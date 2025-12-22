Ông Lê Mạnh Hùng giữ chức Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2768/QĐ-TTg ngày 20/12/2025 điều động ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam về công tác tại Bộ Công Thương, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Lê Mạnh Hùng sinh ngày 24/10/1973; quê quán Hưng Yên. Trình độ học vấn và chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Hữu cơ Hoá dầu, Tiến sĩ Hóa dầu; cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Lê Mạnh Hùng từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam) như: Phó Tổng giám đốc PVN, Tổng Giám đốc PVN, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN và các chức vụ lãnh đạo tại các công ty con.

Trước đó ngày 18/12/2025, Bộ Chính trị đã có Quyết định số 2584-QĐNS/TW để ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công Thương, thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.