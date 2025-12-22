Ông Lê Mạnh Hùng giữ chức Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Giá vàng trong nước và thế giới
Dũng Hiếu
22/12/2025, 12:13
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2768/QĐ-TTg ngày 20/12/2025 điều động ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam về công tác tại Bộ Công Thương, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Ông Lê Mạnh Hùng sinh ngày 24/10/1973; quê quán Hưng Yên. Trình độ học vấn và chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Hữu cơ Hoá dầu, Tiến sĩ Hóa dầu; cao cấp lý luận chính trị.
Trước khi được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Lê Mạnh Hùng từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam) như: Phó Tổng giám đốc PVN, Tổng Giám đốc PVN, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN và các chức vụ lãnh đạo tại các công ty con.
Trước đó ngày 18/12/2025, Bộ Chính trị đã có Quyết định số 2584-QĐNS/TW để ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công Thương, thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Chiều 21/12, tại Nhà Quốc hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Sáng 22/12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.
"Thể chế hoàn thiện, quy hoạch đồng bộ, hạ tầng đột phá, chuyển đổi xanh - số, bộ máy tinh gọn, nội bộ đoàn kết, đô thị phát triển, nông thôn đổi mới" là nhận định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về kết quả công tác của Bộ và ngành Xây dựng trong thời gian qua.
Sau gần 8 tháng triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, nhận thức, hành động và kết quả bước đầu đã chuyển biến rõ nét. Chủ trì Phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo quốc gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hành động thực chất, lấy hiệu quả và kết quả cụ thể làm tiêu chí đánh giá cuối cùng.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
