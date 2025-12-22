Còn nhiều “khoảng trống” pháp luật trong lĩnh vực kiểm định, kiểm nghiệm sản phẩm

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 22/12/2025
Đỗ Mến
22/12/2025, 15:06
Trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chỉ ra nhiều "khoảng trống" pháp luật trong lĩnh vực kiểm định, kiểm nghiệm sản phẩm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố với 100 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan.
Trong đó, bị can Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành Công ty TSL; sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố về tội Giả mạo trong công tác và Đưa hối lộ.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2020 - tháng 5/2025, bị can Đoàn Hữu Lượng đã giao cấp dưới làm giả 118.046 phiếu kết quả thử nghiệm cho 12.995 doanh nghiệp, cá nhân; thu lời bất chính hơn 117 tỷ đồng.
Đến tháng 2/2023, bị can Hồ Thị Thanh Phương thành lập Công ty Avatek; chỉ đạo cấp dưới làm giả 102.591 Phiếu kết quả thử nghiệm cho 11.556 doanh nghiệp, cá nhân; thu lợi hơn 83 tỷ đồng.
Các phiếu kết quả thử nghiệm giả này được các doanh nghiệp, cá nhân sử dụng để lập hồ sơ tự công bố/đăng ký công bố sản phẩm, công bố hợp quy, công bố chất lượng sản phẩm, kiểm tra hậu kiểm quá trình sản xuất hoặc phục vụ thanh kiểm tra, đấu thầu và xuất nhập khẩu hàng hoá.
Các phiếu kết quả thử nghiệm bao gồm các mặt hàng thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thủy sản, môi trường, dược phẩm…
Quá trình điều tra vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định có những sơ hở, thiếu sót trong hệ thống văn bản pháp luật và công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý mẫu kiểm nghiệm, thử nghiệm dẫn đến việc tội phạm lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội.
THIẾU QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KIỂM SOÁT ĐẦU VÀO VÀ CÁC TIÊU CHUẨN ISO
Theo cơ quan điều tra, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, điều chỉnh các quy định về thủ tục an toàn thực phẩm nhưng không quy chuẩn hóa bắt buộc một mẫu biểu mã hóa chung cho mọi kiểm nghiệm, tạo khoảng trống giữa chuẩn hành nghề và thực tế vận hành.
“Điểm chung trong hầu hết hồ sơ kiểm nghiệm giả là không có biên bản tiếp nhận mẫu, không mã hóa mẫu và không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh mẫu đã được gửi vào phòng thử nghiệm… Nền tảng kiểm soát đầu vào – yếu tố cốt lõi của kiểm nghiệm gần như bị bỏ trống”, kết luận điều tra nêu rõ thực trạng.
Cơ quan điều tra cũng nhấn mạnh hiện nay nhiều văn bản chuyên ngành như: Nghị định 15/2018/NĐ-CP (về an toàn thực phẩm), Thông tư 11/2020/TT-BYT (về kiểm nghiệm thuốc) ... đều có quy định về kiểm nghiệm, nhưng không có mẫu biểu và quy trình thống nhất về tiếp nhận - mã hóa - lưu mẫu. Điều này dẫn tới thực tế, nhân viên kiểm nghiệm chỉ cần tự tạo số mẫu, tự lập phiếu kết quả mà không có sự kiểm chứng từ hệ thống.
Mặt khác, khoảng trống pháp lý khác là theo quy định hiện hành, không có văn bản nào bắt buộc các phòng thử nghiệm trong lĩnh vực thực phẩm, dược phẩm, môi trường… phải đạt ISO.
“Do không có ISO, các quy trình như niêm phong mẫu, nhật ký thiết bị, phân quyền ký phiếu ... đều bị buông lỏng. Việc không bắt buộc ISO là một lỗ hổng pháp lý khiến chuẩn mực nghề nghiệp không được đảm bảo, dẫn tới việc nội bộ tự ý điều chỉnh hoặc lập phiếu khống, phiếu giả rất dễ dàng mà không bị phát hiện”, kết luận điều tra nêu rõ.
