Trang chủ Bất động sản

Bộ Xây dựng nâng cấp hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản

Hoàng Bách

12/08/2025, 10:58

Bộ Xây dựng vừa có Quyết định số 1253/QĐ-BXD ban hành Kế hoạch triển khai nâng cấp Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản…

Theo Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản Việt Nam nhiều năm qua vẫn đối diện tình trạng thông tin phân tán, thiếu đồng bộ. Dữ liệu về giá nhà, nguồn cung, giao dịch, quy hoạch… thường nằm rải rác ở các địa phương, khó khai thác hoặc chưa được cập nhật kịp thời. Điều này không chỉ gây khó cho cơ quan quản lý mà còn khiến nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân gặp rủi ro khi ra quyết định.

Đặc biệt, trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, việc nâng cấp Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trở thành yêu cầu cấp thiết. Đây không chỉ là câu chuyện kỹ thuật, mà là bước đi quan trọng để thị trường bất động sản vận hành một cách minh bạch và bền vững hơn.

Vì vậy, theo kế hoạch, Bộ Xây dựng đã đặt ra các mục tiêu lớn, bao gồm: hoàn thiện, nâng cấp Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản thành nền tảng số thống nhất, đồng bộ, kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, ra quyết định chính sách, cung cấp dịch vụ công và công khai minh bạch thông tin cho người dân, doanh nghiệp.

Đảm bảo 100% dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được cập nhật “đúng, đủ, sạch, sống”, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin, sẵn sàng tích hợp, khai thác trên môi trường số.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến để hỗ trợ dự báo, phân tích xu hướng thị trường bất động sản, thực hiện theo đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu của các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và Bộ Xây dựng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Để đạt hiệu quả, công tác triển khai nâng cấp Hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản được chia thành 2 giai đoạn. 

Cụ thể, giai đoạn năm 2025 là giai đoạn rà soát các quy định pháp luật tại Nghị định số 94/2024/NĐ-CP và xây dựng cơ sở dữ liệu theo kế hoạch, đảm bảo phân loại, đánh giá hiện trạng, mức độ sẵn sàng và khả năng tích hợp, chia sẻ hiện nay.

Các nhiệm vụ gồm khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; rà soát các quy định pháp luật tại Nghị định số 94/2024/NĐ CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; thống nhất chỉ tiêu thông tin, tài liệu kỹ thuật đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ; nâng cấp, hoàn thiện hệ thống; kiểm thử, đánh giá an toàn thông tin.

Ngoài ra, việc đào tạo, tập huấn sử dụng hệ thống và tạo lập dữ liệu, đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ sẽ bắt đầu diễn ra vào đầu tháng 11/2025 và hoàn thiện giữa tháng 11/2025. Vào ngày 30/11/2025 sẽ hoàn thiện đồng bộ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Giai đoạn năm 2026, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục hoàn thiện, triển khai nâng cao chất lượng phục vụ công tác quản lý của Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Qua đó, thực hiện các nhiệm vụ đánh giá, rà soát, sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản thị đáp ứng yêu cầu quản lý.

Đồng thời, nâng cấp, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các chỉ tiêu hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước phù hợp với tình hình thực tiễn. Vào thời điểm từ ngày 30/6/2026 đến 30/11/2026 sẽ hoàn thiện hệ thống thông tin theo các chỉ tiêu được bổ sung, cập nhật.

