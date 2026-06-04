“Việt Nam là thị trường trọng điểm trong chiến lược phát triển của Cummins DKSH”

Theo trao đổi với VnEconomy, ông Marco John Gouveia, Giám đốc điều hành của liên doanh Cummins DKSH khu vực Đông Nam Á - một liên doanh giữa Cummins và DKSH, đã cho biết tầm nhìn, chiến lược tăng trưởng, những đổi mới công nghệ của công ty, cũng như những thách thức và cơ hội tại thị trường Đông Nam Á.

Tại Việt Nam, liên doanh hoạt động với pháp nhân Công ty TNHH Cummins DKSH (Việt Nam), là nhà phân phối được ủy quyền duy nhất của Cummins tại thị trường Việt Nam.

Ông vui lòng cho biết tầm nhìn của liên doanh Cummins DKSH tại Đông Nam Á, đặc biệt là thị trường Việt Nam?

Tầm nhìn của chúng tôi là xây dựng liên doanh Cummins DKSH trở thành đối tác giải pháp năng lượng đáng tin cậy hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á, với Việt Nam là một thị trường trọng điểm. Với các sản phẩm động cơ và hệ thống nguồn hiệu suất cao, chúng tôi mong muốn mang đến sự vận hành liên tục và sự an tâm bền vững cho doanh nghiệp.

Việt Nam là một trong những thị trường năng động và tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực. Sự mở rộng liên tục của các nhà máy sản xuất, cơ sở hạ tầng và trung tâm dữ liệu đang thúc đẩy nhu cầu ngày càng cao đối với các giải pháp động cơ, phát điện cùng dịch vụ hậu mãi đạt chuẩn quốc tế.

Bằng sự kết hợp giữa năng lực công nghệ của Cummins với năng lực phát triển thị trường của DKSH, chúng tôi không chỉ cung cấp sản phẩm chất lượng cao mà còn mang đến các giải pháp toàn diện, bao gồm đội ngũ luôn sẵn sàng tư vấn và phản hồi nhanh chóng, khả năng cung ứng phụ tùng sẵn có và các giải pháp kỹ thuật được thiết kế phù hợp với thực tế phát triển tại Việt Nam.

Khi Việt Nam đang tăng tốc quá trình chuyển đổi số và công nghiệp, mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng: trở thành đối tác được khách hàng tin tưởng lựa chọn mỗi khi yêu cầu về vận hành liên tục ở mức cao nhất.

Chiến lược phát triển trọng tâm của ông cho thị trường Việt Nam vào năm 2026 và các năm tới là gì?

Chiến lược tăng trưởng của chúng tôi tại Việt Nam được xây dựng trên ba trụ cột chính:

Củng cố vị thế dẫn đầu trong mảng nguồn điện dự phòng cho trung tâm dữ liệu

Việt Nam đang nhanh chóng trở thành một điểm đến chiến lược cho các dịch vụ điện toán đám mây và hạ tầng số trong khu vực. Nhu cầu về các hệ thống nguồn điện dự phòng có độ sẵn sàng cao tiếp tục gia tăng khi các tổ chức đẩy mạnh đầu tư vào dịch vụ số, năng lực AI và các môi trường điện toán mật độ cao.

Chúng tôi đang mở rộng năng lực kỹ thuật và dịch vụ để các đơn vị vận hành, từ nhóm hyperscale (trung tâm dữ liệu quy mô lớn, có khả năng mở rộng), các nhà cung cấp colocation (đơn vị cho thuê không gian, tủ rack, điện năng và hạ tầng làm mát tại trung tâm dữ liệu) đến khách hàng doanh nghiệp, có thể hoàn toàn yên tâm duy trì hoạt động liên tục.

Mở rộng mảng động cơ OEM

Chúng tôi đang tăng cường hợp tác với các nhà sản xuất trong nước ở các lĩnh vực xây dựng, công nghiệp, hàng hải và nông nghiệp. Việt Nam có nền tảng năng lực sản xuất cao, mở ra nhiều cơ hội để chúng tôi hợp tác với các đối tác OEM bằng các sản phẩm động cơ tin cậy, tiết kiệm nhiên liệu cùng năng lực hỗ trợ kỹ thuật xuyên suốt quá trình vận hành.

Mở rộng độ phủ dịch vụ hậu mãi

Với chúng tôi, tăng trưởng đồng nghĩa với việc đến gần khách hàng hơn. Vì vậy, chúng tôi không ngừng đầu tư vào năng lực dịch vụ và chuyên môn kỹ thuật, mở rộng đội ngũ kỹ thuật viên lưu động, bảo đảm nguồn phụ tùng luôn sẵn có, đồng thời ứng dụng các công cụ số để nâng cao hiệu quả hỗ trợ. Những nỗ lực này giúp rút ngắn thời gian phản hồi, nâng cao độ tin cậy và bảo đảm hiệu suất vận hành lâu dài cho thiết bị trong suốt vòng đời sử dụng.

