng
thủ công mỹ nghệ, thời trang, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, giải trí đêm, golf,
du thuyền và các sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp.
Thực tế cho thấy chi tiêu qua kênh quét mã QR có xu hướng tăng sau khi các
kết nối song phương đi vào vận hành, một phần do du khách không còn phải đổi
tiền mặt hoặc mang theo ngoại tệ. Thanh toán số không tự tạo ra nhu cầu tiêu
dùng, nhưng có thể loại bỏ một rào cản để nhu cầu đó chuyển thành giao dịch.
Đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh, việc chấp nhận phương thức thanh toán
quen thuộc của khách quốc tế cũng mở thêm một kênh tiếp cận khách hàng. Một cửa
hàng đặc sản, nhà hàng, điểm bán tại làng nghề hay cơ sở dịch vụ trong khu kinh
tế đêm có thể tiếp nhận dòng chi tiêu từ khách nước ngoài mà không nhất thiết
phải đầu tư hệ thống thanh toán riêng cho từng thị trường.
Đây cũng là lý do ông David Chong cho rằng việc mở rộng
chấp nhận WeChat Pay thông qua VietQR Global không chỉ nhằm tạo thuận lợi cho
khách Trung Quốc mà còn có thể mở thêm một kênh tiếp cận khách hàng cho doanh
nghiệp Việt Nam.
Ở góc độ doanh nghiệp, thanh toán số còn giúp giảm chi
phí kiểm đếm, bảo quản và vận chuyển tiền mặt, hạn chế rủi ro thất thoát, gian
lận và rút ngắn thời gian đối soát. Trong khi phí thẻ quốc tế thường ở mức
khoảng 1-3,5% giá trị giao dịch, các giải pháp QR xuyên biên giới có mức phí
thấp hơn đáng kể, qua đó tạo thêm điều kiện để các điểm bán nhỏ phục vụ khách
quốc tế.
Quy mô thanh toán số trong nước đang tạo nền tảng cho quá trình này. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong quý I/2026, thanh toán không dùng tiền mặt đạt khoảng 15 tỷ giao dịch, với tổng giá trị khoảng 190 triệu tỷ đồng, tăng 34,28% về số lượng và 12,24% về giá trị so với cùng kỳ.
Không chỉ doanh nghiệp, cơ quan quản lý cũng có thể
hưởng lợi từ hệ sinh thái thanh toán số thông qua dữ liệu giao dịch được tổng
hợp và sử dụng phù hợp với quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Kết hợp dữ liệu
về lượng khách và mức chi tiêu có thể giúp đánh giá khách đang chi tiêu ở đâu,
vào nhóm sản phẩm nào và mức độ lan tỏa tới kinh tế địa phương.
Theo ông Thủy, một điểm đến có đông khách nhưng thời
gian lưu trú ngắn và mức chi tiêu thấp chưa phản ánh đầy đủ hiệu quả của tăng
trưởng du lịch. Vì vậy, thanh toán số có thể hỗ trợ các mục tiêu như kéo dài
thời gian lưu trú, thúc đẩy tiêu dùng ban đêm, tăng mua sắm sản phẩm địa phương
và mở rộng các dịch vụ có giá trị cao.
Để thúc đẩy quá trình này, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam
đề xuất xây dựng bản đồ thanh toán du lịch theo từng thị trường và điểm đến, mở
rộng thanh toán số tới doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh và các điểm kinh doanh địa phương; gắn thanh toán
với các chương trình kích thích mua sắm theo hành trình của du khách; thí điểm
mô hình điểm đến thanh toán liền mạch gắn với kinh tế đêm tại một số đô thị
lớn. Cùng với đó là yêu cầu bảo đảm
an toàn, minh bạch và khả năng xử lý khi giao dịch phát sinh lỗi.
Kết nối thanh toán xuyên biên giới đang tạo ra một lớp
hạ tầng mới cho hệ sinh thái du lịch và bán lẻ. Từ một mã QR tại điểm bán, kết
nối xuyên biên giới vì vậy có thể mở ra nhiều điểm chạm hơn trong hành trình
của du khách, từ thanh toán, mua sắm đến tiếp tục giao dịch sau chuyến đi. Tuy
nhiên, thanh toán thuận tiện chỉ là một điều kiện để chuyển hóa nhu cầu thành
giao dịch; chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm điểm đến mới quyết định
khả năng giữ chân khách và gia tăng chi tiêu.
Thanh toán QR đã trở thành phương thức quen thuộc tại nhiều điểm bán trong nước, tạo nền tảng để Việt Nam mở rộng mô hình này sang các giao dịch xuyên biên giới. Tuy nhiên, bài toán tiếp theo là mở rộng mạng lưới điểm chấp nhận, qua đó gia tăng giao dịch thực tế của du khách và người Việt Nam khi thanh toán ở nước ngoài…
Từ một phương thức thanh toán quen thuộc trong nước, mã QR đang được mở rộng ra các giao dịch xuyên biên giới, giúp khách quốc tế sử dụng ứng dụng thanh toán quen thuộc để chi tiêu tại Việt Nam. Cùng với chi phí chấp nhận thanh toán thấp hơn thẻ quốc tế, phương thức này đang mở thêm dư địa để doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận và phục vụ khách hàng quốc tế...
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