Việt Nam và Bhutan: Hợp tác Đối tác Chiến lược hướng tới tương lai bền vững

Mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Bhutan ngày càng được khẳng định qua chuyến thăm của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu đến Việt Nam..

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu đến Việt Nam từ ngày 18 đến 22 tháng 8 năm 2025 không chỉ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ song phương mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau.

Trong chuyến thăm, Quốc vương Bhutan đã tham dự lễ đón chính thức và có các cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Những cuộc gặp gỡ này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi ý kiến và thảo luận về các vấn đề quan trọng trong quan hệ hai nước. Quốc vương Bhutan cũng đã bày tỏ sự ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đồng thời ca ngợi tinh thần sáng tạo và kiên cường của người dân Việt Nam.

Hai bên đã thống nhất sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ chính trị gần gũi, tăng cường các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và trao đổi đoàn các cấp giữa các bộ, ngành, cơ quan. Điều này cho thấy sự quyết tâm của cả hai quốc gia trong việc xây dựng một mối quan hệ đối tác chiến lược bền vững.

Hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và tôn giáo cũng được nhấn mạnh, với cam kết tăng cường giao lưu văn hóa và hợp tác tôn giáo thông qua các chương trình tâm linh, nghỉ dưỡng và giảng dạy thiền định.

Một trong những điểm nổi bật trong chuyến thăm là việc hai bên đã ký kết các văn kiện quan trọng, bao gồm Bản ghi nhớ về Khung hợp tác giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Bhutan, cùng với Bản ghi nhớ giữa Cục Hàng không, Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Giao thông và Hạ tầng Bhutan. Những văn kiện này không chỉ thể hiện sự cam kết của hai bên trong việc thúc đẩy hợp tác mà còn mở ra nhiều cơ hội đầu tư và phát triển kinh tế.

Việt Nam bày tỏ sự quan tâm đến sáng kiến chiến lược Thành phố Chánh niệm Gelephu của Bhutan, với mục tiêu trở thành mô hình tiên phong toàn cầu về phát triển đô thị dựa trên giá trị và tính tái sinh. Sự kết hợp giữa các giá trị truyền thống của Bhutan và di sản tinh thần Phật giáo với các khuôn khổ pháp lý được quốc tế công nhận sẽ tạo ra một mô hình phát triển bền vững, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Trong lĩnh vực kinh tế, hai bên đã nhất trí khởi động đàm phán về Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần và Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa hai nước. Bhutan đã đánh giá cao khoản đầu tư trực tiếp từ Việt Nam vào Bhutan và hoan nghênh các khoản đầu tư mới vào dự án Thành phố Chánh niệm Gelephu.

Ngoài ra, việc tăng cường kết nối và thúc đẩy giao lưu nhân dân cũng được nhấn mạnh. Lãnh đạo hai nước đã hoan nghênh và đề nghị sớm hoàn tất quá trình đàm phán Hiệp định Dịch vụ Hàng không giữa hai bên. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển và giao lưu giữa người dân hai nước, từ đó thúc đẩy sự hiểu biết và gắn kết giữa hai nền văn hóa.

Việt Nam và Bhutan, hai quốc gia có nền văn hóa và lịch sử phong phú, đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 2002.

Việt Nam và Bhutan cũng đã cam kết chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn và công nghệ trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng tái tạo, nông nghiệp hữu cơ, giải pháp phát triển xanh, công nghệ thông tin, khoa học - công nghệ, sản xuất và du lịch sinh thái. Hai bên sẽ triển khai các dự án chung, nghiên cứu bổ sung chuỗi giá trị và tạo thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường đối với sản phẩm, dịch vụ của mỗi bên.

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức, việc phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là những vấn đề cấp bách mà cả hai quốc gia đều quan tâm. Lãnh đạo của Việt Nam và Bhutan tái khẳng định cam kết về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề và hợp tác giáo dục.

Chuyến thăm của Quốc vương Bhutan không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Bhutan mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai. Sự gắn kết giữa hai quốc gia sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho người dân mà còn góp phần vào sự phát triển chung của khu vực và thế giới.

Với những cam kết mạnh mẽ và quyết tâm từ cả hai bên, mối quan hệ Việt Nam - Bhutan hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững và mang lại nhiều thành công trong tương lai.