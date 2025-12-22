Thứ Hai, 22/12/2025

Cổ phiếu ào ạt tăng giá, thị trường tưng bừng tuần cuối năm

Kim Phong

22/12/2025, 15:28

Kỳ vọng về một nhịp “Santa Clause rally” rất có thể trở thành sự thực khi phiên mở đầu tuần cuối năm VN-Index đã tăng bùng nổ 2,74% với số cổ phiếu xanh gấp 2,2 lần số đỏ.

VN-Index đang quay lại vùng đỉnh lịch sử rất nhanh.
VN-Index đang quay lại vùng đỉnh lịch sử rất nhanh.

Loạt cổ phiếu dẫn dắt chiều nay tiếp tục leo dốc ấn tượng, bổ sung thêm động lực cho chỉ số vốn đã mạnh từ sáng. VIC bay cao thêm 1,47% nữa và chạm giá kịch trần ngay từ khoảng 1h30. Cổ phiếu này duy trì sức mua tốt tới tận lúc đóng cửa. Chỉ riêng trụ lớn nhất thị trường này đã đem về hơn 18 điểm cho VN-Index. VHM cũng có phiên chiều cực kỳ ấn tượng, tăng thêm 3,67% nữa và đóng cửa trên tham chiếu 5,81%. VPL chốt phiên sáng tăng 2,03%, đóng cửa tăng 4,48%.

Nhóm ngân hàng blue-chips cũng không kém: STB vốn đã kịch trần từ cuối phiên sáng, chiều nay gần như “tắc” thanh khoản, chỉ giao dịch thêm gần 31,8 tỷ đồng nữa. TCB bay cao thêm 2,33%, chốt phiên tăng 4,76%. VPB tăng thêm 1,05% thành +1,93%. Nhóm CTG, BID, HDB, MBB, TPB… cũng đều mạnh thêm. Duy nhất LPB, SHB và VCB có trượt giá nhẹ phiên chiều, nhưng vẫn là tăng so với buổi sáng.

Thống kê rổ VN30 có tới 22 cổ phiếu tăng giá so với mức chốt buổi sáng, 5 mã tụt giá. FPT và SAB cũng nằm trong số lùi giá cùng với 3 cổ phiếu ngân hàng nói trên. VN30-Index đóng cửa tăng 2,69% với 27 mã tăng/3 mã giảm, trong đó 14 mã tăng từ 2% trở lên. Thanh khoản của rổ này cũng tăng gần 35% so với phiên sáng, xác nhận có dòng tiền bổ sung khá tốt, dù con số tuyệt đối khoảng 7.211 tỷ đồng vẫn chưa phải là nhiều.

Nếu tính về điểm số, VIC, VHM, VPL đóng góp khoảng 26 điểm, hơn một nửa trong tổng mức tăng 46,72 điểm của VN-Index. Về mặt ảnh hưởng, đây vẫn là tác động lớn nhưng với độ rộng hoàn toàn áp đảo trên cả sàn và rất nhiều mã tăng mạnh, cho thấy hôm nay không phải là một ngày kéo trụ thuần túy.

Thực vậy, độ rộng tổng thể của VN-Index lúc đóng cửa là 216 mã tăng/97 mã giảm, trong đó 130 mã tăng từ 1% trở lên, thanh khoản đạt gần 14.812 tỷ đồng. Như vậy 34,5% số cổ phiếu có giao dịch và 70,2% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE tập trung ở nhóm cổ phiếu mạnh nhất. Các phiên kéo trụ trước đây không bao giờ có được mức phân bổ dòng tiền ấn tượng như vậy.

Sự đồng thuận của các cổ phiếu dẫn dắt đang tạo sức mạnh cho VN-Index.
Sự đồng thuận của các cổ phiếu dẫn dắt đang tạo sức mạnh cho VN-Index.

Nhóm blue-chips dĩ nhiên chiếm phần lớn các cổ phiếu có thanh khoản cao nhất và giá tăng tốt nhất. Tuy nhiên midcap cũng không ít mã mạnh. VIX tăng 5,38% thậm chí còn là cổ phiếu thanh khoản lớn thứ 2 thị trường sau HPG, với 1.232,9 tỷ đồng. GEX tăng 5,08%, PDR tăng 6,22%, VCI tăng 1,29%, CII tăng 2,99%, EIB tăng 4,65%, BSR tăng 3,13%, PVD tăng 1,09% đều là các cổ phiếu có thanh khoản vượt 200 tỷ đồng mỗi mã.

Ở nhóm giảm giá, VNM vẫn là blue-chips gây thất vọng dù chiều nay không giảm thêm, chốt dưới tham chiếu 1,25%. Ngoài blue-chips này, chỉ lác đác vài cổ phiếu khác đáng kể là VCK giảm 1,33% khớp 94,6 tỷ đồng; QCG giảm 4,42% với 68,6 tỷ, CRE giảm 6,52% với 14,6 tỷ; TTF giảm 3,17% với 13 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cũng tham gia giải ngân mạnh mẽ, dù về tổng giá trị thì không bằng phiên sáng do không có thêm thỏa thuận lớn nào. Tuy nhiên vị thế ròng đã đảo ngược thành +794,1 tỷ đồng so với -281,8 tỷ đồng của phiên sáng. MWG được mua ròng bùng nổ 191,6 tỷ dù buổi sáng hầu như không đáng kể. GEX +129,4 tỷ, VIX +90,5 tỷ, VPB +73,7 tỷ, BSR +64,1 tỷ, VJC +56,4 tỷ là các mã khác đáng chú ý. Phía bán ròng có FPT -303,1 tỷ, ACB -73,1 tỷ, VNM -49,6 tỷ, CII -43,3 tỷ…

VN-Index đóng cửa hôm nay đã lên tới 1751,03 điểm, quay trở lại sát vùng đỉnh lịch sử 1800. Sự đồng thuận hiếm có giữa nhóm Vin và ngân hàng, cùng các blue-chips khác đang mở ra cơ hội lớn để chỉ số chinh phục đỉnh này.

cổ phiếu blue-chips cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu VHM cổ phiếu VIC nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam VN-Index 1800 điểm

Ngay cả khi nhóm cổ phiếu Vin tăng rất mạnh thì cũng chỉ chiếm chừng một nửa điểm số của VNI (+46,7 điểm) hôm nay. Rất nhiều cổ phiếu khác, bao gồm cả nhóm blue-chips cũng tăng mạnh. Đà tăng có sức lan tỏa rất tốt, dù thanh khoản có thể chưa làm hài lòng.

Theo báo cáo mới đây của Deloitte, các thương vụ IPO gần đây đã góp phần quan trọng đưa tổng giá trị IPO toàn khu vực tăng hơn 50%, qua đó khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của Việt Nam trong bức tranh thị trường vốn khu vực.