Cơ quan điều tra cũng đánh giá quy định pháp luật về điều kiện cấp phép, cấp chứng nhận kiểm định, kiểm nghiệm chưa cụ thể, còn để ngỏ cho sự tùy nghi của cán bộ tham mưu, phê duyệt. Nhiều tiêu chí còn mang tính định tính như “đủ năng lực nhân sự”, “có trang thiết bị phù hợp”…; nhiều khái niệm chưa được lượng hóa bằng tiêu chí cụ thể.
Mặt khác, cơ quan điều tra cũng chỉ ra những bất cập trong cơ chế hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước tạo ra khoảng trống khiến các hành vi phạm tội có điều kiện phát sinh, tồn tại, kéo dài trong nhiều năm.
Đó là cơ chế phân cấp, phân quyền trong thẩm định, cấp phiếu kết quả thử nghiệm còn chưa rõ ràng. Điều này dẫn đến mỗi cơ quan, đơn vị áp dụng tiêu chuẩn và quy trình kiểm tra khác nhau.
Ngoài ra, quy trình tiếp nhận – xử lý – lưu trữ hồ sơ kiểm nghiệm tại một số đơn vị vẫn được thực hiện bằng phương pháp bán thủ công, không áp dụng hệ thống số hóa đồng bộ. Mặt khác, thiếu sự liên thông giữa các cơ quan quản lý chuyên ngành dẫn đến hạn chế trong giám sát.
“Một số trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ tại một cơ quan nhưng việc xác minh năng lực lại dựa trên thông tin cung cấp trực tiếp từ doanh nghiệp, không qua đối chiếu độc lập. Đây là kẽ hở khiến một số doanh nghiệp cấu kết với cán bộ có thẩm quyền để “hợp pháp hóa” năng lực không có thật và dễ dàng được cấp phép hoạt động”, kết luận điều tra nêu rõ.
Cũng theo kết luận điều tra, điểm đáng chú ý là hành vi đưa hối lộ gắn với lĩnh vực cấp phép kiểm nghiệm không chỉ diễn ra trong từng vụ việc riêng lẻ mà có dấu hiệu trở thành một dạng “dịch vụ ngầm”, tồn tại dai dẳng do sự thiếu minh bạch trong quy trình thẩm định, cấp phép và kiểm tra sau cấp phép.
Điều này tạo ra môi trường thuận lợi để các đối tượng lợi dụng, hình thành “lợi ích nhóm”, đe dọa tính khách quan, công bằng trong quản lý nhà nước.
Từ những bất cập trên, cơ quan điều tra kiến nghị cần rà soát toàn diện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường kiểm tra đột xuất theo cơ chế “hậu kiểm chủ động”; xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quốc gia về kiểm nghiệm; tăng trách nhiệm của người đứng đầu trong lĩnh vực cấp phép, quy định rõ chế tài khi để xảy ra tham nhũng…
09:55, 17/12/2025
Nhiều bị cáo được giảm nhẹ hình phạt gồm: Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ) được giảm án từ 14 năm tù còn 11 năm 6 tháng tù; Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) từ 12 năm tù được giảm án còn 8 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ...
Trong hành trình giảm nghèo bền vững, bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo nhất quán của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và tổ chức xã hội, thì chính tinh thần tự lực, ý chí vươn lên của người dân được xác định là yếu tố mang tính quyết định và bền vững nhất. Thực tiễn tại tỉnh miền núi, biên giới Lạng Sơn đã minh chứng sinh động cho nhận định đó...
Trung tâm chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cấp đầy đủ tài khoản cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính Công. Các sở, ban, ngành khẩn trương cấp tài khoản trên các phần mềm chuyên ngành, bảo đảm tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo...
Bộ Y tế đề nghị các địa phương khẩn trương xây dựng Đề án sắp xếp các trạm y tế cấp xã thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/12/2025...
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 325/2025/NĐ-CP quy định về lao động, việc làm và an sinh xã hội trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Trong đó, xác định thời hạn của giấy phép lao động tối đa với lao động nước ngoài là 10 năm...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: