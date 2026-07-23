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[Phóng sự ảnh]: Thúc đẩy hợp tác trao đổi quốc tế tín chỉ carbon

V Việt Dũng - Đỗ Phong

Chiều ngày 23/7/2026, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Chương trình Đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP), Văn phòng dịch vụ dự án Liên Hợp Quốc (UNOPS) và Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam tổ chức tọa đàm “Thúc đẩy hợp tác trao đổi quốc tế tín chỉ carbon hướng tới thực hiện cam kết giảm phát thải của quốc gia và doanh nghiệp”...

Tọa đàm “Thúc đẩy hợp tác trao đổi quốc tế tín chỉ carbon hướng tới thực hiện cam kết giảm phát thải của quốc gia và doanh nghiệp”. Ảnh: Việt Dũng
Tọa đàm “Thúc đẩy hợp tác trao đổi quốc tế tín chỉ carbon hướng tới thực hiện cam kết giảm phát thải của quốc gia và doanh nghiệp”. Ảnh: Việt Dũng

Tọa đàm được tổ chức nhằm lan tỏa nội dung Nghị định 112/2026/NĐ-CP về trao đổi quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon đến cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và các bên liên quan, đồng thời tạo diễn đàn để các bên cùng thảo luận về cơ hội, thách thức và bước đi tiếp theo trong việc tham gia thị trường carbon quốc tế. 

Sự kiện thu hút sự tham dự của lãnh đạo Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các nhà quản lý, chuyên gia trong và ngoài nước lĩnh vực biến đổi khí hậu, thị trường carbon và các doanh nghiệp có các dự án tín chỉ carbon…

Việt Nam xác định mục tiêu chính của thị trường carbon là hỗ trợ giảm phát thải khí nhà kính và thực hiện các mục tiêu theo Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Thị trường carbon cũng giúp giảm phát thải với chi phí hiệu quả nhất, tạo nền kinh tế carbon thấp có khả năng thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu.

Tại Điều 139 Luật Bảo vệ Môi trường đã quy định tổ chức, phát triển thị trường carbon trong nước và tham gia thị trường carbon thế giới; trong đó có các hoạt động trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon thu được từ cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon trong nước và quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động này, ngày 01/4/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 112/2026/NĐ-CP về chuyển giao quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon, chính thức có hiệu lực từ ngày 19/5/2026. Đây là khung pháp lý chuyên biệt đầu tiên của Việt Nam cho việc triển khai Điều 6 của Thỏa thuận Paris, được xây dựng trên nền tảng của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 06/2022/NĐ-CP và Nghị định số 119/2025/NĐ-CP.

Ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu cho biết ngày 1/4/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 112/2026/NĐ-CP về trao đổi quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon. Nghị định ra đời tạo hành lang pháp lý cho trao đổi, chuyển giao kết quả giảm phát thải giữa Việt Nam và các đối tác nước ngoài thông qua các cơ chế hợp tác trao đổi kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon trong và ngoài khuôn khổ Thỏa thuận Paris, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của Việt Nam và hỗ trợ thu hút đầu tư, công nghệ tiên tiến phát thải thấp. Ảnh: Việt Dũng
Ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu cho biết ngày 1/4/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 112/2026/NĐ-CP về trao đổi quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon. Nghị định ra đời tạo hành lang pháp lý cho trao đổi, chuyển giao kết quả giảm phát thải giữa Việt Nam và các đối tác nước ngoài thông qua các cơ chế hợp tác trao đổi kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon trong và ngoài khuôn khổ Thỏa thuận Paris, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của Việt Nam và hỗ trợ thu hút đầu tư, công nghệ tiên tiến phát thải thấp. Ảnh: Việt Dũng
TS. Chử Văn Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (Thứ 3 từ phải sang); GS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam (Thứ 2 từ phải sang) cùng các đại biểu, chuyên gia dự tọa đàm. Ảnh: Việt Dũng
TS. Chử Văn Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (Thứ 3 từ phải sang); GS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam (Thứ 2 từ phải sang) cùng các đại biểu, chuyên gia dự tọa đàm. Ảnh: Việt Dũng
Ông John Robert Cotton, Phó Giám đốc Chương trình Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Đông Nam Á (ETP) thuộc Văn phòng Dịch vụ Dự án Liên hợp quốc (UNOPS) đánh giá trong bối cảnh các quốc gia đang tăng tốc thực hiện cam kết khí hậu, Điều 6 của Thỏa thuận Paris đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy hợp tác quốc tế về giảm phát thải. Ảnh: Việt Dũng
Ông John Robert Cotton, Phó Giám đốc Chương trình Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Đông Nam Á (ETP) thuộc Văn phòng Dịch vụ Dự án Liên hợp quốc (UNOPS) đánh giá trong bối cảnh các quốc gia đang tăng tốc thực hiện cam kết khí hậu, Điều 6 của Thỏa thuận Paris đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy hợp tác quốc tế về giảm phát thải. Ảnh: Việt Dũng
Toàn cảnh tọa đàm. Ảnh: Việt Dũng
                                                                                   Toàn cảnh tọa đàm. Ảnh: Việt Dũng
Ông Nguyễn Thành Công, Phó Phòng Thị trường carbon, Cục Biến đổi khí hậu cập nhật quy định về trao đổi quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải. Ảnh: Việt Dũng
Ông Nguyễn Thành Công, Phó Phòng Thị trường carbon, Cục Biến đổi khí hậu cập nhật quy định về trao đổi quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải. Ảnh: Việt Dũng
Trong phiên thảo luận về cơ hội kết nối với thị trường quốc tế, các diễn giả chia sẻ các quy định quốc tế; xu hướng thị trường; kỳ vọng của nhà tài trợ/bên mua; yêu cầu về chất lượng đối với kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được chuyển giao quốc tế (ITMO) của Việt Nam; các yếu tố cần lưu ý khi tham gia thị trường carbon quốc tế. Ảnh: Việt Dũng
Trong phiên thảo luận về cơ hội kết nối với thị trường quốc tế, các diễn giả chia sẻ các quy định quốc tế; xu hướng thị trường; kỳ vọng của nhà tài trợ/bên mua; yêu cầu về chất lượng đối với kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được chuyển giao quốc tế (ITMO) của Việt Nam; các yếu tố cần lưu ý khi tham gia thị trường carbon quốc tế. Ảnh: Việt Dũng
Các chuyên gia quốc tế trao đổi, chia sẻ, thảo luận qua nền tảng trực tuyến. Ảnh: Việt Dũng
Các chuyên gia quốc tế trao đổi, chia sẻ, thảo luận qua nền tảng trực tuyến. Ảnh: Việt Dũng
Trong phiên thảo luận về sự sẵn sàng của doanh nghiệp Việt Nam, các diễn giả chia sẻ về cơ hội, rào cản, mức độ sẵn sàng tham gia thị trường của doanh nghiệp, các bước chuẩn bị ưu tiên. Ảnh: Việt Dũng
Trong phiên thảo luận về sự sẵn sàng của doanh nghiệp Việt Nam, các diễn giả chia sẻ về cơ hội, rào cản, mức độ sẵn sàng tham gia thị trường của doanh nghiệp, các bước chuẩn bị ưu tiên. Ảnh: Việt Dũng
Các đại biểu trao đổi bên lề tọa đàm
Các đại biểu trao đổi bên lề tọa đàm
Phát biểu bế mạc tọa đàm, GS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học và Kinh tế Việt Nam nhấn mạnh: "Giá trị lớn nhất của tọa đàm là đã tạo ra một diễn đàn đối thoại cởi mở giữa cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức quốc tế, các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp. Những trao đổi thẳng thắn, đa chiều giúp nhìn nhận rõ hơn cả cơ hội lẫn thách thức trong quá trình hình thành và kết nối thị trường carbon của Việt Nam với thị trường quốc tế..."
Phát biểu bế mạc tọa đàm, GS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học và Kinh tế Việt Nam nhấn mạnh: "Giá trị lớn nhất của tọa đàm là đã tạo ra một diễn đàn đối thoại cởi mở giữa cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức quốc tế, các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp. Những trao đổi thẳng thắn, đa chiều giúp nhìn nhận rõ hơn cả cơ hội lẫn thách thức trong quá trình hình thành và kết nối thị trường carbon của Việt Nam với thị trường quốc tế..."
Các đại biểu dự tọa đàm chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Việt Dũng
Các đại biểu dự tọa đàm chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Việt Dũng

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Thúc đẩy hợp tác trao đổi quốc tế tín chỉ carbon

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