Liên doanh đang tận dụng sự đổi mới và công nghệ như thế nào để duy trì năng lực cạnh tranh tại Việt Nam?

Với chúng tôi, đổi mới không chỉ dừng lại ở sản phẩm mà còn nằm ở việc nâng cao toàn bộ trải nghiệm của khách hàng.

Chúng tôi đang ứng dụng các giải pháp số hóa nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ, từ chẩn đoán từ xa đến các phân tích bảo trì dự đoán. Những năng lực này giúp khách hàng giảm thời gian ngừng máy, kéo dài tuổi thọ thiết bị và chủ động hơn trong việc lập kế hoạch vận hành.

Ở cấp độ sản phẩm, chúng tôi mang những công nghệ mới nhất của Cummins đến Việt Nam, từ các hệ thống điều khiển tiên tiến đến các nền tảng động cơ hiệu suất cao hơn. Việc hoạt động dưới mô hình liên doanh cho phép chúng tôi nhanh chóng đưa các đổi mới toàn cầu vào thị trường nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu trong nước.

Bên cạnh đó, với việc kết hợp năng lực R&D của Cummins với sự am hiểu sâu sắc về môi trường vận hành tại Việt Nam của DKSH, chúng tôi có thể cung cấp những giải pháp công nghệ tiên tiến, đồng thời được tối ưu để vận hành hiệu quả trong điều kiện thực tế của thị trường Việt Nam.

Ông dự báo những thách thức nào tại Việt Nam và kế hoạch ứng phó ra sao?

Việt Nam đang tăng trưởng nhanh, mở ra cơ hội lớn nhưng cũng đi kèm không ít thách thức. Một trong những thách thức chính là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường.

Chúng tôi tạo sự khác biệt bằng cách tập trung vào giá trị dài hạn, bao gồm độ tin cậy của sản phẩm chất lượng cao từ Cummins, năng lực dịch vụ đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình vận hành và tối ưu tổng chi phí sở hữu cho khách hàng.

Bên cạnh đó, các yêu cầu về quy định và môi trường cũng đang liên tục thay đổi. Các công nghệ hiện tại và sắp ra mắt của chúng tôi đều được phát triển với định hướng sẵn sàng đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe khi được áp dụng.

Áp lực từ chuỗi cung ứng vẫn là yếu tố cần được quản trị chặt chẽ. Vì vậy, chúng tôi đang củng cố các trung tâm tồn kho trong khu vực và tinh gọn hoạt động phân phối nhằm giảm thiểu gián đoạn.

Ngoài ra, tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực kỹ thuật tay nghề cao cũng là thách thức chung của thị trường. Chúng tôi tiếp tục đầu tư mạnh vào các chương trình đào tạo cho kỹ thuật viên, kỹ sư và đội ngũ dịch vụ để xây dựng năng lực bền vững tại địa phương.

Thông qua những nỗ lực này, chúng tôi hướng tới việc bảo đảm khách hàng tại Việt Nam luôn nhận được sự tin cậy nhất quán từ một đối tác mà họ có thể an tâm đồng hành lâu dài.

Ông muốn gửi gắm thông điệp gì tới khách hàng và đối tác tại Việt Nam?

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các khách hàng và đối tác tại Việt Nam vì sự tin tưởng và hợp tác trong suốt thời gian qua.

Việt Nam là một thị trường trọng điểm của chúng tôi, và chúng tôi cam kết tiếp tục mang đến các giải pháp động cơ và nguồn điện chất lượng cao, đáng tin cậy; cung cấp dịch vụ hậu mãi nhanh chóng, nhất quán và chuyên nghiệp; đồng thời đầu tư vào đội ngũ nhân sự và hệ thống trang thiết bị, công cụ kỹ thuật hiện đại.

Trong thời gian tới, khách hàng và đối tác có thể kỳ vọng vào một mối quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ hơn với chúng tôi, cùng năng lực phản hồi nhanh hơn, chuyên môn sâu hơn và cam kết vững chắc trong việc bảo đảm hoạt động của khách hàng luôn vận hành ổn định.

Chúng tôi mong muốn tiếp tục đồng hành và phát triển cùng Việt Nam trên hành trình trở thành trung tâm khu vực về trung tâm dữ liệu, sản xuất tiên tiến và đổi mới sáng tạo.